6 crédits d’impôt à réclamer d’ici le 1er décembre au Québec pour avoir ton argent d’avance
Mieux vaut l'argent maintenant qu'au printemps prochain. 🤑
Décembre approche, et avec lui une échéance que bien des Québécois et Québécoises laissent filer sans le savoir. Plusieurs crédits d'impôt de Revenu Québec peuvent être versés d'avance, directement dans ton compte, plutôt qu'en un seul montant après ta déclaration de revenus. Le hic? Il faut en faire la demande, et le 1er décembre est une date butoir pour chacun d'eux.
À lire également : 6 prestations et crédits d'impôt qui seront versés aux Québécois ce mois-ci
Rater cette date ne te fait pas perdre ton argent pour autant. Dans la plupart des cas, tu pourras réclamer le crédit en faisant tes impôts, mais tu patienteras alors jusqu'au printemps 2027, voire plus longtemps. Pour d'autres, une demande tardive veut simplement dire moins de versements dans l'année.
Première maison, garderie, proche qui a besoin d'aide, envie de vieillir chez soi : ces mesures touchent des réalités très différentes. Petit rappel avant de commencer, les versements anticipés arrivent seulement par dépôt direct, alors vérifie que tes coordonnées bancaires sont à jour dans Mon dossier pour les citoyens. Voici les six prestations et crédits à demander d'ici le 1er décembre, et ce que cette date change pour chacun.
Crédit d'impôt pour accès à la propriété
Tu as signé chez le notaire pour une première propriété cette année? Ce crédit remboursable sert à effacer, en tout ou en partie, les droits de mutation payés à ta municipalité (la fameuse « taxe de bienvenue ») pour une habitation acquise depuis le 1er janvier 2026. Le versement anticipé est réservé aux personnes dont le crédit dépasse 1 000 $. Pour les critères d'admissibilité, on a fait le tour de la question dans cet article sur le remboursement de la taxe de bienvenue.
Voici comment le montant est établi :
- 100 % des premiers 5 000 $ payés en droits de mutation
- 25 % des 3 500 $ suivants, soit jusqu’à 875 $ de plus
Si tu as acheté en 2026, ta demande de versement anticipé doit être présentée au plus tard le mardi 1er décembre 2026. Passé cette date, ce crédit se réclame seulement dans ta déclaration de revenus de 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour accès à la propriété, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants
Ici, le 1er décembre ne vise pas 2026, mais l'année qui s'en vient. Si ton enfant fréquente un service de garde non subventionné en 2027, une demande complète reçue par Revenu Québec d'ici cette date te permet de toucher ton crédit en 12 versements mensuels. Tu peux encore faire ta demande après, mais l'argent sera réparti sur les mois qui restent. On t'expliquait d'ailleurs quels documents fournir dans cet article.
Le crédit peut couvrir jusqu’à 78 % de tes frais de garde admissibles. Le taux exact dépend de ton revenu familial, et il diminue à mesure que celui-ci augmente.
Ton enfant entre à la maternelle à l'automne? Tiens-en compte dans le nombre de jours de garde que tu inscris, sinon tu pourrais devoir rembourser une partie des sommes reçues.
Pour obtenir 12 versements en 2027, ta demande complète doit être reçue au plus tard le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour personne aidante
Tu soutiens au quotidien un proche qui a besoin d’aide? Ce crédit remboursable reconnaît ce rôle, et Revenu Québec peut t’en verser une partie chaque mois plutôt que d’attendre ta déclaration de revenus. Depuis le printemps dernier, la demande de versements anticipés se fait dans Mon dossier pour les citoyens, même si tu n’as jamais reçu ce crédit.
Combien peux-tu recevoir d’avance? Le crédit compte deux parties, un montant de base et un montant supplémentaire, mais seul le montant de base peut être versé par anticipation :
- Jusqu’à 1 525 $ par personne aidée en 2026
Le montant supplémentaire, s’il y a lieu, se réclame dans ta déclaration de revenus de 2026.
Vous êtes plusieurs à aider la même personne? Les versements anticipés peuvent être partagés entre les personnes aidantes, à certaines conditions.
Pour recevoir des versements anticipés en 2026, ta demande doit être présentée au plus tard le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour personne aidante, c'est par ici.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
La prime au travail s’adresse aux gens qui travaillent, mais dont le revenu reste modeste. Comme pour les frais de garde, le 1er décembre concerne ici l'an prochain : une demande reçue d'ici là te donne droit à 12 versements mensuels en 2027, déposés au plus tard le 15 de chaque mois.
Au moment d’écrire ces lignes, Revenu Québec n’avait pas encore publié les montants maximaux de 2027. La somme dépend de ton revenu de travail, de ton revenu familial et de ta situation familiale. Une personne seule, un couple ou une famille monoparentale n’ont donc pas droit au même maximum, et la prime diminue à mesure que le revenu augmente.
Petit piège : l’avance ne couvre pas toute la prime. Revenu Québec te verse d’avance 50 % du montant estimé si tu désignes un enfant à charge, ou 75 % si tu n’en désignes pas. Le solde, lui, arrive avec ta déclaration de revenus.
Pour obtenir 12 versements en 2027, ta demande doit être reçue au plus tard le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur la prime au travail, c’est par ici.
Crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés
Que tu vives dans ta maison, en logement ou dans une résidence privée pour aînés, ce crédit remboursable s'adresse aux personnes de 70 ans ou plus qui paient pour des services qui les aident à rester chez elles, comme l'entretien ménager, les repas ou les soins personnels. Plutôt que d'attendre ta déclaration de revenus, tu peux le recevoir chaque mois. On a d'ailleurs détaillé comment il s'applique au déneigement.
Voici ce qu'il faut savoir sur le montant en 2026 :
- 40 % des dépenses admissibles
- Un crédit réduit lorsque le revenu familial dépasse un certain seuil
Garde tes factures et tes contrats : Revenu Québec peut te demander des pièces justificatives.
Pour recevoir des versements anticipés en 2026, ta demande doit être présentée au plus tard le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité
Les traitements de fécondation in vitro et d'insémination artificielle peuvent coûter des milliers de dollars en quelques mois. Revenu Québec te rembourse un pourcentage des frais admissibles que tu paies grâce à ce crédit, et peut t’en verser une partie d’avance.
Combien exactement? Ça dépend de ta situation et de ton revenu familial estimé pour 2026 :
- En couple : 80 % des frais admissibles si ton revenu familial ne dépasse pas 64 804 $, puis un taux qui baisse graduellement jusqu’à 40 % pour un revenu de 126 310 $.
- Sans conjointe ou conjoint : 80 % si ton revenu ne dépasse pas 32 404 $, puis un taux qui baisse graduellement jusqu’à 40 % pour un revenu de 63 157 $.
Fournis des chiffres aussi précis que possible : l'avance est calculée à partir de ton estimation, et l'écart sera ajusté dans ta déclaration de revenus.
Tes documents doivent être reçus par Revenu Québec au plus tard le mardi 1er décembre 2026.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour traitement de l'infertilité, c'est par ici.
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