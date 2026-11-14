Les Canadiens devront payer pour voyager dans 30 pays d'Europe et c'est prévu en 2027
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Si tu rêves de te promener dans les ruelles de Rome, de goûter aux pastéis de nata à Lisbonne ou de faire la tournée des marchés de Noël en Allemagne, une nouvelle étape risque de s'ajouter à tes préparatifs. Les personnes qui veulent voyager en Europe avec un passeport canadien devront bientôt obtenir une autorisation électronique payante, l'ETIAS, avant de monter dans l'avion.
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Ce système européen a été repoussé tellement de fois qu'on finissait par se demander s'il verrait le jour. Le 26 octobre dernier, l'ambassade de la République tchèque à Ottawa a toutefois publié un avis indiquant que son lancement est désormais prévu en 2027. Entre-temps, le coût de l'autorisation a presque triplé par rapport à ce qui avait été annoncé au départ.
Ton passeport canadien te permet toujours de séjourner en Europe sans visa, mais il ne suffira plus à lui seul une fois l'ETIAS en place. Voici ce qu'on sait jusqu'ici.
Quand l'ETIAS doit-il entrer en vigueur?
Malgré ces annonces, aucune date précise n'a encore été confirmée sur le site officiel de l'ETIAS. L'Union européenne y indique que le système n'est pas encore opérationnel et qu'aucune demande n'est acceptée pour le moment. Elle s'engage à communiquer la date exacte du lancement plusieurs mois à l'avance.
Plusieurs pays membres avancent toutefois le même horizon. Dans un avis publié sur son site, l'ambassade tchèque à Ottawa indique que l'ETIAS devrait voir le jour en 2027, sans préciser de date. L'ambassade de Pologne au Canada avait publié un avis semblable le 5 octobre, en précisant que la date d'entrée en fonction serait annoncée plus tard.
Le gouvernement polonais a d'ailleurs adopté, le 10 novembre, le projet de loi qui met en œuvre l'ETIAS sur son territoire, a annoncé la Chancellerie du premier ministre sur X. Selon le quotidien Rzeczpospolita, Varsovie prévoit un lancement entre avril et juin 2027.
Il faut dire que l'échéancier a souvent changé. L'ETIAS devait d'abord voir le jour en novembre 2023. Il a ensuite été reporté en 2024, puis en 2025. En juillet 2025, Bruxelles visait plutôt le dernier trimestre de 2026, une cible qui n'a finalement pas été atteinte.
Combien ça va coûter?
L'autorisation coûtera 20 €, soit environ 31,60 $ au taux de change actuel, et non 7 € comme le prévoyait le règlement adopté en 2018. C'est la Commission européenne qui a annoncé cette hausse le 17 juillet 2025.
L'organisation justifie ce changement par trois raisons :
- l'inflation depuis 2018;
- les coûts d'exploitation du système;
- la volonté d'aligner son tarif sur celui de programmes semblables ailleurs dans le monde, comme l'ESTA américain.
Les personnes de moins de 18 ans et celles de plus de 70 ans n'auront pas à payer.
Les frais sont payés une seule fois par autorisation, et non à chaque voyage.
Comment ça va fonctionner?
Si le principe te semble familier, c'est normal. Comme le souligne l'ambassade tchèque, d'autres pays utilisent déjà des autorisations semblables : les États-Unis avec l'ESTA, le Royaume-Uni avec l'ETA et le Canada avec son autorisation de voyage électronique (AVE). L'ETIAS s'ajoutera aux systèmes d'information que l'Union européenne utilise déjà. Le but est de simplifier les contrôles aux frontières et de renforcer la sécurité de l'espace Schengen.
La demande se fera uniquement en ligne, sur le portail officiel de l'Union européenne. Tu auras à remplir un formulaire avec tes renseignements personnels. Le traitement sera automatisé et, dans la plupart des cas, une réponse devrait arriver en quelques minutes. Si ton dossier doit être vérifié manuellement, l'attente pourrait toutefois être plus longue.
Une fois accordée, l'autorisation est liée électroniquement à ton passeport. Elle reste valide pendant trois ans ou jusqu'à l'expiration du passeport, selon ce qui arrive en premier. Si tu renouvelles ton passeport, il faudra donc faire une nouvelle demande.
Une fois en poche, ton ETIAS te permet d’entrer dans les pays visés aussi souvent que tu le souhaites. Chaque séjour peut toutefois durer au maximum 90 jours sur une période de 180 jours.
Tu as aussi la citoyenneté française, belge ou d'un autre pays de l'Union européenne? Selon l'ambassade tchèque, les personnes qui ont une double citoyenneté devront entrer dans l'espace Schengen avec le passeport européen, et non avec leur passeport canadien. Mieux vaut donc vérifier sa date d'expiration bien avant le départ.
Attention : l'ETIAS n'est pas un visa, et il ne garantit pas l'entrée sur le territoire. À la frontière, les agents et agentes vont quand même vérifier ton passeport et s'assurer que tu respectes toutes les conditions d'entrée.
Le but du système est de repérer, avant même le départ, les risques liés à la sécurité, à la migration irrégulière ou aux épidémies, tout en accélérant le passage des autres voyageurs et voyageuses à la frontière.
D’ici là, méfie-toi des sites frauduleux qui offrent de remplir ta demande moyennant des frais : le portail officiel n’est pas encore en service.
Quels pays sont concernés?
L'ETIAS sera exigé dans les 29 pays de l'espace Schengen ainsi qu'à Chypre :
- Allemagne
- Autriche
- Belgique
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Italie
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République tchèque
- Roumanie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
L'Irlande, qui ne fait pas partie de l'espace Schengen, n'est pas visée. Le Royaume-Uni applique pour sa part sa propre autorisation de voyage, distincte de l'ETIAS.
Comme l'Union européenne n'a toujours pas confirmé de date et que le calendrier a déjà changé à plusieurs reprises, garde un œil sur le site officiel de l'ETIAS avant de planifier ton voyage en Europe pour 2027.
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