Les meilleurs employeurs au monde pour 2026 sont dévoilés et 7 sont au Québec

Tu sais où chercher si tu veux un nouveau job!

Les bureaux de Desjardins à Montréal.

Desjardins fait partie des meilleurs employeurs au monde pour 2026 selon le magazine Forbes.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es à la recherche de nouveaux défis et d'un nouvel emploi où le bien-être des employé.e.s est pris au sérieux, peut-être voudrais-tu travailler pour l'un des meilleurs employeurs au monde du plus récent palmarès du magazine Forbes. Si ça peut sembler inaccessible, sache que plusieurs des entreprises citées ont leur siège social au Québec.

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Au total, 300 000 personnes employées par des multinationales comptant plus de 1 000 travailleurs et travailleuses dans plus de 50 pays ont été sondées pour cette septième édition de la prestigieuse liste annuelle du magazine américain.

Les personnes participantes devaient notamment indiquer dans quelle mesure elles recommanderaient leur employeur à leurs proches, puis évaluer l’entreprise selon différents critères, comme le salaire, les possibilités d’avancement professionnel, l’équilibre travail-famille et la réputation.

C’est la société américaine Microsoft, qui compte 228 000 employé.e.s, qui trône une fois de plus au sommet des 900 entreprises répertoriées. Elle est suivie de Delta Air Lines, avec 100 000 employé.e.s, puis de la Canadienne Shopify, qui en compte 7 600. Les Entrepôts Costco, avec 341 000 employé.e.s, et NVIDIA, avec 42 000, complètent le top 5.

Du côté canadien, 30 entreprises figurent parmi les meilleurs employeurs au monde comptant plus de 1 000 employé.e.s, et, de ce nombre, 7 compagnies dont le siège social est au Québec s'y retrouvent. Les voici :

Desjardins

  • 48e position
  • Siège social : Lévis
  • Nombre de personnes à l'emploi : 44 290

Banque Nationale du Canada

  • 235e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 35 378

Banque Royale du Canada (RBC)

  • 241e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 97 000

BMO

  • 604e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 53 000

Bombardier

  • 698e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 18 900

Groupe ALDO

  • 797e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 6 136

CGI

  • 857e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 94 000

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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