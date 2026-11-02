Scandales au SPVM : 7 policiers sont congédiés suite à des allégations d'inconduites

Un point de presse du chef de police est attendu.

Une voiture de police du SPVM.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé avoir renvoyé 7 policiers à la suite de scandales.

Service de Police de la Ville de Montréal | Flickr
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui se retrouve au cœur de nombreux scandales depuis l’été dernier, a confirmé que sept personnes membres du personnel policier des postes de quartier 39 et 21 ont été congédiées.

À lire également : Le SPVM dans l'eau chaude : Un policier aurait effacé des preuves de violence conjugale

C’est ce qu’a fait savoir le corps policier dans un communiqué laconique, ce lundi 2 novembre. Le directeur du SPVM, Fady Dagher, a d'ailleurs fait le point lors d'une conférence de presse.

Ces congédiements sont en lien avec des allégations de gestes discriminatoires et racistes ainsi que d’actes dérogatoires, indique-t-on. Selon le Journal, cinq seraient du poste de quartier 39, à Montréal-Nord, et deux du 21, au centre-ville.

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Le 29 octobre dernier, Radio-Canada révélait qu’un policier du poste de quartier 39, situé dans l’arrondissement de Montréal-Nord, avait été réaffecté en septembre dernier à des tâches administratives, sans contact avec le public, après avoir supprimé des preuves dans une affaire de violence conjugale survenue en 2025. Le service de police l’a confirmé par communiqué.

Selon Radio-Canada, les faits se seraient produits lorsqu’un duo composé d’un policier et d’une policière a répondu à l’appel d’urgence d’une femme victime de violence conjugale.

En juin dernier, le SPVM a annoncé le démantèlement d’une équipe de 16 patrouilleurs et patrouilleuses du même poste de quartier à la suite d’allégations de comportements racistes envers la population.

Selon les informations rapportées à l’époque, des membres de cette équipe auraient notamment coupé des mèches de cheveux de type dreads à des hommes pour les conserver comme trophées. Quatre policiers ont été suspendus dans la foulée de ces révélations.

Le 16 octobre dernier, le SPVM a également confirmé avoir suspendu deux agents du poste de quartier 21 « à la fin août, début septembre ». L’un d’entre eux aurait uriné sur une personne en situation d’itinérance alors qu’il était en service, tandis que l’autre se serait moqué d’une personne placée dans une position humiliante lors d’une intervention policière.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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Il aurait reconnu le conjoint de la présumée victime.

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