7 jobs en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes

Si jamais tu voulais changer d'emploi prochainement.😏

Les bureaux de Desjardins, à Montréal.

On t'a trouvé 7 jobs en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Desjardins, qui vient de décrocher le titre de meilleur employeur au Québec selon un récent palmarès du magazine Forbes, est actuellement à la recherche de candidats et candidates pour pourvoir plusieurs postes à travers la province, dont certains sont en télétravail à temps plein ou en partie. On t'en a déniché sept, si jamais tu souhaitais changer d'air et de boss.

À lire également : Les meilleurs employeurs au monde pour 2026 sont dévoilés et 7 sont au Québec

Pour cette septième édition de son classement des meilleurs employeurs au monde, Forbes a sondé 300 000 personnes travaillant pour des multinationales de plus de 1 000 employés dans plus de 50 pays. Elles devaient notamment dire si elles recommanderaient leur employeur à leurs proches et évaluer leur entreprise selon le salaire, les possibilités d'avancement, l'équilibre travail-famille et la réputation.

Parmi les 900 entreprises retenues, le Mouvement Desjardins s'est classé au 48e rang mondial. C'est le meilleur résultat parmi les entreprises ayant leur siège social au Québec qui figurent dans la liste, devant la Banque Nationale, RBC, BMO, Bombardier, le Groupe ALDO et CGI.

Le groupe financier coopératif, dont le siège social se trouve à Lévis, compte plus de 44 000 personnes à son emploi.

La plupart des offres ne précisent pas le salaire, mais l'institution assure qu'il est « concurrentiel ». Selon les postes, des avantages comme un boni annuel, quatre semaines de vacances flexibles dès la première année, un régime de retraite à prestations déterminées et une assurance collective incluant la télémédecine sont offerts.

Représentant ou représentante, Hypothécaire Desjardins

Salaire : Rémunération entièrement à commission

Lieu : Plus d'une trentaine de villes au Québec, dont Montréal, Longueuil, Lévis, Saint-Jérôme, Drummondville, Rimouski, Gaspé et Rouyn-Noranda (mode hybride)

Description de l'emploi : Au sein d'une équipe de quelque 300 spécialistes du financement, cette personne aide les membres et la clientèle à réaliser leur projet d'achat de propriété. Elle développe des relations avec les courtiers immobiliers, les bannières et les constructeurs résidentiels, sollicite de nouveaux clients et prépare des offres de prêt hypothécaire adaptées à leurs besoins.

Exigences : Un diplôme d'études collégiales (DEC) technique dans une discipline pertinente et au moins quatre ans d'expérience sont demandés.

L'anglais de niveau intermédiaire avancé est exigé, et la connaissance de l'espagnol ou d'une troisième langue de niveau intermédiaire est aussi demandée. Le poste implique des déplacements fréquents pour rencontrer la clientèle.

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Conseiller ou conseillère en prévention de la fraude

Salaire : À partir de 25,76 $ de l'heure

Lieu : Montréal (télétravail à temps plein)

Description de l'emploi : Au sein du Bureau de la sécurité du Mouvement Desjardins, cette personne repère et analyse les transactions douteuses afin de limiter les pertes financières. Elle accompagne aussi les membres victimes de fraude en leur expliquant les moyens à prendre pour mieux se protéger.

Exigences : Un DEC dans une discipline pertinente et au moins une année d'expérience sont requis, en plus d'un anglais de niveau avancé. Le poste demande d'être disponible du lundi au dimanche, entre 7 h et minuit, et de se rendre quelques fois au bureau de Montréal pendant la formation, puis une fois par mois.

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Conseiller ou conseillère, Service aux entreprises

Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)

Lieu : Sherbrooke, Gatineau, Vaudreuil-Dorion, Lévis et d'autres villes (télétravail à temps plein)

Description de l'emploi : Rattachée au Centre d'affaires – Service aux entreprises, cette personne gère des appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des entreprises membres. Elle s'intéresse à leurs projets et à leurs défis afin de leur proposer des solutions financières adaptées à leurs ambitions.

Exigences : Un diplôme d'études secondaires et au moins trois ans d'expérience en service à la clientèle sont demandés, idéalement dans le milieu bancaire ou financier. Il faut être disponible du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h, ainsi que le samedi de jour. Un anglais avancé peut être exigé pour certains postes.

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Expert ou experte en sinistre sur la route, avec permis AMF

Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel selon la performance)

Lieu : Télétravail partout au Québec, avec des postes rattachés notamment à Montréal, Gatineau, Chicoutimi, Drummondville, Lévis et Trois-Rivières

Description de l'emploi : Cette personne gère des réclamations en assurance habitation et se déplace sur le terrain pour évaluer les sinistres. Elle se joint à une équipe qui mise sur de nouvelles pratiques et sur la transformation numérique pour simplifier le processus de réclamation.

Exigences : Un DEC technique dans une discipline pertinente et au moins quatre ans d'expérience comme expert ou experte en sinistre habitation sont requis, tout comme le permis d'expertise en règlement de sinistres des particuliers délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le poste implique des déplacements sur l'île de Montréal, sur la Rive-Sud, en Outaouais ou dans la région de Chicoutimi.

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Tarificateur ou tarificatrice, Sélection des risques

Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)

Lieu : Montréal ou Lévis (télétravail à temps plein)

Description de l'emploi : En assurance de personnes, cette personne étudie des renseignements médicaux, personnels et financiers pour évaluer le risque que représente chaque demande. Elle rend ses décisions, les justifie au besoin et négocie avec les réassureurs dans les cas plus complexes.

Exigences : De l'expérience en tarification en assurance vie individuelle, collective ou crédit est demandée, de même qu'une bonne connaissance des normes du domaine et du milieu de la santé. Un anglais de niveau avancé est requis.

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Conseiller ou conseillère aux ventes et négociations, Marché des capitaux

Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)

Lieu : Montréal (mode hybride)

Description de l'emploi : Chez Desjardins Marché des capitaux, qui sert une clientèle institutionnelle, corporative et publique, cette personne assure le soutien administratif et opérationnel des activités. Son rôle peut toucher le traitement et la validation des données, avec l'objectif d'améliorer la rentabilité et la productivité des opérations.

Exigences : Un baccalauréat dans une discipline pertinente et au moins une année d'expérience sont demandés. La personne doit maîtriser le français et l'anglais à un niveau intermédiaire avancé, de même que la suite Microsoft Office. La connaissance de Bloomberg et de la finance de marché est aussi requise.

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Scientifique de données, Modélisation risque de crédit

Salaire : Non précisé (salaire concurrentiel et boni annuel)

Lieu : Montréal (mode hybride)

Description de l'emploi : Au sein de la Direction valorisation des données, cette personne développe et entretient les modèles qui servent à mesurer le risque de crédit des membres et à guider les décisions de financement. Elle agit comme spécialiste-conseil auprès des équipes et joue un rôle de leadership dans les projets liés aux modèles de crédit.

Exigences : Un baccalauréat en mathématiques, en statistiques, en économie, en finance ou dans un domaine connexe et au moins six ans d'expérience sont requis, notamment en gestion et en quantification du risque de crédit. Il faut maîtriser SAS, SQL et Python et connaître les normes Bâle et IFRS. Un anglais de niveau intermédiaire avancé est demandé.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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