13 trouvailles à partir de 7,83 $ au Costco qui valent la visite en novembre 2026
Ta liste de magasinage pourrait s'allonger! ❄️🎁
Novembre, c’est un peu le calme avant la tempête. Même si le mercure se fait encore clément, le froid devrait finir par arriver, les Fêtes approchent et la course aux cadeaux est sur le point de commencer. Avant que ta liste de choses à faire ne devienne trop longue, une petite visite au Costco pourrait te permettre de prendre de l’avance. On y a justement déniché plein d’articles pour te préparer à l’hiver et te mettre dans l’esprit des Fêtes.
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On te présente treize trouvailles qui valent le détour ce mois-ci. Tu y trouveras des accessoires pour affronter le froid, de quoi rendre ton salon encore plus douillet, quelques gâteries pour les partys et même des idées à glisser sous le sapin.
Mitaines chauffantes HeatFit
Les mitaines chauffantes HeatFit pour sports d’hiver sont offertes chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 59,99 $
Tu es le genre de personne qui a toujours froid aux mains l’hiver? Alors tu viens peut-être de trouver ton accessoire préféré de la saison. Que ce soit pour tes sports extérieurs ou simplement pour éviter d’avoir les doigts congelés pendant tes sorties, ces mitaines promettent de te garder au chaud grâce à deux batteries que tu peux recharger une fois de retour chez toi.
Tube à neige gonflable Snow Fun
Les tubes à neige gonflables Snow Fun de 1,1 mètre sont vendus 29,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Les plaisirs d’hiver arrivent, et la glissade en tripe fait assurément partie des incontournables pour profiter de la neige. À 30 $, tu peux t’assurer d’avoir la tienne quand tu te fais inviter à dévaler des pentes en famille ou avec ta gang. Ce modèle convient aux personnes de huit ans et plus pesant jusqu’à 176 livres.
Calendrier de l’avent de vins du Domaine St-Basile
Le calendrier de l’avent de 24 vins québécois du Domaine St-Basile est offert chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 89,99 $
Faire le décompte jusqu’à Noël fait partie de la magie du temps des Fêtes, et sache que tu peux le faire avec un verre de vin à déguster tous les soirs du 1er au 24 décembre. Chaque compartiment de ce calendrier de l'Avent boozy contient une bouteille de 200 millilitres, soit huit rouges Frontenac Noir, quatre rouges Réserve Frontenac Noir, quatre blancs Frontenac Gris et huit cuivrés Frontenac Gris. Santé!
Jeté brodé en similifourrure Ashford Home
Ces jetés brodés de Noël Ashford Home sont vendus 29,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Rien de mieux qu’une bonne couverture pour les soirées binge-watching de films de Noël sur Netflix. Ces jetés festifs sont offerts en trois versions : rouge avec des cannes de bonbon, blanc avec des flocons et vert avec des étoiles. Ils sont assez beaux pour enjoliver ton divan ou ton lit pendant tout le temps des Fêtes, en plus de te réchauffer durant les nuits froides de la saison.
Pantoufles en suède Pajar
Les pantoufles en suède Pajar tailles hommes 8 à 13 sont offertes chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Les planchers froids du matin, c’est ce qui nous attend pour les prochains mois. Pour garder tes pieds au chaud, la marque montréalaise Pajar propose ces pantoufles en suède couleur caramel avec une doublure toute douce. Les tailles pour hommes offertes vont de 8 à 13, mais tant que tes pieds y entrent, tu peux te gâter, peu importe ton genre. Que ce soit en cadeau ou pour toi-même, c’est une pièce de marque qui fait plaisir à dénicher à petit prix.
Pâte à biscuits Pillsbury en emballage de trois
Cet emballage de trois pâtes à biscuits Pillsbury est offert chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 9,99 $
Avis aux becs sucrés : tu peux faire le plein de biscuits pour plusieurs semaines en passant à l’entrepôt. Cet emballage de 48 unités réunit trois pâtes prêtes à cuire inspirées d’une friandise et de céréales populaires : beurre d’arachide Reese’s, Croque Cannelle et Lucky Charms. La pâte peut même se manger crue, ce qui est parfait si tu aimes en grignoter un morceau avant de mettre le tout au four.
Lampe chauffe-cire réglable Mikasa
La lampe chauffe-cire réglable Mikasa est vendue 19,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Ta collection de chandelles d’hiver est déjà sortie? Avec cette lampe chauffe-cire, tu peux en profiter sans allumer de flamme. Tu n’as qu’à déposer ta chandelle sur la base en bois : l’ampoule halogène fait fondre la cire par le dessus, et l’odeur se répand dans la pièce. La hauteur est réglable, et un petit variateur sur le fil te permet de jouer avec l’intensité de la lumière. Avec son abat-jour en métal et sa tige dorée, elle a aussi un look assez cute pour faire partie de ta déco.
Pantalons et chandails de base en mérinos Lolë
Le pantalon de base pour femmes en mélange de laine mérinos Lolë est offert chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $ par chandail et par pantalon
On le sait, l’arrivée de l’hiver québécois veut dire que c’est aussi le retour de quelques couches de vêtements. Ces pantalons et chandails de base Lolë en mélange de laine mérinos sont donc à considérer pour éviter de grelotter jusqu’en mai. Tu peux les porter sous ton habit de neige, ton pantalon de ski ou même ton jean les jours de grand froid. Les tailles vont de très petite à très grande, et bonus : le tissu du pantalon est fabriqué à partir de bouteilles de plastique recyclées.
Ensemble de trois mascaras L’Oréal Paris Extensionist
L’ensemble de trois mascaras L’Oréal Paris Extensionist est vendu 39,99 $ chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39,99 $ pour trois
Ce trio pourrait te durer un bon bout... ou t’aider à remplir quelques bas de Noël d’un seul coup. L’ensemble comprend trois tubes du nouveau mascara allongeant Extensionist de L'Oréal Paris, en noir profond, et c’est là que ça devient intéressant : en l’achetant en lot, ça te revient à environ 13,33 $ le tube. Au moment d’écrire ces lignes, le même mascara se vend 16,98 $ en rabais plutôt que 18,98 $ en ligne chez Walmart.
Tapis des Fêtes Ventalia
Plusieurs modèles de tapis d’entrée décoratifs aux motifs hivernaux sont offerts chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14,99 $
Avec la neige et la sloche qui s’en viennent, ton entrée risque de devenir mouillée et sale rapidement. Histoire de protéger ton plancher tout en restant dans l'esprit des Fêtes, ces tapis décoratifs sont offerts dans plusieurs motifs : carreaux rouge et vert style chemise de bûcheron, sapins blancs sur fond vert forêt, carreaux gris, blanc et rouge, ou flocons blancs sur fond gris.
Mini-biscuits au chocolat chaud MadeGood
Les mini-biscuits MadeGood à saveur de chocolat chaud sont offerts chez Costco en boîte de 32 sachets.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 16,99 $
La saveur de chocolat chaud en version collation, ça te dit? Ces mini-biscuits biologiques et croquants de MadeGood sont emballés dans 32 sachets individuels de 24 grammes, pratiques pour les snacks à l’école ou au bureau. Bonus : ils sont sans noix et sans gluten.
Vestes zippées et pantalons Sierra Designs
Une veste zippée Sierra Designs bourgogne avec son étiquette et des pantalons empilés chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $ par veste et par pantalon
Envie d’un ensemble cosy pour l’hiver? La veste et le pantalon Sierra Designs se vendent séparément, ce qui te permet de mixer comme tu veux. Leur tissu velouté est super doux, parfait pour tes journées de télétravail, tes soirées de films sur le divan ou tes fins de semaine relax. Portés ensemble, ils te donnent l’allure d’un pyjama chic, assez beau pour sortir de la maison.
Boisson végétale Silk Protéines
La boisson végétale Silk Protéines en format de 1,89 litre est offerte chez Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 7,83 $
Ton café, ton gruau et tes smoothies peuvent devenir un peu plus nourrissants grâce à cette boisson végétale de Silk. Chaque portion de 250 millilitres contient 18 grammes de protéines, et la formule est sans lactose et sans produits laitiers. Le format de 1,89 litre est surtout pratique si tu en passes beaucoup à la maison.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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