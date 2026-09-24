Le Canada s'est préparé à une invasion militaire par les États-Unis : On t'explique

« Il serait irresponsable de ne pas s’y préparer. »

Donald Trump. Droite : Mark Carney.

Mark Carney a confirmé au New York Times avoir préparé le Canada à une invasion militaire par les États-Unis.

The White House, Mark Carney | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Les nombreuses frasques de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche et ses envies expansionnistes, dont celle de mettre la main sur le Canada pour en faire le 51e État américain, ont poussé le gouvernement de Mark Carney à réellement se préparer à une possible invasion par les États-Unis. On fait le point.

À lire également : Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Dans une entrevue exclusive accordée au New York Times, le premier ministre canadien a confié avoir pris au sérieux les menaces de son voisin du Sud de faire du Canada le 51e État américain, allant jusqu’à examiner soigneusement la possibilité d’une intervention militaire menée par les États-Unis.

« Je pense que, lorsqu’on occupe ce genre de fonctions [de premier ministre], on a la responsabilité d’examiner les risques extrêmes », a-t-il dit au média américain.

Il rappelle que c'est « simplement de la gestion des risques » et que ce n'est pas le scénario de base, mais qu'« il serait irresponsable de ne pas s’y préparer »

« Le fait que Donald Trump ait exploité la dépendance du Canada envers les produits américains a servi de dure leçon au pays », a expliqué Mark Carney. « Il y a certaines choses qu’une fois qu’on les a vues, on ne peut plus ne pas les voir. »

Malgré les fortes tensions entre Ottawa et Washington, Mark Carney affirme échanger « fréquemment » avec son homologue américain, y compris depuis l’échec des négociations commerciales le mois dernier.

« De mon point de vue, nous entretenons de bonnes relations dans le sens où nous pouvons nous téléphoner et discuter ensemble des enjeux », dit M. Carney. « Il est direct. Je suis direct quant à nos positions respectives. C’est beaucoup plus efficace ainsi, et vous savez donc que cela existe et que cela continuera d’exister. »

From Your Site Articles
donald trumpmark carneytarifs douaniers trumpcanadaétats-unis
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

L'administration Trump se moque de l'armée canadienne et Mark Carney répond sèchement

Il n'a pas mâché ses mots. 😑

Le Canada membre de l'Union européenne ou non? Mark Carney fait le point

Devenir 51e États américain ou 28e pays membre de l'UE? 👀

Acte « hostile »? Voici ce que pense Donald Trump du rapprochement Canada-Europe

Il y a des crises de jalousie moins intenses à OD! 🫠

Les États-Unis pourraient-ils envahir le Canada? Voici ce qu'un amiral américain a dit

Ça n'augure rien de bon... 😬

Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025

Olivia s'est fait détrôner chez les fillettes! 👑👶

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir en octobre 2026 au Québec

Une somme qui est non négligeable! 🤑

Rappels d'aliments importants : Ces 59 produits sont visés au Québec

Framboises, cheddar, poulet : ton frigo mérite une petite inspection. 🔍

16 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama à moins de 5 $ ce mois-ci

Plusieurs produits coûtent une petite fortune chez d’autres détaillants. 😲

Élections 2026 : 7 moments qui ont volé le show lors du débat de Radio-Canada

La cacophonie était TRÈS souvent la 6e invitée sur le plateau! 🥴

Jusqu'à 5 875 $ pourront être réclamés dès octobre par ces propriétaires au Québec

Et tu as jusqu'au 1er décembre pour faire ta demande! 🏡

Cette ville en Ontario est l'une des plus belles au Canada et vaut la visite cet automne

Une escapade 100 % automne t'attend!

Cette trouvaille beauté populaire coûte 34 % moins cher au Costco qu'au Sephora

Si tu avais déjà un oeil sur cette brume virale, c'est le temps d'aller chez Costco!

Le gouvernement du Canada embauche avec ou sans diplôme et ça paye jusqu'à 73 595 $/an

Trois postes sont à ta portée au Québec!

Donald Trump s'en prend encore au Canada et croit que le pays « s'autodétruit »

Ce n'est pas juste l'immigration aux États-Unis qui le dérange... 🙄