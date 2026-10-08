14 trouvailles au Costco en octobre 2026 pour un automne et un hiver douillets
C'est la saison du « cocooning»!
D'une saison à l'autre, les allées du Costco se transforment afin d'offrir des nouveautés qui peuvent mettre la maîtrise de soi au défi. Et quand ce sont les articles d'automne et d'hiver qui envahissent les tablettes, les fans de soirées douillettes, de l'Halloween et de Noël sont mis à rude épreuve. Est-ce qu'on est là pour t'aider si tu te considères dans cette catégorie? À toi de voir!
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On te présente 14 trouvailles qui valent le coup d'œil en octobre, des petits plaisirs gourmands aux accessoires pratiques pour la maison, en passant par les vêtements parfaits pour la saison froide et les premières idées de cadeaux des Fêtes. Ce sera à toi de décider si tu les ajoutes à ta liste de magasinage ou si tu réussis à résister à la tentation une fois sur place.
Ensemble de cacao changeant de couleur Harry Potter
Cet ensemble de cacao Harry Potter avec tasses est vendu 17,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 17,99 $
La sweater weather est arrivée, et avec elle vient souvent l'envie de s'emmitoufler dans une couverture devant un bon film, avec une boisson réconfortante entre les mains. Si les films de la série suivant les aventures de Harry Potter fait partie de ceux que tu mets à l'écran dès que les degrés Celsius chutent sur le thermomètre, cette trouvaille pourrait te convaincre de faire un tour au Costco, même si ce n'était pas dans tes plans.
Cet ensemble de chocolat chaud inspiré de la saga comprend quatre options représentant les maisons de Poudlard, des mini-guimauves, deux belles tasses et même des bâtonnets en forme de baguettes pour mélanger le tout. Et pour une touche magique, ton breuvage va même changer de couleur lors de la préparation!
Alors, que ce soit pour toi-même ou pour commencer tes achats de cadeaux de Noël, tu sais quoi faire!
Tête du monstre de Frankenstein en chocolat Ten Acre Gifts
Costco vend une tête de Frankenstein géante en chocolat de 2,5 kg pour l'Halloween à 69,99 $.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 69,99 $
Cette énorme tête de Frankenstein en chocolat pèse 2,5 kg, incluant 500 g de bonbons à l'intérieur, et risque de devenir une attraction à elle seule sur une table de desserts. Un petit maillet est même fourni pour casser le chocolat et atteindre les sucreries à l'intérieur. À 69,99 $, c'est clairement une dépense pour les vrais fans de l'Halloween... ou pour ceux et celles qui veulent faire une entrée remarquée dans un party.
Ensemble de six serviettes de cuisine des Fêtes
Ces ensembles de six serviettes à motifs de Noël sont vendus 19,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Afin que ta cuisine soit parée d'une touche des Fêtes dès le 1er novembre, ou dès que le cœur t'en dit, tu peux déjà te procurer cet ensemble de six serviettes de cuisine fabriquées au Portugal. Elles sont offertes dans plusieurs motifs hivernaux, avec entre autres des flocons, des sapins et des couleurs classiques de Noël.
Tapis de bain WashLuxe
Plusieurs modèles de tapis de bain WashLuxe aux motifs classiques sont offerts chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 17,99 $
Un nouveau tapis peut changer l'allure d'une pièce sans avoir à refaire toute la déco, et ces modèles WashLuxe offrent un look classique et élégant à prix raisonnable. Plusieurs couleurs et motifs t'attendent en entrepôt, dont du bleu, du vert et des teintes plus neutres. Leur fini doux pourrait même être intéressant pour réchauffer visuellement une chambre ou un salon cet automne.
Mijoteuse Crock-Pot 6,6 L
Cette mijoteuse Crock-Pot de 6,6 L avec sac de transport est vendue 69,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 69,99 $
L'automne, c'est aussi la saison des soupes, des ragoûts et des recettes qui réchauffent l'âme. Tu peux donc investir dans une mijoteuse de la populaire marque Crock-Pot pour laisser ton repas cuire tranquillement toute la journée et en profiter après le travail.
Organiseur coulissant à deux niveaux Seville Classics
Cet organiseur coulissant à deux niveaux en bambou est vendu 29,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Tes armoires qui sont toujours en bordel malgré tous tes efforts ont peut-être simplement besoin d'un petit upgrade pour devenir plus faciles à garder en ordre. Cet organiseur possède deux tiroirs en bambou installés sur une structure en métal noir, ce qui permet de ranger les petits objets tout en les gardant facilement accessibles. Et ce qui est génial, c'est que son look est assez joli pour ajouter aussi une touche esthétique à tes espaces de rangement.
Veste zippée Sierra Designs
Cette veste zippée Sierra Designs pour femmes est vendue 24,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Pour les journées fraîches où un gros manteau serait encore exagéré, cette veste pour adulte pourrait devenir un essentiel. Ce modèle possède une fermeture éclair pleine longueur ainsi que deux poches zippées à l'avant. À 24,99 $, c'est une option assez abordable pour ajouter une couche chaude à tes ensembles d'automne.
Bonbons gélifiés UHA Premium Gummy
Les bonbons japonais UHA Premium Gummy à la fraise et au raisin sont vendus 14,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14,99 $
Si tu aimes les bonbons japonais ou si tu adores goûter aux sucreries venues d'ailleurs, cette trouvaille est pour toi. Deux saveurs populaires au pays du Soleil-Levant se retrouvent dans ce gros sac de 728 g : la fraise Tochiotome et le raisin Shine Muscat de Nagano.
Bombes de bain en forme de popsicles Winter in Venice
Costco vend cet ensemble coloré de 12 bombes de bain en forme de popsicles à 26,99 $.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 26,99 $
Tu peux rendre tes soirées self-care encore plus intentionnelles en ajoutant une bombe de bain à ton rituel. Celles-ci sont trop jolies avec leur forme de dessert glacé, et avec cette quantité, tu en auras assez pour quelques semaines. C'est aussi une belle trouvaille pour remplir plusieurs bas de Noël une fois le temps des Fêtes arrivé.
Bouchées à la noix de coco et au caramel Edward Marc
Les bouchées à la noix de coco et au caramel Edward Marc sont vendues 16,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
Pour les petites fringales sucrées, ce sac risque d'être populaire chez toi. Chaque bouchée combine un centre croustillant avec du caramel, de la noix de coco et du chocolat noir. Le format de 567 g te donne de quoi grignoter pendant un bon moment... à condition de réussir à refermer le sac après en avoir goûté une.
Ensemble de deux pièces pour enfants Nautica
Costco propose des ensembles Nautica de deux pièces pour enfants à 19,99 $.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
À moins de 20 $ pour l'ensemble complet, cette option est une manière pratique de renouveler la garde-robe des enfants sans trop dépenser. Ce modèle de Nautica comprend un chandail et un pantalon dans des tons de crème, de bleu marine et de rouge bourgogne, ce qui s'accorde parfaitement avec la saison froide.
Ensemble de couette en similifourrure format grand lit de Frye
Cet ensemble de couette en similifourrure Frye vendu chez Costco comprend trois pièces.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 99,99 $
Quoi de mieux, à la fin d'une longue journée, que de pouvoir t'installer dans un lit bien douillet? Cet ensemble Frye en similifourrure comprend une couette de taille queen et deux couvre-oreillers, de quoi transformer ta literie en véritable petit cocon.
Ensemble de soins Pure Midnight Winter in Venice
L'ensemble cadeau Winter in Venice Pure Midnight est vendu 38,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 38,99 $
Même si l'Halloween n'est pas encore passée, cette trouvaille a clairement des airs de cadeau déjà prêt à déposer sous le sapin. Présenté dans un contenant noir orné d'un ruban, cet ensemble Winter in Venice regroupe plusieurs produits pour le corps et les mains. Le gros avantage : pas besoin de chercher une boîte, du papier d'emballage séparément si tu veux l'offrir pendant les Fêtes... ou si tu as un anniversaire à souligner dans les prochaines semaines.
Pyjamas des Fêtes PL by Petit Lem
Ces pyjamas de Noël PL by Petit Lem pour femmes et hommes sont vendus 19,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Deux mots : matching pyjamas. Eh oui, que ce soit avec la personne qui fait battre ton cœur, ta famille ou ton/ta BFF, porter des pyjamas assortis pendant le temps des Fêtes, ça fait partie de la magie! Des modèles pour adultes de la marque PL by Petit Lem sont justement offerts à l'entrepôt Costco.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.