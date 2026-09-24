Le Canada s'est préparé à une invasion militaire par les États-Unis : On t'explique
« Il serait irresponsable de ne pas s’y préparer. »
Les nombreuses frasques de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche et ses envies expansionnistes, dont celle de mettre la main sur le Canada pour en faire le 51e État américain, ont poussé le gouvernement de Mark Carney à réellement se préparer à une possible invasion par les États-Unis. On fait le point.
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Dans une entrevue exclusive accordée au New York Times, le premier ministre canadien a confié avoir pris au sérieux les menaces de son voisin du Sud de faire du Canada le 51e État américain, allant jusqu’à examiner soigneusement la possibilité d’une intervention militaire menée par les États-Unis.
« Je pense que, lorsqu’on occupe ce genre de fonctions [de premier ministre], on a la responsabilité d’examiner les risques extrêmes », a-t-il dit au média américain.
Il rappelle que c'est « simplement de la gestion des risques » et que ce n'est pas le scénario de base, mais qu'« il serait irresponsable de ne pas s’y préparer »
« Le fait que Donald Trump ait exploité la dépendance du Canada envers les produits américains a servi de dure leçon au pays », a expliqué Mark Carney. « Il y a certaines choses qu’une fois qu’on les a vues, on ne peut plus ne pas les voir. »
Malgré les fortes tensions entre Ottawa et Washington, Mark Carney affirme échanger « fréquemment » avec son homologue américain, y compris depuis l’échec des négociations commerciales le mois dernier.
« De mon point de vue, nous entretenons de bonnes relations dans le sens où nous pouvons nous téléphoner et discuter ensemble des enjeux », dit M. Carney. « Il est direct. Je suis direct quant à nos positions respectives. C’est beaucoup plus efficace ainsi, et vous savez donc que cela existe et que cela continuera d’exister. »
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