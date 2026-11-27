Billy et Émilie d'OD adressent les rumeurs de rupture au chalet et s'ouvrent sur leur aventure
« Je dirais que [le montage] nous a désavantagés, c'est sûr. » 👀
S’il y a un duo d’Occupation Double Panama dont le statut relationnel a fait jaser jusqu’à la toute fin de l’aventure, c’est bien celui de Billy et Émilie. Entre le triangle amoureux avec Emma, les promesses de voyages de Billy, les doutes exprimés dans les maisons, les insécurités et les nuits passées dans des chambres séparées au chalet des finalistes, leur histoire d’amour a été loin de passer inaperçue. Les rumeurs de rupture se sont d’ailleurs multipliées sur les réseaux sociaux avant même la grande finale.
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De retour à la réalité, les deux finalistes se sont confiés à Narcity Québec sur ce qui s’est réellement passé derrière les portes du chalet. Le duo revient également sur la nature de sa relation depuis la fin de la téléréalité et revient sur les moments les plus controversés de son aventure.
Première question, celle que tout le monde se pose : êtes-vous toujours en couple?
Billy : « Je te dirais qu'on est en fréquentation exclusive, on va dire ça de même. On est contents d'être sortis, on s'aime vraiment en tant que personnes, puis on veut explorer notre connexion à l'extérieur. On sait qu'on a beaucoup d'intérêts en commun, on s'apprécie beaucoup. C'est ça, on s'aime bien… »
Émilie : « C'est sûr qu'on va passer du temps ensemble, on a quand même des projets. On n'est pas un couple, mais on est en fréquentation. »
C'est quoi la différence entre une fréquentation exclusive et un couple?
Billy : « C'est plus qu'on a eu des petits moments un petit peu plus difficiles durant les chalets. Un couple OD, c'est un couple OD, mais à l'extérieur... C'est facile de sortir, puis de dire : “Ah oui, on est un couple, on est un couple”, mais on ne sait pas, à l'extérieur, non plus. »
Émilie : « On veut être le plus réalistes possible. C'est sûr que de se voir dans notre quotidien, de se voir avec nos familles, nos amis, d'aller faire des dates, des activités, au resto, ça va être différent aussi, ça va être un contexte différent. C'est sûr qu'on veut voir si tout fonctionne, et ça va probablement s'aligner vers ça. Mais on se laisse le temps quand même, puis on ne veut pas que ce soit trop précipité non plus. »
Ressentez-vous une pression pour annoncer que vous êtes un couple?
Émilie : « Non, pas du tout. »
Billy : « Pas vraiment, non, justement. Le fait qu'on se dit les vraies choses, puis qu'on est réalistes… L'important, c'est que nous, on se sente bien. On sait qu'on s'apprécie beaucoup, puis on veut connecter à l'extérieur aussi, pas juste à Occupation Double. »
Des rumeurs de rupture ont circulé sur les réseaux sociaux pendant que vous étiez au chalet. Comment avez-vous réagi en les découvrant?
Émilie : « C'est sûr qu'on a eu certains défis pendant les chalets, mais il n'a jamais été question de rupture ou de “ensemble, plus ensemble, ensemble, plus ensemble”. Je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur. Quand on a vu ça, on s'est rendu compte que, faire deux jours en chambre à part, le monde voyait ça comme si on était en guerre nationale, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On trouve que ça a pris beaucoup d'ampleur pour ce que c'était réellement. »
Billy : « C'est vraiment juste qu'on s'est donné de l'espace, parce que cinq semaines ensemble, matin, jour et nuit… surtout qu'on ne peut pas sortir du chalet. On s'est donné de l'espace pour se retrouver dans des moments plus officiels, puis ça a juste fait du bien. Il n'y a jamais eu de rupture, au contraire, là. »
Trouvez-vous que le montage de votre passage au chalet des finalistes a avantagé Emma et Enzo?
Émilie : « Je ne dirais pas que ça les a avantagés, mais je dirais que ça nous a désavantagés, c'est sûr. »
Billy : « Je suis pas mal d'accord avec Émilie là-dessus. Je pense que pour nous, c'était important de dire les vraies choses. Oui, le prix final est là, mais on ne voulait pas faire semblant, puis on voulait adresser ce qu'il y avait à adresser. On était conscients que c'était juste un petit peu plus difficile pour nous, alors on trouvait ça important d'être transparents avec tout le monde, puis de dire les vraies choses aussi.
« Je pense que dans tous les couples dans la vie, ce n'est pas linéaire, puis il arrive des petits moments plus difficiles. On a juste choisi d'être transparents et honnêtes. Que ça nous ait nui pour la finale, c'est ben correct, on est corrects avec ça. Au final, on est juste honnêtes. »
Émilie : « C'est aussi que OD est venu filmer le lendemain de ce qui s'est passé. C'était pendant nos deux jours, mettons, à part. Ça paraît super intense, mais c'est juste parce qu'ils sont venus au moment où ça allait un petit peu plus mal. Ce n'est pas représentatif des cinq semaines. »
Qu'est-ce qui vous a surpris en écoutant les épisodes?
Émilie : « Moi, ce serait de voir à quel point notre amour, notre complicité et nos beaux moments ne sont peut-être pas montrés. On voit beaucoup plus les doutes, les insécurités, puis les moments où c'est plus challengeant pour nous deux. »
Billy : « En même temps, c'est quand même compréhensible, parce que ça fait beaucoup réagir le Québec, ça, c'est sûr. »
Émilie : « On ne comprend pas pourquoi on est autant attachés l'un à l'autre [en regardant les émissions]. »
Au chalet, après avoir vu les épisodes, qui pensiez-vous voir gagner?
Billy : « On savait que ça allait être Emma et Enzo. [...] En voyant les émissions, on a vu le parcours d'Emma et Enzo, puis on a trouvé ça vraiment beau, surtout leur voyage, c'était vraiment beau. On s'est dit que, d'après nous, ça allait être eux. »
Émilie : « Oui, oui, Emma et Enzo, à 100 %. Quand on a regardé les émissions, c'était quand même assez clair. Plus ça avançait, plus on voyait le vote se tracer. »
Billy, au début de l'aventure, tu étais au cœur d'un triangle avec Emma et Enzo et tu as même proposé d'éliminer Émilie. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Émilie, finalement?
Billy : « En fait, c'est simple. Moi, à ce moment-là, j'étais vraiment vers Emma. Quand j'ai dit que je voulais éliminer Émilie, c'était juste pour montrer à Emma que j'étais vraiment orienté vers elle. Mais au final, j'avais toujours eu un intérêt envers Émilie.
« C'est des petites situations qui sont arrivées avec Emma, c'était des petits accrochages tout le temps... Moi, je n'étais pas prêt à m'embarquer là-dedans en sachant qu'on avait beaucoup d'accrochages sur des petites situations comme ça. J'avais vu Émilie beaucoup dans l'activité ProGym, j'avais vu comment qu'elle était un peu dans son quotidien, puis ça m'avait vraiment plu de sa personne. Je veux dire, elle est super souriante, elle est vraiment attachante. J'avais vraiment aimé ça.
« Justement, la petite situation où Émilie me demande de pouvoir me parler et que je dis non, c'est qu'à ce moment-là, j'étais vraiment orienté vers Emma. On ne le voit pas dans les émissions, mais après ça, je suis allé m'excuser auprès d'Émilie de ne pas lui avoir donné deux petites minutes. Ce n'était pas fameux de ma part. J'ai pris le temps de m'excuser auprès d'Émilie, puis tout. »
Émilie, après avoir vu les épisodes, que penses-tu des « avertissements » d'Emma?
Émilie : « On les a vues, les émissions, et je trouve que c'était très clair comment c'était dit. C'est sûr que Billy ne voulait pas lui faire de peine, alors il le dit d'une façon quand même assez douce, mais on a vu l'extrait complet où il le dit, et selon moi, c'était très clair. Je pense que ça l'a vraiment déçue. Après ça, c'était plus difficile, je pense, de dire de bonnes choses par rapport à Billy.
« Moi, c'était souvent ça là, qui revenait : “Billy, il est stratégique, son intérêt envers toi, il est stratégique.” Stratégique, stratégique, mais je ne comprends pas où est la stratégie si tu l'as choisi et qu'il a quand même changé son choix! C'est sûr que j'ai trouvé ça quand même décevant, parce que je demandais juste aux filles que ce soit positif. Moi, je vais quand même choisir Billy aujourd'hui, demain et pour le reste de l'aventure, alors est-ce que vous pouvez être aussi contentes pour moi que je le suis pour vos couples? »
Crois-tu que ça a affecté ton parcours, puisque tu as été présentée à plusieurs reprises comme quelqu'un de très insécure dans ton couple? Crois-tu que ton aventure aurait été complètement différente si tout ça n'était pas arrivé?
Émilie : « Je ne pense pas que c'est la faute d'Emma. Je pense que c'est vraiment de ma faute d'avoir autant écouté et autant cru les filles quand elles me disaient ça, et que ça ait autant pénétré dans ma tête. Je pense que j'aurais juste dû faire confiance à Billy à 100 %, ne pas écouter ça, vraiment me fier à ma propre opinion. Si j'avais quelque chose à refaire, c'est sûr que ce serait ça : me faire beaucoup plus confiance, et en Billy aussi. »
Comment as-tu vécu le fait de voir Billy promettre des choses à un peu toutes les filles pendant la première partie de l'aventure?
Émilie : « C'est sûr qu'on a un peu parlé de ça. Billy, c'est quelqu'un qui vit sur le moment. Sur le moment, lui, il se disait : Hey, j'ai le goût d'y aller avec Amé, bon, je vais lui dire qu'on a envie d'aller en voyage ensemble. Après ça, on a eu notre date au skate : “Hey, tu es une belle personne, j'ai envie d'aller en voyage avec toi." Mais ce ne sont pas des promesses. Moi, je ne vois pas ça comme des promesses, je vois plus ça comme : “Hey, je suis intéressé par toi.” C'est sûr qu'au début, tu étais intéressé par un peu tout le monde, parce qu'on ne passe pas assez de temps ensemble pour se dire : OK, toi oui, toi non. Peut-être que c'était beaucoup de dire : “On va en voyage”, mais je le comprends à 100 %. Après, c'est ça, il ne pensait peut-être pas à l'après, plus au moment présent : maintenant, je me sens comme ça, puis je le dis. Je vois vraiment ça comme de l'honnêteté. »
Billy, dans les épisodes, on t'entend surnommer Fred « le licheur ». Lui dit qu'il pensait que vous étiez proches et que tu lui avais même dit qu'il était un de tes meilleurs chums dans l'aventure. D'où venait cette haine?
Billy : « Ce n'était pas de la haine, c'est vraiment juste… Fred, il était quand même un peu stratégique, il voulait mettre tous les gars de son bord, il prenait chaque gars à part. C'est ben correct, on est dans un jeu, c'est normal qu'il fasse ça. Moi, c'était juste un peu de l'accumulation, puis je n'aurais pas dû dire ça. Je me suis excusé auprès de lui, on s'est parlé, puis tout, et c'est vraiment réglé.
« C'était juste… tu es avec tout le monde 24 heures sur 24, sept jours sur sept. À un moment donné, tu te dis de quoi, puis tout est filmé tout le temps. Je l'ai dit, mais je ne le pensais pas vraiment. J'ai vu un Fred au début de l'aventure, puis j'en ai vu un autre à la fin, c'étaient deux personnes complètement différentes. Je regrette à 100 % d'avoir dit ça, parce que je ne le pense pas. C'est ça, moi et Fred, on s'entend super bien, puis tout est réglé. »
Émilie, plusieurs fans t'ont reproché de ne pas avoir davantage défendu Alanna, ta meilleure amie dans l'aventure. Pourtant, Enzo voulait aussi envoyer Tristan. Pourquoi ne pas t'être plus battue?
Émilie : « C'est sûr que j'ai promis à Alanna qu'on allait se rendre jusqu'à la fin. Mais jusqu'à la fin, c'était jusqu'au moment où on aurait à prendre la décision. À la Mustang, il fallait choisir entre Alexandrie et Math ou moi et Billy. Quand Alexandrie et Math ont choisi nous deux, j'ai promis que, que ce soit Alanna et Tristan à la table, ou Emma et Enzo, j'allais quand même les choisir.
« C'est sûr que j'avais fait une promesse, puis je tenais vraiment à la tenir. Puis là, c'était de choisir mon couple au-dessus de n'importe qui. C'était mon couple qu'il fallait que je choisisse. Je voulais m'assurer d'une place en finale, puis c'était la chose à faire.
« Après, à la table de délibération, on ne le voit pas, mais j'ai quand même passé trois heures à pleurer. Je trouvais ça super difficile de ne pas choisir Alanna. Mais moi, justement, je protégeais Alanna, et moins leur couple, Tristan et Alanna. Ça a quand même été vraiment difficile, mais il fallait aussi que je considère les intérêts de Billy. Billy était aussi meilleur ami avec Math, alors ça aurait été comme une double trahison, sachant qu'on avait fait une promesse, en plus que c'était son meilleur ami. Et, c'est sûr qu'il y a eu aussi le speech qu'ils ont fait, ça, c'était comme un argument en leur faveur. »
Émilie, Mathilde nous a dit ne toujours pas comprendre ce que tu avais contre elle. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux?
Émilie : « Justement, on est sorties, et j'ai reparlé à Mathilde parce que je trouvais ça important. Je pense que je suis quelqu'un qui, quand j'aime, j'aime vraiment. Alanna, je la considérais comme même plus qu'une amie. C'est sûr que quand j'ai vu que Mathilde avait dépassé les limites avec Alanna, je l'ai vraiment pris comme si c'étaient mes propres émotions, mes propres disputes avec elle.
« On dirait que… je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai utilisé des mots quand même assez crus. Mais c'est Alanna qui s'entendait moins bien avec elle. Avec du recul, c'est sûr que j'aurais dû plus me distancer de ça. »
Selon toi, qu'est-ce qui faisait que l'ambiance était aussi tendue dans la maison des filles cette année?
Émilie : « Je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire, je ne sais pas vraiment quoi répondre à ça. Je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais ce ne sont pas vraiment des choses qui me concernent, alors j'aime mieux ne pas trop me prononcer là-dessus. »
Toi et Rébecca n'aviez pas de top au moment de l'élimination de Sabrina, alors c'est passé proche pour toi. Finalement, ça a été Sabrina, et on connaît la suite. À son retour, pourquoi les filles considéraient-elles que Sabrina avait des torts et devait s'excuser?
Émilie : « Je pense que les filles à la table… Oui, c'est vrai que moi et Reb, on aurait pu être éliminées. On n'avait pas de top, alors qu'elle en avait comme deux, selon ce qu'elle dit, mais un qui était un peu plus réel, qui était Math. Je comprends sa frustration, vraiment, je la comprends, puis je comprends qu'elle était déçue de partir.
« C'est juste que la manière dont elle s'est exprimée quand elle est partie, c'était beaucoup. Elle a dit des mots quand même assez pesants aux filles. C'est sûr que quand tu reviens, on veut repartir sur une nouvelle page. Selon ce qu'elle a dit, on repart à neuf, tout le monde s'excuse, mais ce n'était pas seulement elle qui avait des torts. Je pense que c'était à tout le monde de s'expliquer, et non pas de faire semblant de rien, pour repartir sur de bonnes bases. »
Mais n'est-ce pas un peu ce qu'elle a fait quand elle est revenue et qu'elle s'est assise pour parler avec les filles?
Émilie : « Oui, mais je pense qu'il manquait de communication des deux côtés. Moi, je me sens un petit peu plus reculée de ça, mais d'un point de vue extérieur, je pense que c'est de tous les côtés qu'il aurait dû y avoir plus de communication, plus d'excuses, pour repartir, justement, à neuf. C'est parce que, des fois, elle lâchait des petites pointes aux filles. Alors c'est comme : “Hey, si on repart à neuf, on repart vraiment à neuf, puis on ne se lâche pas de petites pointes.” »
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez régler à l'Heure de vérité?
Billy : « Pas vraiment, honnêtement. Je pense que moi, c'est juste de m'excuser auprès de Fred pour ce que j'ai dit. De mon côté, c'est ça. Sinon, je ne sais pas… pas vraiment, honnêtement. J'aime tout le monde, puis je pense que c'est la même chose pour Émilie. »
Émilie : « Oui, exact. Moi, je ne suis déçue de personne, puis j'aime vraiment tout le monde. S'il y a quelque chose, je pense que ça va plus être nous qui allons avoir certaines choses à justifier. Mais je n'ai pas de dossier à régler de mon côté. »
Pour terminer, qu'est-ce qui vous a le plus surpris en revenant au Québec?
Billy : « Moi, je dirais une belle vague d'amour en sortant. Ça a vraiment fait du bien, c'est plaisant. »
Émilie : « Oui, moi aussi. C'est sûr que de voir l'ampleur qu'OD a prise, c'est incroyable. Tout le monde qui nous arrête, à quel point tout le monde nous aime, les beaux commentaires… ça fait vraiment du bien. Ce qui me surprend aussi, c'est qu'il y a 20 personnes, cette année, qui sont en couple sur les 27 candidats qu'on a été, je pense. »
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