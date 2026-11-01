Ce village 100 % Noël près de Québec te plonge en plein film « Le Grincheux »
Chouville au Québec? 😍🎄✨
Dès novembre, les activités du temps des Fêtes s'ajoutent au calendrier au plus grand plaisir des adeptes du moment le plus festif de l'année. Entre les marchés féériques, les sorties thématiques et les défilés, il ne manque pas d'occasions de plonger dans la magie de cette période bien-aimée. À moins d'une heure de route de la ville de Québec se trouve justement un village en forêt digne des quartiers généraux du père Noël, et c'est tout simplement un incontournable.
À lire également : Ce « road trip » à 3 h de Montréal mène vers une ville carrément digne de films de Noël
Pour avoir l'impression d'avoir mis les pieds à Chouville dans le film Le Grincheux, tu peux passer une soirée à Woodooliparc, qui se trouve dans la ville de Scott à une quarantaine de minutes de la Vieille Capitale.
Alors que les lieux se transforment au fil de l'année, du 14 novembre au 31 décembre, ce sont les décors de Frima, la magie de Noël qui sont en vedette.
Imagine une forêt enneigée où les arbres sont illuminés de mille couleurs, les sentiers bordés de guirlandes scintillantes et les petites maisons décorées comme si elles sortaient tout droit d'un conte de Noël. Dès ton arrivée, les immenses cannes de bonbon, les ornements géants suspendus aux arbres et les bâtiments aux couleurs festives donnent l'impression d'avoir découvert un village secret caché au beau milieu des bois.
En te promenant sur les sentiers, tu pourras admirer les sapins gigantesques couverts de boules rouges, vertes et dorées, les façades illuminées et les décorations surdimensionnées qui rendent chaque petit coin du village digne d'une photo. Avec la neige qui recouvre les branches et les lumières qui brillent à la tombée du jour, difficile de faire plus féérique comme décor.
Sur place, tu peux rencontrer le père Noël et la mère Noël dans leur maisonnée, visiter l'atelier de jouets, écrire ta lettre au bureau de poste ou encore partir à la chasse aux lutins. Les plus jeunes pourront aussi s'amuser dans les glissades, explorer les tunnels du Pôle Nord et de la Banquise ou relever les défis du labyrinthe. Entre les spectacles, les contes, les animations et les feux de camp, tu auras de quoi passer plusieurs heures dans cet univers magique. Tu pourras même découvrir des villages de Noël miniatures illuminés et participer à des ateliers créatifs ($).
De quoi te mettre dans l'ambiance des Fêtes avant même d'avoir installé ton propre sapin à la maison.
Frima la magie de Noël - Woodooliparc
Prix : 34 $ par personne de 13 ans et plus, 27,50 $ pour les jeunes de 3 à 12 ans
Quand : Du 14 novembre au 31 décembre 2026
Adresse : Woodooliparc - 295, rue Drouin, Scott, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver ›
- 9 activités GRATUITES à faire à Montréal en novembre pour ne pas te ruiner avant les Fêtes ›
- Le Train de Noël illuminé arrive bientôt au Québec avec des concerts GRATUITS ›
- Le Train de Noël tout illuminé revient bientôt au Québec - Voici tous les arrêts ›
- Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël ›