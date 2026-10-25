Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 394 $ sont attendus das ton compte cette semaine
Juste à temps pour boucler le mois. 🍂
C'est la dernière ligne droite avant décembre, et les personnes retraitées du Québec n'ont plus que quelques jours à attendre avant de recevoir le versement d'octobre du Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par Retraite Québec. Cataracte ou pas, ouvre les yeux, car elle arrive cette semaine.
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Contrairement à la pension fédérale de la Sécurité de la vieillesse, qui change chaque trimestre, ta rente du RRQ n'a pas bougé depuis janvier et restera la même jusqu'à la fin de l'année.
Elle fait partie des prestations et crédits sur lesquels tu peux compter chaque mois, mais elle atteint rarement le maximum annoncé.
Chaque année travaillée au Québec t'a permis d'accumuler des droits au régime. Tu peux commencer à la toucher dès 60 ans. Encore faut-il la réclamer, puisque Retraite Québec ne la déclenche pas d'elle-même. La demande se fait en ligne dans Mon dossier, sur le site de l'organisme.
Combien peux-tu recevoir cette semaine?
Les montants de 2026 ont été indexés de 2 % le 1er janvier et resteront les mêmes jusqu'en décembre. Voici les maximums mensuels selon l'âge auquel la rente a commencé :
- À 60 ans : jusqu'à 964,90 $, soit 64 % de la rente maximale
- À 65 ans : jusqu'à 1 507,65 $, soit la rente maximale
- À 72 ans : jusqu'à 2 394,15 $, soit 158,8 % de la rente maximale
Chaque mois d'attente après 65 ans fait grimper la rente de 0,7 %. Une personne qui l'a demandée à 68 ans, par exemple, peut toucher jusqu'à 25,2 % de plus que la rente prévue à 65 ans, soit environ 1 888 $ par mois au maximum.
Pourquoi ta rente est-elle souvent sous le maximum?
Pour viser le plafond, il faut avoir gagné au moins le maximum des gains admissibles, fixé à 74 600 $ en 2026, pendant la grande majorité de ta carrière. Les années à revenu plus modeste font baisser la moyenne.
Le régime supplémentaire joue aussi un rôle. Sur les 1 507,65 $ possibles à 65 ans, 1 441,25 $ proviennent du régime de base. Le reste vient de la bonification du RRQ, qui grossira graduellement d'ici 2064.
Ce sont donc surtout les plus jeunes qui en profiteront pleinement. Les personnes déjà retraitées n'en touchent qu'une partie, selon leurs années de cotisation. Pour connaître ton montant exact, Mon dossier affiche les sommes déjà versées et celles à venir.
Quel jour le versement arrive-t-il cette semaine?
Le dépôt est prévu ce vendredi 30 octobre. Retraite Québec verse généralement la rente le dernier jour ouvrable du mois, comme le montre son calendrier complet de 2026.
Tu reçois encore un chèque par la poste? Le dépôt direct t'évite les délais postaux, un détail qui peut faire une différence en pleine période des Fêtes.
Pour tous les chiffres officiels du régime, consulte la page de Retraite Québec.
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