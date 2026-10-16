5 entreprises du Québec parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes en 2026

Il y en a même une dans le top 10 mondial! 🤯

Un édifice et le logo de la RBC.

Plusieurs entreprises du Québec sont classées parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes en 2026, selon Forbes.

Mario Beauregard | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les entreprises au Québec qui offrent de vraies possibilités d'avancement, un bon salaire et un milieu de travail sain pour les personnes qui s'identifient comme femmes, il y en a plusieurs, selon le magazine Forbes, qui vient de dévoiler son palmarès des meilleures compagnies au monde pour les femmes. Quelques grands noms qui ont leur siège social au Québec s'y retrouvent.

À lire également : Les meilleurs employeurs au monde pour 2026 sont dévoilés et 7 sont au Québec

Pour cette sixième édition de sa liste World's Top Companies For Women, publiée le 7 octobre, le magazine américain s'est associé à la firme de recherche Statista pour sonder quelque 140 000 femmes qui travaillent pour des multinationales, dans 61 pays.

Les participantes devaient notamment dire si elles recommanderaient leur employeur à leurs proches et l'évaluer selon des critères comme le salaire et les conditions de travail.

Elles se sont aussi prononcées sur des enjeux propres à la réalité des femmes, comme l'équité salariale, les possibilités d'avancement, les congés parentaux et la façon dont la direction réagit aux plaintes de discrimination.

Ces réponses comptent pour la moitié de la note finale. Le reste repose sur la perception qu'ont les femmes d'autres entreprises en matière d'égalité des genres (35 %) et sur la proportion de femmes au sein de la haute direction et du conseil d'administration de chaque organisation (15 %). Au bout du compte, 400 entreprises ont été retenues.

Au Canada, 18 entreprises figurent dans le palmarès. L'assureur torontois Manuvie est le mieux classé au pays, au 3e rang mondial. Parmi elles, cinq ont leur siège social au Québec, avec Desjardins en tête de file, qui s'impose aussi parmi les 10 meilleures entreprises au monde pour les femmes.

Voici les cinq entreprises québécoises qui se sont taillé une place dans le classement.

Desjardins

  • 7e position
  • Siège social : Lévis
  • Secteur : Banques et services financiers
  • Année de fondation : 1900

Banque Nationale du Canada

  • 31e position
  • Siège social : Montréal
  • Secteur : Banques et services financiers
  • Année de fondation : 1859

Banque Royale du Canada (RBC)

  • 154e position
  • Siège social : Montréal
  • Secteur : Banques et services financiers
  • Année de fondation : 1864

CAE

  • 233e position
  • Siège social : Montréal
  • Secteur : Transport et logistique
  • Année de fondation : 1947

Bausch Health

  • 297e position
  • Siège social : Laval
  • Secteur : Médicaments et biotechnologies
  • Année de fondation : 1959

Selon un rapport de Deloitte cité par Forbes, 43 % des femmes sondées disaient vouloir quitter leur emploi actuel. Le manque de possibilités d'avancement arrivait en tête des raisons (45 %), devant la possibilité de gagner plus ailleurs pour le même travail (42 %), le manque de flexibilité des horaires (33 %) et la difficulté à concilier travail et vie familiale (33 %).


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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