Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 394 $ seront versés dans les prochains jours
Encore une fin de semaine de patience. ☕
Ta pension de la Sécurité de la vieillesse est entrée ce jeudi, mais ta rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) se fait encore attendre et c'est normal. Retraite Québec suit son propre horaire, et le dépôt de novembre atterrira dans ton compte dans les prochains jours.
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Ce versement tombe pile au moment où la liste de cadeaux de Noël s'allonge. C'est aussi l'un des derniers calculés avec les montants de 2026, puisque Retraite Québec a déjà confirmé une hausse pour janvier.
Ta rente est imposable et se déclare à la fois à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et à Revenu Québec. Elle gonfle aussi le revenu qui sert à calculer certains crédits d'impôt. Voici combien tu pourrais recevoir, qui y a droit et à quel moment l'argent arrivera.
Qui peut recevoir le versement du RRQ ?
Si tu as travaillé au Québec, une partie de chacune de tes paies a servi à bâtir cette rente, dès que tes revenus annuels dépassaient l'exemption de 3 500 $.
Tu peux la toucher à partir de 60 ans et la reporter jusqu'à 72 ans. Elle ne démarre toutefois pas d'elle-même. C'est à toi d'en faire la demande à Retraite Québec, en ligne dans Mon dossier ou par la poste.
Le dépôt de novembre ne concerne pas que les personnes retraitées. Celles qui touchent une rente d'invalidité ou de conjoint survivant du RRQ sont payées la même journée.
Combien peux-tu recevoir en novembre ?
Rien n'a changé depuis l'indexation de 2 % appliquée en janvier. Le plafond dépend de l'âge que tu avais quand ta rente a commencé. Voici les maximums mensuels de la rente de retraite, valides de janvier à décembre 2026 :
- jusqu'à 964,90 $ si elle a débuté à 60 ans ;
- jusqu'à 1 507,65 $ si elle a débuté à 65 ans ;
- jusqu'à 2 394,15 $ si elle a débuté à 72 ans.
Entre ces âges, chaque mois pèse dans la balance. La rente recule de 0,6 % pour chaque mois devancé avant 65 ans et grimpe de 0,7 % pour chaque mois reporté après.
Dans la vraie vie, peu de gens atteignent ces sommets. Selon Retraite Québec, la rente moyenne versée en 2026 aux personnes qui l'ont demandée à 65 ans est de 731 $ par mois.
Côté invalidité, la rente peut aller jusqu'à 1 737,67 $ par mois pour les 18 à 59 ans.
Une rente sans retenue d'impôt peut réserver une mauvaise surprise au printemps. Pour l'éviter, tu peux demander à Retraite Québec de prélever de l'impôt à la source sur chaque dépôt.
Quand le versement arrive-t-il ?
Le dépôt de novembre est prévu le lundi 30 novembre 2026. Retraite Québec paie ses rentes le dernier jour ouvrable du mois, comme le montre son calendrier 2026. Rien n'arrivera donc pendant la fin de semaine.
Le dernier versement de l'année suivra le mercredi 30 décembre 2026. En janvier, les rentes seront indexées de 2,7 %. Si on prend la rente moyenne de 731 $ à 65 ans, ça donne 19,74 $ de plus par mois.
Les dates de versement de 2027 sont aussi connues. Le premier dépôt de la nouvelle année est prévu le vendredi 29 janvier.
Toujours rien dans ton compte mardi? Commence par vérifier tes coordonnées bancaires dans Mon dossier avant de joindre Retraite Québec.
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