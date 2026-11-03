La cantine Chez Mag lance une flèche à la famille Abbatiello et celle-ci réplique

Ils se lancent des pointes... mais pas de pizza! 😏🍕

Façade d'une cantine Chez Mag. Droite : La famille Abbatiello devant la cantine Chez Mag.

Chez Mag et Pizza Salvatoré ont fait jaser sur les réseaux sociaux depuis le 1er novembre.

Chez Mag Île d'Orléans| Facebook, @pizza_salvatore | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

Quand deux institutions de la restauration rapide au Québec croisent le fer, le résultat est plutôt comique. Dans le coin gauche, on trouve la célèbre cantine Chez Mag, connue pour sa poutine au homard. Dans le coin droit, la famille Abbatiello, derrière Pizza Salvatoré et les nombreuses autres bannières de son empire.

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Le casse-croûte vient tout juste de terminer sa saison estivale et, pour l'annoncer, il a envoyé une flèche plutôt cocasse à la fratrie d'entrepreneurs et entrepreneuses. Celle-ci n'a pas tardé à répliquer, et pas de la manière qu'on aurait pu imaginer.

C'est le 1er novembre que Chez Mag a souligné sa fermeture en publiant une photo de l'une de ses cantines illuminée à la tombée de la nuit. Par-dessus l'image, un message sans détour : « Une année de plus sans avoir vendu à la famille Abbatiello!!! », accompagné d'un crochet vert.

En légende, l'équipe remercie plutôt sa clientèle et son personnel pour l'été qui vient de se terminer. Rappelons que la marque, qui ouvre ses portes de mai à la fin octobre, exploite des cantines à Sainte-Famille sur l'île d'Orléans, à La Pocatière, à Baie-Saint-Paul, à Saint-Gédéon au Lac-Saint-Jean et à Petite-Rivière-Saint-François.

Il faut aussi savoir que la famille Abbatiello enchaîne les acquisitions depuis quelques années, dont Topla!, Jack le Coq, L’Œufrier en septembre 2025, Shaker en mai dernier et, plus récemment, Papa Sandwich. Elle a aussi lancé sa propre bannière, la Crèmerie Chez Mamie.

La blague a fait réagir sur les réseaux sociaux. Si plusieurs internautes l'ont trouvée bien drôle et ont salué l'originalité de l'idée, d'autres l'ont plutôt jugée baveuse et « ordinaire ». « Être baveux en affaires, ça finit toujours par te retomber dans la face », a d'ailleurs écrit un internaute sur Facebook.

De son côté, la famille Abbatiello a visiblement bien ri. Moins de 24 heures plus tard, Pizza Salvatoré a publié un montage photo où l'on voit les cinq frères et sœurs en uniforme Salvatoré, devant la façade de Chez Mag. Le groupe tient fièrement une pizza garnie de homard.

« Une année de plus sans collaboration entre la fameuse poutine au homard de @chez_mag et nos délicieuses pizzas! On lance le débat sur internet : une collaboration pour le printemps 2027, ça vous intéresserait? », peut-on lire en légende.

Les internautes ont adoré l’échange. Sous la publication, les émojis morts de rire et de feu se sont multipliés, et plusieurs ont aimé voir les deux entreprises se taquiner, tout en espérant la fameuse collaboration.

Chez Mag en remet une couche

La cantine ne s'est pas arrêtée là. Dans une story Instagram, Chez Mag a repartagé la publication de Salvatoré en mettant en CC : « @tous.les.gens.qui.pensaient.que.notre.dernier.post.était.déplacé.la.famille.Abbatiello.comprend.notre.humour.elle. »

Pour l'instant, rien n'indique que la pizza au homard verra réellement le jour. Si la collaboration se concrétisait, les amateurs et amatrices de homard devraient toutefois patienter jusqu'au printemps, au moment où Chez Mag rouvrira ses cantines.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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