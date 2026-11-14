Fred se confie sur OD Panama, ses conflits avec les gars et l'éviction d'Alexis et Juliette
Il y a beaucoup de choses de son aventure qui n'ont pas été montrées à l'écran. 👀
Surnommé « le licheur » par Billy, soupçonné d’être millionnaire semi-retraité par une bonne partie du Québec et pris pour un prof de parachute par Sabrina… Frédérick Ducasse aura fait jaser à Occupation Double Panama! L’entrepreneur en immobilier de 29 ans, originaire de Sept-Îles, a vu son aventure prendre fin à deux semaines de la finale, après un vote anonyme qui a réuni huit votes contre son couple avec Sabrina.
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Le duo avait toutefois un dernier pouvoir avant de faire ses valises, soit celui de choisir le couple qui l’accompagnerait dans la maison des exclus. Il a désigné Alexis et Juliette, les chouchous du public, et plusieurs fans l’ont très mal pris.
Si Frédérick pensait avoir laissé les tensions derrière lui en quittant Occupation Double Panama, le retour à la réalité lui a réservé quelques surprises. Après avoir découvert ce qui se disait dans son dos à la télévision, il a réalisé que certaines de ses amitiés dans l’aventure n’étaient peut-être pas aussi solides qu’il le croyait. Entre les commentaires peu flatteurs de Billy, Mathieu et William, et les nombreuses critiques entourant ses décisions stratégiques, Frédérick n’a pas toujours fait l’unanimité auprès de ses colocataires et du public. Mais maintenant qu’il a pu voir l’envers du décor, il compte bien remettre les pendules à l’heure.
En entrevue avec Narcity Québec, Fred n’a pas mâché ses mots en revenant sur les comportements de certains gars, les dessous de son aventure et les moments que la production n’a pas montrés. Il s’est aussi confié sur sa relation avec Sabrina, avec qui les choses avancent visiblement à vitesse grand V, et sur sa fameuse fortune qui a tant fait jaser. Une chose est certaine, il avait beaucoup à dire, et certaines de ses révélations risquent de faire réagir.
Qu’est-ce qui t’a surpris en écoutant les épisodes?
« Ce qui m’a le plus surpris en écoutant les épisodes, c’est toute la situation du côté des filles, je te dirais. Je savais que ça n’allait pas bien dans la maison des filles, mais je ne m’imaginais pas que c’était à ce point-là, puis que c’était autant de la manipulation, puis un peu, à mes yeux, de l’immaturité et de l’enfantillage. Il y a énormément de choses qui auraient pu être réglées plus rapidement si tout le monde avait été plus mature, disons. Donc il y a ça qui m’a surpris.
« Puis également, la relation entre Sab et Math m’a surpris. Je ne m’attendais pas du tout à ça, mais pas par rapport à Sab, surtout du côté de Mathieu, qui ne décroche pas. À plusieurs reprises, il dit : “Si j’ouvrais la porte à Sab, elle reviendrait.” Alors que Sab avait déjà fermé la porte deux fois à Mathieu avant qu’il dise ça. Elle lui a fermé la porte durant leur date sur le bord de la plage, puis après ça, elle lui a fermé la porte pendant la semaineTentations. Puis après ça, pendant des semaines, il continuait à dire : “Si j’ouvrais la porte, elle reviendrait.”
« Et c’est lui seul qui continue d’alimenter ça. Il parle tout le temps de Sab, alors qu’on voit que Sab, elle ne parle que de moi : Fred, Fred, Fred, Fred. Voir ça, j’ai trouvé ça vraiment surprenant. Surtout que moi, ma relation avec Math, je pensais qu’elle était super bonne. Chaque fois que je parlais avec Math, il me disait : “Sab, elle tripe tellement sur toi, je suis vraiment content pour toi, vous avez vraiment une belle relation.” Puis après ça, il allait à l’inverse et il disait à tout le monde autour : “Ben, Sab, elle tripe vraiment sur moi.” On voit clairement que ça a affecté l’ego de Math que Sab soit avec moi, qu’elle soit heureuse et qu’elle soit en relation. On voit qu’il y avait de la jalousie, puis beaucoup d’ego de la part de Math qui avait été touché. Ça, ça m’a surpris, parce que c’est quelque chose dont je n’étais pas du tout au courant. La relation que j’avais avec Math, ce n’est pas vraiment celle qui a été montrée à la télévision. Donc oui, très surpris. »
Plusieurs fans ont trouvé Mathieu condescendant envers toi. Comment était votre relation dans la maison?
« En fait, on le voit dans le moment où on a un souper, Billy et Mathieu qui roulent les yeux, ils disent que je suis un lèche-cul. Moi, je n’ai jamais été au courant de tout ça, ils ne m’en ont jamais parlé, ce n’est jamais quelque chose que j’ai ressenti. Au contraire, ma relation avec Math, je pensais qu’elle était super bonne, on a eu plein de belles conversations. Même chose avec Billy. Billy m’a dit : “J’espère que tu vas me prêter ta Porsche pour que j’amène ma blonde en date quand je vais sortir d’ici. Il m’a demandé que je prête mon char (rires). Le père à Billy a déjà travaillé dans mes immeubles, puis je connais le frère à Billy, donc j’avais une très bonne relation avec Billy aussi. Je ne me doutais pas du tout de ça, je n’étais vraiment pas au courant que c’était ce narrative-là. Je ne leur en veux pas, surtout pas à Billy, parce que quand on est 24 heures sur 24 avec du monde, ça se peut qu’à un moment donné, quelqu’un nous tombe sur les nerfs. Donc ça, je le comprends.
« Puis aussi, je me connais en tant que personne, je sais que je suis quelqu’un qui est vraiment très, très attentionné. J’ai tout le temps été un gars attentionné, tout le monde autour de moi le sait, que je suis quelqu’un qui est comme ça, qui donne. Des fois, ça peut paraître comme du léchage de cul, effectivement, mais ce n’est vraiment pas le cas. Bref, je ne me sens pas du tout mal par rapport à ça, parce que je me connais, puis je sais que la manière dont ils ont parlé de moi, ce n’est pas représentatif de qui je suis. Donc ça me passe mille pieds par-dessus la tête. Je m’en fous un peu. Mais je trouve ça dommage pour eux, parce que je trouve que c’est eux qui ont l’air immatures en agissant comme ça. »
Billy appelle Fred « le licheur » à OD Panama. Occupation Double | Crave
Dans l’émission, Billy t’a surnommé « le licheur », et Jacob nous a dit que les gars te trouvaient plus stratégique qu’authentique. Que leur réponds-tu?
« Moi, j’ai d’autres choses à rajouter là-dessus. Ce qui arrive, c’est que je suis quelqu’un qui est vraiment un leader. J’ai tout le temps été chef d’entreprise, j’ai tout le temps été quelqu’un qui était capable de prendre le lead dans les conversations, puis on le voit clairement dans les tables de délibération aussi. Le jour où je suis rentré dans la maison, on était 12 gars là-dedans, ça criait, ça jasait, ça jacassait. Je n’entendais pas le monde parler, puis à un moment donné, j’ai dit : “OK, là, ça suffit, les gars, silence.” Puis là, j’ai pogné le monde à tour de rôle : “Toi, c’est quoi ton nom? Qu’est-ce que tu fais dans la vie?” J’ai vraiment pris le contrôle des conversations un peu rapidement quand je suis rentré dans la maison, puis je sens que ça en a intimidé plusieurs. Ça a mis une dynamique où je sens que les gars étaient probablement intimidés par moi à certains niveaux, pas d’une mauvaise manière, mais par rapport à mon assurance, à ma confiance et à mon dialogue.
« Je suis quelqu’un, je pense, qui s’exprime super bien et qui est difficile à ébranler dans les conversations. On le voit aussi quand Billy me parle sec durant les tables : je suis un des seuls qui n’hésite pas à le revirer de bord, puis il arrête rapidement de parler, il ne continue pas la conversation avec moi. Contrairement à, mettons, sa chicane avec Enzo, qui n’arrêtait pas. Moi, avec Billy, c’est : “Regarde, c’est ça, c’est ça”, puis ça a arrêté. Donc ça ne m’étonne pas qu’il l’ait fait dans mon dos, parce que s’il l’avait dit dans ma face, la conversation se serait clairement déroulée autrement, disons. Tout ça pour dire que le léchage de cul, comment moi, je le considère, c’est peut-être plus qu’il était un peu intimidé par moi, puis je pense que c’est un peu cette réaction-là qu’on voyait. »
Tu semblais un peu plus à l’écart des autres gars et on dirait que tu avais moins d'affinités. Penses-tu que ton âge et ta maturité ont joué là-dedans?
« C’est sûr que ça aurait pu avoir un impact. Mais ce qu’on ne voit pas aussi, ce sont toutes les choses personnelles. Chacun leur tour, les candidats venaient me voir pour me poser des questions sur leurs projets, sur leur prochaine entreprise, sur comment monter leur carrière. C’étaient souvent des sujets qu’on avait ensemble, et les gens me voyaient beaucoup comme une personne-ressource pour parler de ces choses-là. Peut-être que ça a joué sur la dynamique. »
Dans ton portrait, tu disais qu’une table de délibération à OD c'était pas stressant comparé à ce que tu deal normalement. As-tu réussi à jouer la game que tu avais en tête en arrivant?
« Euh… oui et non. Je suis très content de la game que j’ai eue amoureusement avec Sab. La première chose qu’on s’est dite, c’est justement que j’allais aller jusqu’au bout pour la défendre. C’est ce que j’ai fait, j’ai mis mon poing sur la table puis ça n’a pas été une table de délibération facile, parce que les gars ne voulaient pas nécessairement que Sab revienne, et les filles non plus, par rapport à ce qu’elles avaient entendu. [...] Les gars, il y en avait trois qui préféraient ramener Alexa, puis il y avait moi et Jeremy qui voulaient que ce soit Sab. Les filles voulaient Jacob, puis elles n’étaient pas sûres de vouloir que Sab revienne, parce qu’elles avaient entendu tellement de mauvaises choses sur elle qu’elles ne voulaient pas nécessairement appuyer mon côté. Ça a été une table où il a vraiment fallu que je me batte. Je le disais : moi, je ne sors pas de la table si ça ne va pas dans mon sens. Puis j’ai gagné mon point, et je savais que j’allais le gagner. Pour cette affaire-là, je suis vraiment content.
« Par contre, il y a certaines situations… On le voit au début de l’aventure, je suis vraiment plus effacé, parce qu’à ce moment-là, j’ai été blessé et malade, et j’ai pris beaucoup de médicaments durant l’aventure. Je n’étais pas tout à fait là, j’étais fatigué, j’étais drainé. On le voit, quand je me remets de ces choses-là, je suis plus là dans l’aventure, on commence à plus me voir, parce que sinon, j’étais trop fatigué pour participer à 100 %, si on veut. Il y a cette partie-là où j’aurais aimé être plus là à 100 % pour donner plus de moi-même, disons. »
Frédérick en veut à William d'avoir embrassé Sabrina et dit qu'il lui avait fait des attaques personnelles.Occupation Double | Crave
Pendant la semaine Tentations au soleil, tu as dit que William t’avait fait des attaques personnelles. De quoi parlais-tu?
« Il sait exactement de quoi je parle! D’ailleurs, William et moi, on a eu une grande conversation lors de son élimination qui n’est pas montrée dans l’émission. Dans le fond, ce qui arrive, c’est que quand la semaine Tentations a commencé, on a eu le jeu du ring. Ce qui est important à savoir, c’est que depuis mon arrivée, Will, c’était mon meilleur ami. C’était vraiment mon best dans l’aventure. Quand il est arrivé dans le ring et que c’était son tour, il fallait qu’il mette un glaçon sur une fille. Il m’a regardé directement dans les yeux, il m’a fait un signe, puis il a dit : “Moi, je vais prendre Sab.” En sachant très bien que ça allait me blesser. Il pouvait mettre le glaçon n’importe où, puis il a essayé de se revirer et il a dit : “Je veux le mettre dans la bouche.” Puis après ça, il l’a frenchée. À ce moment-là, il aurait pu choisir n’importe qui. C’est mon meilleur ami dans l’aventure, la personne à qui je faisais le plus confiance.
« Il aurait pu choisir n’importe qui, il a quand même choisi ma blonde. Il aurait pu choisir de le faire n’importe où, et il a quand même choisi de la frencher. Toute cette dynamique-là a vraiment starté, et il le savait très bien, que ça m’avait affecté, parce qu’on le voit parler de moi négativement, même si on ne s’est jamais reparlé tous les deux. On le voit se mettre à parler de moi négativement durant l’aventure, et il parle aussi de moi négativement directement à Sab, un peu pour la cruiser, ce qu’on ne voit pas à l’écran, durant la semaine Tentations. Pour moi, de ce que j’ai vu de lui, ça a vraiment été un coup de couteau.
« Will, c’est un gars qui parle beaucoup. Il me disait tout le temps : “Moi, Fred, ce qui est le plus important, ce sont les gestes, pas les paroles. Ce que quelqu’un fait me montre vraiment qui cette personne est.” À son départ, c’est ce que je lui ai dit : “Écoute, la minute où tu as eu l’opportunité, tu es allé me mettre un coup dans le dos. C’est toi qui m’as démontré par tes actions qu’on n’était juste pas amis, au final.” »
Est-ce que ça s’est réglé entre vous depuis?
« En fait, on s’est parlé lors de l’élimination, mais moi, je suis bien correct avec Will, je ne suis pas fâché après lui du tout. C’est plus que je ne comprends pas pourquoi il continue de nourrir ça. Moi, je lui ai juste dit : “Will, tu n’étais pas obligé de faire ce que tu as fait, puis tu l’as fait pareil.”
« Apparemment, il m’a traité de lèche-cul au balado 5 à 7. Je n’ai pas vu l’extrait, mais apparemment, il a dit : “Fred a la langue brune - ou je ne sais pas trop - parce qu’il lèche trop de culs.” Donc je ne comprends pas pourquoi il est sur mon cas, je ne comprends pas pourquoi il m’en veut, mais moi, je suis bien correct avec lui. Je ne lui en veux pas, je lui ai déjà pardonné, et je pensais que tout était correct. Je dirais que c’est plus un one-sided beef. S’il est fâché après moi, c’est à lui de me le dire.
« Peut-être qu’il est amer de son aventure, peut-être qu’il est jaloux que mon aventure aille pas mal mieux que la sienne. C’est à lui de régler ses affaires. S’il a quelque chose à me dire, qu’il me le dise, on va s'en parler ensemble. »
Où en es-tu dans ta relation avec Sabrina?
« Ça va vraiment très, très bien. On est déjà en train de planifier beaucoup de choses dans notre futur, de beaux voyages, puis honnêtement, ça ne pourrait pas aller mieux, vraiment.
« On est en couple. Je pense que la maison des exclus et notre aventure, ça nous a vraiment mis à l’épreuve un peu, on a été ensemble 24 sur 24 pendant 42 jours. Sab, si on enlève le voyage, je l’ai peut-être vue trois heures dans toute l’aventure. À coup de 20 minutes. On se connaissait, mais on ne se connaissait pas. Ce qui arrive aussi, c’est que j’ai eu le voyage direct en rentrant dans l’aventure, puis après ça, j’ai eu f*ck all. Je n’ai vraiment eu aucune activité, je n’ai rien eu. On n’a pas eu de moment pour bonder ensemble excepté le voyage. Les seules sorties des maisons que j’ai eues, c’est l’hôpital et le voyage. Donc je pense qu’on avait hâte de se retrouver, et dans la maison des exclus, on a vraiment pu se rapprocher et travailler sur notre relation. Puis dans les derniers jours, ça s’est encore plus renforcé.
« Je pense qu’on tombe en amour vraiment plus fort l’un pour l’autre, en rencontrant nos amis, en rencontrant nos familles, en voyant comment l’autre est dans la vraie vie. Donc oui, c’est là que j’en suis.
« Je vais déménager à Montréal, for sure. Ça a l’air fast pour vous, mais pour nous, au final, ça fait environ deux mois qu’on se fréquente, quasiment trois. »
Es-tu vraiment un millionnaire à la semi-retraite?
« Honnêtement, ce n’est pas vraiment une question à laquelle je veux répondre. On en a parlé au balado 5 à 7. Mes états financiers ne concernent que moi, honnêtement. J’ai commencé ma carrière très jeune comme entrepreneur dans l’immobilier. J’ai fait de bons coups autant que de mauvais coups, mais j’ai travaillé extrêmement fort pendant plusieurs années pour pouvoir mettre de l’argent de côté, et en ce moment, j’essaie vraiment de plus profiter de la vie. Je ne suis pas du tout à la retraite, et je n’ai pas du tout l’intention d’être à la retraite.
« En janvier dernier, ce qui est arrivé, c’est que j’étais tanné de faire de l’immobilier. Je sentais que j’avais fait le tour. J’avais consacré près de dix ans de ma vie à travailler 60, 70 heures par semaine juste dans l’immobilier. J’avais besoin de prendre du temps pour moi et de regarder ce que j’allais faire. À ce moment-là, j’avais découvert une passion pour le saut en parachute. Je me suis mis à voyager et à sauter en parachute. Ça a vraiment été ça.
« D’ailleurs, je ne pensais même pas qu’ils allaient mettre mon côté entrepreneurial dans mon portrait, parce qu’on voit clairement que je demande aux caméras de ne pas le mettre. J’ai parlé beaucoup plus de skydiving durant l’émission, et durant mon portrait qui a réellement été tourné, que ce qu’on voit. Tout mon côté finance et entrepreneur, je n’en ai pas du tout parlé dans l’émission. En fait, c’est tout le monde qui a voulu le mettre de l’avant, sauf moi, honnêtement. Tout le monde était pas mal plus curieux que moi. Je ne voulais vraiment pas que ce soit dit. J’aurais peut-être aimé que ce soit plus respecté, parce que mon portrait n’est pas vraiment en lien avec ce que je démontre dans l’émission, dans le sens où je ne parle pas d’argent, je ne parle pas de projets. Ce n’est pas quelque chose que je voulais mettre de l’avant ici. »
« Tout le monde dans l’aventure pensait que j’étais prof de parachute, en fait. C’était vraiment drôle. C’est vraiment ce qui me passionne, et c’est ce que je veux faire. Mes portes sont encore vraiment ouvertes dans l’entrepreneuriat, pour peut-être acheter d’autres entreprises, en démarrer d’autres, ou encore une fois faire de l’immobilier, mais ce ne sera pas mon main focus. »
Y a-t-il des choses qu'on n'a pas vues de ton aventure que tu aurais aimé voir à l’écran?
« Ça, c’est un de mes regrets aussi. Je pense que dans l’aventure, pour le bien des téléspectateurs, ils ont tellement mis l’accent sur Math et Sab tellement trop longtemps, alors que j’aurais aimé qu’ils montrent tous les beaux moments que Sab et moi avons partagés. On avait une chimie encore plus forte que ce qui a été montré. Je pense que c’était juste pour garder le show en vie et mettre de l’attention sur cette bisbille-là. Mais la vérité, ce qui s’est réellement passé pour Sab et moi, c’est que la minute où on s’est rencontrés, on ne s’est pas lâchés, et ça a été un coup de foudre pour tous les deux. Il n’y a jamais eu de porte ouverte, ni de son côté ni du mien, dès le moment où on s’est rencontrés. Ça n’a pas été assez mis de l’avant. C’est ce qu’on a vécu, mais ce n’est pas ce qui a été mis dans l’émission.
« Au party d’Halloween, j’avais une chaîne, un bijou familial qui est vraiment important pour moi, et je l’avais laissée à Sab, comme un petit signe qu’on se supporte l’un l’autre, même si on ne pouvait pas se voir. On a eu plein de belles conversations cute. Il y a plein de conversations et de connexions qui ont mené au fait que je m’ouvre de manière aussi vulnérable à Sab. Je ne suis pas arrivé en disant : “Hey, by the way, voici mon passé…” Ça, on ne le voit pas. »
Vous avez reçu le pouvoir d’éliminer un autre couple. Pourquoi avoir choisi Alexis et Juliette plutôt qu’un duo qui vous avait ciblés?
« En fait, je vais remonter plus tôt que ça. Avant d’avoir éliminé Alexis et Juliette, il y a aussi le vote que j’ai fait contre Oli, qui a vraiment fait jaser. Tout a commencé par le fait que, là où on était rendus et avec l’information que j’avais, je savais qu’Oli et moi, on était foutus. Les deux, on se disait : OK, c’est soit toi, soit moi qui pars. Et avec la manière dont l’élimination par vote était prévue, je savais que mon vote ne valait plus rien. Peu importe pour qui je votais, ce vote-là n’allait rien valoir, parce qu’on était seuls et que c’est une question de popularité, et Oli et moi, on n’était pas populaires. On savait qu’on allait se faire tasser de toute manière. Dans cette optique-là, j’avais deux choix. Puis le vote, on s’entend que c’était un vote qui faisait en sorte qu’il fallait que tu votes contre quelqu’un qui n'allait pas t'éliminer en retour.
« C’était ça, le but de l’élimination, de créer cette bisbille-là. Moi, je me suis simplement prêté à 100 % au jeu, et j’ai fait le type de vote que le jeu voulait qu’on fasse, au final. Cette soirée-là, si j’avais pu parler à Sab, je lui aurais demandé, parce que j’étais vraiment tanné, fatigué. Je sentais que ça parlait dans mon dos, je n’avais plus de belles conversations avec tant de personnes que ça. Je me couchais à 7 h le soir, je n’étais vraiment plus tant bien dans cette aventure-là. Si j’avais eu l’option de voter pour moi, je l’aurais fait, mais je ne voulais pas faire ça à Sab, et je ne pouvais pas parler à Sab. Donc le seul vote dont je savais qu’il allait avoir un impact sur le jeu, et qu’il allait probablement devoir trancher quelque chose, c’était celui contre Oli et Imane. Mais c’était un jeu 100 % stratégique, il n’y avait absolument rien de personnel là-dedans. Oli et Imane, vous voyez à quel point ils le prennent super bien et qu’ils comprennent, parce que toutes ces explications-là, je les leur ai faites. Il n’y a jamais eu de rancune de la part d’Olivier et Imane, au contraire. On voit clairement qu’après ça, je me bats vraiment pour eux à 100 %.
« Ensuite nous, à la table, il fallait trancher en fonction des informations qu’on avait. La problématique, c’est que les gens ne venaient pas nous donner toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Quand on avait des conversations avec les gens, ils essayaient un peu de se backer et ils ne nous disaient pas ce qui s’était passé. Tout ce complot-là contre nous, comment ça s’est déroulé, on n’était au courant de rien du tout.
« Ce que le Québec savait, nous, on ne le savait pas. On ne savait pas non plus qu’Alexis était un coup de cœur, on ne savait rien, en fait. On devait se baser seulement sur les informations qu’on avait en main.
« Le couple avec lequel on hésitait, c’était Billy et Émilie, ou Alexis et Juliette. Billy et Émilie nous ont fait la promesse qu'ils allaient protéger Olivier et Imane. Aussi, j’avais une très, très belle relation avec Billy, et il me disait tout le temps à table : “Hey, Fred, garde-moi dans l’aventure, s’il te plaît, tu es mon meilleur chum. On a tellement une belle relation, et tu sais à quel point on est amis dans la vraie vie." Ça, ils ne le montrent pas. Ce qu’il disait à table, c’était lui, le lèche-cul à table, excuse-moi, mais c’est la vérité. Ça, ils ne le montrent pas du tout. Donc ça m’a vraiment influencé.
« De l’autre côté, Alexis et Juliette ne nous ont donné aucune information. Ce qu’ils nous ont dit dans le salon, qu’ils pensaient qu’on avait fait un complot contre eux, c’était à la table de délibération qu’il fallait qu’ils nous le disent. Si on avait su ça, on aurait pu mettre les pièces du casse-tête ensemble et découvrir que c’étaient Alexandrie et Mathieu qui avaient un peu été les chefs de file, et c’est eux qu’on aurait éliminés.
« C’est aussi pour toutes ces raisons-là qu’on a une aussi bonne relation avec Alexis et Juliette. Directement après l’élimination, eux-mêmes disaient : “Ah, c’est vrai qu’on n’a pas été bons, on ne s’est pas défendus, on aurait dû communiquer avec vous autres, on aurait pu s’aider, et les deux couples seraient allés plus loin ensemble si on avait mieux communiqué.” Autant pour notre couple que pour le leur, c’était juste un jeu, et on a tous joué. Honnêtement, c’est drôle à voir, parce que les téléspectateurs et le Québec prennent ça beaucoup plus à cœur que nous-mêmes. C’est spécial de voir que les gens vivent les choses plus intensément que nous-mêmes les avons vécues. »
Enzo vous avait pourtant dit assez directement qu’il ne vous aiderait pas. Pourquoi ne pas l’avoir choisi?
« Moi, j’ai eu une autre conversation avec Enzo qu’on ne voit pas dans l’émission. Ce qu’on se fait dire, c’est qu’il y a un autre couple, dans le fond, qui va partir avec nous. Enzo et moi, on s’est parlé. Enzo est venu me voir, il m’a dit : “Je n’aurais jamais cru être d’accord avec toi, mais là, on n’a pas le choix d’être chums pour cette élimination-là, parce que si tu me choisis, je te choisis, puis si je te choisis, tu me choisis, donc ça s’annule.” Après ça, on ne le voit pas, mais Enzo était enclin à ce qu’on travaille ensemble, puis on a eu des discussions entre nous deux qu’on n’a pas vues dans l’émission. »
Vas-tu finalement prêter ta Porsche à Billy?
Intervention de Sabrina, présente pendant l'entrevue : « On va faire une double date. »
Frédérick : « Exactement. On va faire une double date, on va aller en date avec eux. Honnêtement, peu importe ce qui s’est passé, Billy, je l’ai adoré, je l’ai dans mon cœur, et j’ai vraiment hâte de le revoir. Même chose pour Émilie. C’est juste un jeu, on a joué, puis that’s it. »
Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« Billy et Émilie. Et comme je t’ai dit, malgré tout, je les porte dans mon cœur. On va le voir dans les prochains épisodes, mais je me suis encore battu pour eux, pour les garder dans l’aventure. Je ne regrette pas du tout de l’avoir fait, et je vais continuer de le faire. »
Ton vote à toi, il va aller à qui?
« Naturellement, mon vote va aller à Imane et Oli. J’espère que tout ce qu’on a fait dans le jeu, on ne l’aura pas fait pour rien. On les porte dans notre cœur, on leur souhaite vraiment le meilleur et qu’ils aillent le plus loin possible. »
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