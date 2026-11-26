Voici toute la programmation 2026-2027 de Ciné-cadeau à Télé-Québec
Ça commence dès la semaine prochaine. 🍿😍
Sors ton pyjama le plus cosy, fais le plein de chocolat chaud et prépare-toi à retomber en enfance, parce que la programmation de Ciné-cadeau 2026-2027 vient d’être dévoilée! Après tout, est-ce vraiment le temps des Fêtes au Québec si tu n’as pas passé au moins un après-midi en mou à regarder une des aventures d'Astérix?
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Du 5 décembre 2026 au 3 janvier 2027, Télé-Québec te donne rendez-vous toute la journée avec des films d’animation et des classiques qui risquent de te rappeler de beaux souvenirs. Et une fois les tout-petits au lit, place aux soirées cinéma pour les plus grands, avec des options comme les trois premiers James Bond, la trilogie du Seigneur des anneaux et même Cruising bar.
Les nostalgiques de La guerre des tuques pourront retrouver la gang les 7 et 10 décembre, tandis qu’Astérix s’invite pas moins de dix fois sur ton petit écran. Bref, entre deux partys de famille et trois assiettes de tourtière, tu risques d’avoir quelques rendez-vous importants avec ton divan.
Voici l’horaire officiel de Ciné-cadeau 2026-2027 :
Samedi 5 décembre
9 h 00 : Pattie et la colère de Poséidon
12 h 00 : Les Croods 2 : Une nouvelle ère
15 h 00 : La Pat’Patrouille : Le film
18 h 30 : Astérix et Cléopâtre
21 h 00 : Quand Harry rencontre Sally
Dimanche 6 décembre
9 h 00 : Harvie et le musée magique
12 h 00 : La Pat’Patrouille : Le film
15 h 00 : Tintin et le temple du soleil
18 h 30 : L’âge de glace 3 : Le temps des dinosaures
20 h 00 : Le grand bain
Lundi 7 décembre
9 h 00 : La grenouille et la baleine
12 h 00 : Les aventuriers du timbre perdu
15 h 00 : Bach et Bottine
18 h 30 : La guerre des tuques
20 h 00 : Pinocchio
Mardi 8 décembre
9 h 00 : Le petit prince
12 h 00 : 10 jours encore sans maman
15 h 00 : Astérix et Cléopâtre
18 h 30 : Le parc des merveilles
20 h 00 : James Bond 007 contre Dr. No
Mercredi 9 décembre
9 h 00 : Plume, la basse-cour a un incroyable talent
12 h 00 : Terra Willy, planète inconnue
15 h 00 : La grenouille et la baleine
18 h 30 : Mission Noël
20 h 00 : Moonrise Kingdom
Jeudi 10 décembre
9 h 00 : Planète 51
12 h 00 : Le cœur en braille
15 h 00 : La guerre des tuques
18 h 30 : Astérix et le coup du menhir
20 h 00 : Nuits blanches à Seattle
Vendredi 11 décembre
9 h 00 : Kubo et l’épée magique
12 h 00 : Cavalière
15 h 00 : La flûte à six schtroumpfs
18 h 30 : Fanny
20 h 00 : Pour toujours, les Canadiens
Samedi 12 décembre
9 h 00 : La Pat’Patrouille : Le film
12 h 00 : Même les souris vont au paradis
15 h 00 : Il pleut des hamburgers
18 h 30 : Niko le petit renne : Mission Père Noël
20 h 00 : Janette, les jeunes et la vieille (2e édition)
21 h 00 : Chocolat
Dimanche 13 décembre
9 h 00 : Le parc des merveilles
12 h 00 : Bach et Bottine
15 h 00 : Fanny
18 h 30 : Astérix : Le secret de la potion magique
20 h 00 : Le jeu de l’imitation
Lundi 14 décembre
9 h 00 : D’Artagnan et les trois mousquetaires
12 h 00 : La flûte à six schtroumpfs
15 h 00 : Astérix en Amérique
18 h 30 : Lego Batman : Le film
20 h 00 : Seul au monde
Mardi 15 décembre
9 h 00 : Khumba
12 h 00 : La petite bande
15 h 00 : Lego Batman : Le film
18 h 30 : Petit Stuart
20 h 00 : Bons baisers de Russie
Mercredi 16 décembre
9 h 00 : Léo Da Vinci : Mission Mona Lisa
12 h 00 : Hola Frida
15 h 00 : Tintin et le lac aux requins
18 h 30 : Les Schtroumpfs
20 h 00 : Maurice Richard
Jeudi 17 décembre
9 h 00 : Yuku et la fleur de l’Himalaya
12 h 00 : La fille du Père Noël
15 h 00 : Tintin et l’affaire Tournesol
18 h 30 : Les petits pieds du bonheur
20 h 30 : Curieux Bégin des Fêtes
21 h 30 : En quête d’une galaxie
Vendredi 18 décembre
9 h 00 : Les petits pieds du bonheur
12 h 00 : Opération Arctique
15 h 00 : Niko le petit renne : Mission Père Noël
18 h 30 : Paddington 2
20 h 00 : Cruising bar
Samedi 19 décembre
9 h 00 : Les As de la jungle 2 : Opération tour du monde
12 h 00 : Mission dindons
15 h 00 : Astérix : Le secret de la potion magique
18 h 30 : Le journal d’Aurélie Laflamme
20 h 00 : Kaamelott : Premier volet
Dimanche 20 décembre
9 h 00 : Mission dindons
12 h 00 : Fourmiz
15 h 00 : Charlie et la chocolaterie
18 h 30 : Le chaînon manquant
20 h 00 : Le dîner de cons
Lundi 21 décembre
9 h 00 : Arthur et les Minimoys
12 h 00 : Le chaînon manquant
15 h 00 : Le journal d’Aurélie Laflamme
18 h 30 : Les Schtroumpfs 2
20 h 00 : Gatsby le magnifique
Mardi 22 décembre
9 h 00 : Opération Arctique
12 h 00 : Les As de la jungle 2 : Opération tour du monde
15 h 00 : Les pingouins de Madagascar
18 h 30 : Astérix et la surprise de César
20 h 00 : Goldfinger
Mercredi 23 décembre
9 h 00 : Oscar et le monde des chats
12 h 00 : Tous à l’Ouest : Une nouvelle aventure de Lucky Luke
15 h 00 : Le chaînon manquant
18 h 30 : Peanuts, le film
20 h 00 : Insaisissable
Jeudi 24 décembre
9 h 00 : Elliot : Le plus petit des rennes
12 h 00 : Madagascar 2 : La grande évasion
15 h 00 : Les Schtroumpfs 2
18 h 30 : Petit Stuart 2
20 h 00 : Belle et Bum des Fêtes
21 h 30 : Y’a du monde à messe : spécial Noël
Vendredi 25 décembre
9 h 00 : Les Elfkins : Opération pâtisserie
12 h 00 : Le chat dans le chapeau
15 h 00 : La ballade des Dalton
18 h 30 : Astérix chez les Bretons
20 h 00 : Y’a du monde à messe : spécial Noël
Samedi 26 décembre
9 h 00 : Nina et le secret du hérisson
12 h 00 : Charlie et la chocolaterie
15 h 00 : Tous à l’Ouest : Une nouvelle aventure de Lucky Luke
18 h 30 : Les douze travaux d’Astérix
20 h 00 : Le sourire de Mona Lisa
Dimanche 27 décembre
9 h 00 : Drôles de petites bêtes
12 h 00 : Bigfoot Junior
15 h 00 : Daisy Town
18 h 30 : Lego Ninjago : Le film
20 h 00 : Le seigneur des anneaux : La communauté de l’anneau
Lundi 28 décembre
9 h 00 : Nelly et Simon : Mission Yéti
12 h 00 : Lego Ninjago : Le film
15 h 00 : Le monde Wishy
18 h 30 : Astérix le Gaulois
20 h 00 : Le seigneur des anneaux : Les deux tours
Mardi 29 décembre
9 h 00 : Ainbo, princesse de l’Amazonie
12 h 00 : Gnoméo et Juliette
15 h 00 : Petit Stuart 2
18 h 30 : Sherlock Gnomes
20 h 00 : Le seigneur des anneaux : Le retour du roi
Mercredi 30 décembre
9 h 00 : En route!
12 h 00 : Le rythme de la jungle
15 h 00 : Les Dalton en cavale
18 h 30 : Ferdinand
20 h 00 : Mon Québec, c’est l’hiver
Jeudi 31 décembre
9 h 00 : Le monde Wishy
12 h 00 : M. Peabody et Sherman
15 h 00 : Sherlock Gnomes
18 h 30 : Rango
20 h 00 : Destin de femmes
Vendredi 1er janvier
9 h 00 : Gang de requins
12 h 00 : Miroir, miroir
15 h 00 : Dans une galaxie près de chez vous
18 h 30 : Dragons 2
20 h 00 : Elle (Her)
Samedi 2 janvier
9 h 00 : Playmobil : Le film
12 h 00 : L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
15 h 00 : Dans une galaxie près de chez vous 2
18 h 30 : Coco Ferme
20 h 30 : Le retour de Superman
Dimanche 3 janvier
9 h 00 : La Pat’Patrouille : Le film
12 h 00 : La belle et la bête
15 h 00 : Super 8
18 h 30 : Rio
20 h 00 : Le petit Bouddha
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