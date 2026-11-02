Virements Interac en double chez Desjardins : Voici quoi savoir si tu es touché

Vérifie ton compte. 👀 Tu as peut-être payé ton loyer en double!

Les bureaux de Desjardins à Montréal.

Desjardins est aux prises avec un problème de virements Interac fait en double durant la fin de semaine.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

C'est le début du mois de novembre et qui dit début du mois, dit « c'est le temps de payer mon loyer ou mon hypothèque ». Or, peut-être t'es-tu rendu compte, si tu es membre Desjardins, que ton virement a été effectué en double. Sache que tu n'es pas la seule personne dans ce bateau et on t'explique pourquoi.

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Depuis ce dimanche 1er novembre, plusieurs personnes membres de la caisse ont eu la mauvaise surprise de voir qu'un ou plusieurs de leur virement Interac a été envoyé en double.

Lorsqu'une personne contacte le service à la clientèle de la coopérative financière, un message automatisé indique que l'institution rencontre « actuellement des problèmes intermittents » avec le service virement Interac.

« Si un virement a été effectué en double et n’a pas encore été accepté, vous pouvez l’annuler. Nous travaillons à rétablir la situation le plus rapidement possible. Merci de votre compréhension », indique le message.

Contacté par Narcity Québec, le porte-parole du Mouvement Desjardins, Jean-Benoît Turcotti, assure que le problème concerne uniquement certains virements préprogrammés pour le 1er novembre.

« La situation ne touche pas l’ensemble des virements Interac, mais bien certains virements préprogrammés », a-t-il indiqué par courriel. « Nous regrettons sincèrement cette situation. »

Si tu as constaté que ton loyer a été envoyé en double à ton ou ta proprio, Desjardins t'invite à communiquer avec la personne bénéficiaire du virement afin d'obtenir le remboursement de la somme envoyée en trop.

« Si cela n’est pas possible, ils peuvent nous contacter afin d’être accompagnés, dit M. Turcotti. Si les membres voient une transaction en double, qui n’a pas été encaissée, ils peuvent l’annuler dès maintenant dans AccèsD. »

Selon l'institution financière québécoise, cette situation n'a aucun lien avec la modernisation de son système de gestion des cartes de crédit.

Il faut dire que les problèmes survenus ce week-end ne sont pas les premiers du genre chez Desjardins.

La semaine dernière, TVA Nouvelles rapportait que des travaux de maintenance sur la plateforme AccèsD avaient entraîné des retards dans le traitement de paiements de factures de cartes de crédit.

Des dizaines de milliers de membres ont ainsi vu leurs paiements destinés à des cartes de crédit Visa d'autres institutions financières rester en suspens, sans être traités. Résultat : leurs soldes demeuraient impayés, tandis que les intérêts continuaient de s'accumuler.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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