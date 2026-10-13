Le célèbre train de Noël revient au Québec dès le mois prochain et voici tous les arrêts

Prochain arrêt : la magie de Noël! 🎄🚂

Le train des Fêtes de CPKC.

Le train des Fêtes de CPKC revient en 2026 et l'itinéraire prévoit dix arrêts au Québec.

CPKC
Éditrice sénior, Nouvelles

Ho ho ho, sors ton calendrier : le train le plus magique de l’année s’en vient près de chez toi. Le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) a enfin dévoilé l'itinéraire de son célèbre train de Noël pour 2026, et le Québec fait encore une fois partie des premières régions visitées. En novembre, le convoi tout illuminé fera dix arrêts entre l’ouest de l’île de Montréal, l’Estrie et la Montérégie, avec un mini-concert gratuit chaque fois.

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C'est dans un communiqué publié le 13 octobre 2026 que le CPKC a présenté les détails de cette 28e tournée, à peine une semaine après avoir confirmé le retour de la tradition. Cette année, le train des Fêtes visitera 182 communautés au Canada et aux États-Unis en 32 jours.

C'est d'ailleurs chez nous que tout commencera. Selon l'horaire détaillé publié par CPKC, le premier des deux trains donnera le coup d'envoi de la tournée le jeudi 19 novembre à la gare exo de Montréal-Ouest, avant de s'arrêter à Beaconsfield en soirée. Ce train mettra ensuite le cap sur l'Ontario, puis sur le Midwest et le sud des États-Unis.

Après les deux arrêts montréalais, il faudra attendre l'arrivée du deuxième convoi, qui entrera dans la province par Lac-Mégantic le lundi 23 novembre, puis fera escale à Sherbrooke et à Farnham. Le lendemain, il sillonnera la Montérégie, de Kahnawà:ke jusqu'à Lacolle, avant de filer vers l'État de New York.

Côté musique, ce sont Magic! et MARIS qui ouvriront le bal dans l’Ouest-de-l’Île, le 19 novembre. Le groupe torontois, connu pour son succès Rude, sera de retour à bord du train cette année. Pour les arrêts en Estrie et en Montérégie, ce sont American Authors et Rafaëlle Roy qui monteront sur la scène du wagon. Ça s'annonce complètement festif!

Tous les arrêts du train de Noël au Québec en 2026

Jeudi 19 novembre

Montréal-Ouest
Quand : de 19 h à 19 h 30
Où : gare exo de Montréal-Ouest

Beaconsfield
Quand : de 20 h 30 à 21 h
Où : gare exo de Beaconsfield

Lundi 23 novembre

Lac-Mégantic
Quand : de 12 h à 12 h 30
Où : rue Cartier, entre la rue Lemieux et la rue Maisonneuve

Sherbrooke
Quand : de 16 h 45 à 17 h 15
Où : 795, rue de la Rand (stationnement de la gare du CPKC)

Farnham
Quand : de 20 h 30 à 21 h
Où : 191, rue Victoria

Mardi 24 novembre

Kahnawà:ke
Quand : de 17 h à 17 h 30
Où : Old Malone Road

Saint-Constant
Quand : de 18 h à 18 h 30
Où : passage à niveau de la rue Sainte-Catherine, du côté est de la gare exo Sainte-Catherine

Delson
Quand : de 18 h 55 à 19 h 20
Où : 1, ch. de la Gare

Saint-Mathieu
Quand : de 19 h 50 à 20 h 15
Où : école Jacques-Barclay, 368, rue Principale

Lacolle
Quand : de 21 h à 21 h 30
Où : 10, rue Sainte-Marie

Comment ça fonctionne?

Les spectacles sont gratuits et durent une trentaine de minutes, le temps que les portes du wagon-scène s'ouvrent et que les artistes donnent leur performance. CPKC t'invite à apporter un don en argent ou des denrées non périssables, et tout ce qui est recueilli reste dans la communauté visitée pour aider la banque alimentaire locale. Depuis 1999, la tournée a permis d'amasser plus de 28,3 millions $ et plus de 5,6 millions de livres de nourriture au Canada et aux États-Unis.

Si tu comptes immortaliser le moment, l'entreprise demande de rester à au moins 15 mètres des voies ferrées et de ne jamais te tenir sur les rails ou sur les pierres du ballast pour prendre une photo ou une vidéo.

Des milliers de lumières, de la musique en direct et une bonne dose d’esprit des Fêtes : difficile de trouver une meilleure façon de plonger dans la magie de Noël, surtout quand ça ne gruge pas ton budget cadeaux!


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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