6 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en novembre 2026
Le mois le plus gris de l'année a quand même du bon. 💸
Novembre, c'est le mois où la facture de chauffage recommence à grimper et où les premières listes de cadeaux apparaissent sur le frigo. Heureusement, plusieurs prestations et crédits vont continuer d'atterrir dans les comptes bancaires des Québécois et Québécoises, grâce à Revenu Québec, à Retraite Québec, à Service Canada et à l'Agence du revenu du Canada (ARC).
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Le mois est toutefois un peu plus tranquille qu'octobre. L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et l'avance de l'Allocation canadienne pour les travailleurs prennent une pause et reviendront en janvier. Certains crédits d'impôt, comme celui pour solidarité, ne seront aussi versés qu'à une partie de leurs bénéficiaires.
Dans presque tous les cas, le calcul part de ta déclaration de revenus de 2025. Si elle n'a pas été produite, mieux vaut régler ça avant que la saison des impôts revienne au printemps. Et si tu paies une garderie non subventionnée, c'est aussi ce mois-ci qu'il faut demander tes versements anticipés de 2027 pour les recevoir en douze paiements.
Petit rappel au passage : le dépôt direct reste la façon la plus rapide et la plus sûre de recevoir ton argent, sans dépendre de la poste. Voici les six versements à surveiller en novembre, classés selon leur date de dépôt.
Programme Allocation-logement
Ton loyer ou ton hypothèque avale au moins 30 % de ton revenu? Ce programme de Revenu Québec donne un coup de main aux ménages à faible revenu qui n'arrivent plus à suivre le coût du logement. Il s'adresse aux personnes qui auront 50 ans ou plus d'ici le 30 septembre 2027, qu'elles vivent seules ou en couple, ainsi qu'aux familles avec au moins un enfant à charge.
Locataire, chambreur ou chambreuse, propriétaire : tout le monde peut y avoir droit, à condition que l'épargne et les placements du ménage (hors REER et CELIAPP) ne dépassent pas 50 000 $.
Pour la période d'octobre 2026 à septembre 2027, l'aide dépend de la part de ton revenu qui part dans le logement :
- jusqu'à 100 $ par mois si c'est de 30 à 49 % de ton revenu familial;
- jusqu'à 150 $ par mois de 50 à 79 %;
- jusqu'à 170 $ par mois à partir de 80 %.
Pour toucher le plein montant, ton revenu familial de 2025 doit être sous 23 600 $ si tu vis seul ou seule, sous 33 100 $ pour un couple sans enfant, sous 40 600 $ pour un couple avec un enfant ou une famille monoparentale avec un ou deux enfants, et sous 46 800 $ pour les familles plus nombreuses. Un peu au-dessus de ces seuils, l'aide est réduite plutôt qu'annulée.
Contrairement à d'autres aides de la liste, il faut en faire la demande. Pas encore inscrit ou inscrite? Une demande faite d'ici le 30 septembre 2027 te donne droit aux sommes accumulées depuis le 1er octobre 2026.
Le prochain versement est prévu dans les cinq premiers jours de novembre.
Pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Ce crédit remboursable de Revenu Québec additionne en fait trois montants : un pour compenser la TVQ, un pour le logement et un pour les personnes qui habitent un village nordique.
Pour les dépôts de juillet 2026 à juin 2027, Revenu Québec s'est basé sur ta situation au 31 décembre 2025, et seulement si ta déclaration de revenus a été produite.
En novembre, seules les personnes qui ont droit à 800 $ ou plus pour l'année reçoivent un dépôt, puisque leur crédit est réparti sur douze mois. Ça représente un peu plus de 66 $ par mois au minimum. Si tu reçois plutôt ton crédit aux trois mois, ton prochain dépôt arrivera le 5 janvier 2027.
Pour y avoir droit, le revenu familial doit être sous ces plafonds :
- 64 545 $ pour une personne seule;
- 64 545 $, plus 2 634 $ par enfant, pour une famille monoparentale;
- 70 395 $, plus 2 634 $ par enfant, pour un couple.
Le prochain versement est prévu le jeudi 5 novembre.
Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Versée par Service Canada depuis juillet 2025, la PCPH s'adresse aux personnes de 18 à 64 ans qui détiennent un certificat approuvé pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Elle ne tombe pas du ciel : il faut en faire la demande, et ta déclaration de revenus fédérale, comme celle de ta conjointe ou ton conjoint, doit être produite.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027 :
- jusqu'à 204,20 $ par mois, soit 2 450,40 $ sur l'année;
- montant complet pour une personne seule dont le revenu familial net rajusté de 2025 ne dépasse pas 23 483 $, après exemption;
- exemption des revenus de travail : jusqu'à 10 210 $ pour une personne seule et 14 294 $ pour un couple.
Passé ce seuil, la prestation fond de 20 cents pour chaque dollar de revenu supplémentaire. Si tu viens de découvrir que tu y as droit, sache que les paiements peuvent être rétroactifs jusqu'à 24 mois, sans remonter avant juin 2025.
Le prochain versement est prévu le jeudi 19 novembre 2026.
Allocation canadienne pour enfants
Non imposable et versée par l'ARC, l'ACE va au parent qui s'occupe principalement d'un enfant de moins de 18 ans. Depuis juillet, ton montant est calculé à partir du revenu familial net rajusté inscrit dans tes déclarations de 2025.
Pour la période de juillet 2026 à juin 2027, par enfant, si ce revenu est sous 38 237 $ :
- jusqu'à 679,75 $ par mois (8 157 $ par année) pour un enfant de moins de 6 ans;
- jusqu'à 573,58 $ par mois (6 883 $ par année) pour un enfant de 6 à 17 ans.
Plus haut, l'aide diminue graduellement jusqu'à 82 847 $, puis plus rapidement au-delà. Le taux de réduction dépend du nombre d'enfants, ce qui explique pourquoi deux familles au même revenu ne reçoivent pas toujours la même somme.
Le prochain versement est prévu le vendredi 20 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur l'Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.
Sécurité de la vieillesse
Ici, pas besoin d'avoir cotisé : la pension de la SV dépend surtout du nombre d'années vécues au Canada après tes 18 ans. Il en faut 40 pour la pleine pension, et au moins dix pour une pension partielle. Service Canada la verse à partir de 65 ans, et elle a été haussée de 1,4 % en octobre.
Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026 :
- jusqu'à 762,50 $ par mois de 65 à 74 ans, si ton revenu net individuel de 2025 est sous 152 062 $;
- jusqu'à 838,75 $ par mois à 75 ans et plus, si ce revenu est sous 157 923 $.
Attention au piège : au-delà de 93 454 $ de revenu net, une partie de la pension doit être remboursée à l'impôt. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant arrivent le même jour que la SV, et les montants seront revus en janvier.
Le prochain versement est prévu le jeudi 26 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
La rente de retraite du RRQ, elle, reflète ce que tu as cotisé au fil de ta carrière. Versée par Retraite Québec, elle est imposable et indexée chaque janvier (de 2 % en 2026). Le moment où tu la demandes change tout : la prendre tôt la réduit pour de bon, alors que chaque année d'attente la fait grimper.
Montants mensuels maximaux en 2026, selon l'âge au début de la rente :
- jusqu'à 964,90 $ à 60 ans;
- jusqu'à 1 507,65 $ à 65 ans;
- jusqu'à 2 394,15 $ à 72 ans.
Autrement dit, attendre jusqu'à 72 ans plutôt que 65 ans donne une rente maximale presque 60 % plus élevée. Pour connaître ton montant réel, Mon dossier de Retraite Québec affiche tes versements passés et à venir.
Le prochain versement est prévu le lundi 30 novembre 2026.
Pour en savoir plus sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
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