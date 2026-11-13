16 trouvailles à 5 $ ou moins du Dollarama dont je ne pourrais plus me passer
Testées et adoptées, fais-moi confiance! 🔥
Il y a des produits qu’on achète une fois pour les essayer, puis qu’on finit par racheter sans même y penser. Pour moi, plusieurs de ces petits incontournables viennent du Dollarama. Et même si j’adore parcourir les tablettes du Dollo à la recherche de nouveautés, ce sont souvent les mêmes articles qui se retrouvent dans mon panier d’une visite à l’autre.
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Ce qui me plaît particulièrement, c’est de tomber sur des produits à 5 $ ou moins (avant taxes) qui font aussi bien le travail que leurs équivalents vendus beaucoup plus cher ailleurs. Parce qu’on va se le dire : tout n’est pas forcément toujours une bonne affaire au Dollarama, mais certaines découvertes valent vraiment la peine.
Voici donc 16 trouvailles à petit prix que je rachète régulièrement et dont j’aurais maintenant bien du mal à me passer.
Petit détail à garder en tête : l’inventaire varie d’une succursale à l’autre, alors tu devras peut-être chercher un peu pour mettre la main sur certains de ces produits!
Shampoing sec Batiste
Le shampoing sec Batiste de 120 g, offert en différentes fragrances et vendu à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le shampoing sec de la populaire marque Batiste, c'est un de mes incontournables. Je l'adore pour rafraîchir mes cheveux entre deux lavages, surtout les matins où je manque de temps. Il se vend en plusieurs fragrances, dont Original et Tropical, et le plus intéressant, c'est son prix : à 5 $ pour 120 g au Dollarama, il coûte généralement plus du double en pharmacie.
Vaporisateur buccal Listerine
Le vaporisateur buccal Listerine PocketMist Cool Mint vendu à 4,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Dans ma sacoche, dans la voiture, à la maison… ces petits vaporisateurs Listerine se glissent un peu partout. Après un café ou un repas, quelques jets suffisent pour retrouver une haleine fraîche. Comme le format est minuscule et que chaque bouteille contient jusqu’à 140 vaporisations, j’en garde toujours une à portée de main. Pratique si, comme moi, tu enchaînes les cafés dans la journée!
Cache-mamelons en silicone
Une paire de cache-mamelons autoadhésifs vendue à 2 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Pour les hauts sous lesquels je préfère ne pas porter de soutien-gorge, ces cache-mamelons font maintenant partie de mes essentiels. Je les ai déjà portés pendant une soirée complète sans qu’ils se décollent. Leur seul inconvénient, c’est qu’ils sont jetables, mais à 2 $ la paire, j’aime en garder quelques-uns dans mes tiroirs. Une option pratique si tu cherches une solution discrète pour tes tenues plus légères!
Crème de jour Nivea
Les crèmes de jour Nivea rafraîchissante et nourrissante vendues à 5 $ chacune chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces crèmes Nivea font partie de mes essentiels pour hydrater mon visage au quotidien. Personnellement, j'ai une préférence pour la version rose, nourrissante, dont la texture est un peu plus épaisse, mais la bleue est aussi offerte pour les peaux normales. Ce que j'aime particulièrement, c'est de retrouver la même crème de 50 ml à 5 $ au Dollo, alors que la version nourrissante se vend 11,49 $ au prix régulier chez Jean Coutu. Une économie de 6,49 $ sur un produit qu'on utilise tous les jours, ça vaut la peine!
Lingettes nettoyantes Neutrogena
Un paquet de 25 lingettes nettoyantes démaquillantes Neutrogena vendu à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces lingettes démaquillantes Neutrogena font partie de ma routine quotidienne. Je les utilise les matins où je manque de temps pour me laver le visage, mais aussi les soirs où je n’ai pas porté de maquillage et où j’ai simplement envie de me rafraîchir. J’aime leur texture douce, qui n’est pas abrasive sur la peau comme celle de certaines autres lingettes que j’ai essayées. À 5 $ pour 25 lingettes au Dollarama, tu peux avoir deux emballages pour moins cher que le prix régulier de 11,97 $ chez Walmart.
Masque réparateur pour les pieds Aveeno
Le masque réparateur CICA pour les pieds Aveeno vendu à 4,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Dès que l’hiver arrive et que mes pieds commencent à s’assécher, je ressors mes masques pour les pieds Aveeno. J’en ai toujours quelques-uns en réserve pour les soirées où je prends un peu plus de temps pour moi. Il suffit d’enfiler les petites chaussettes imprégnées pendant dix minutes pour laisser agir la formule à l’avoine prébiotique et au beurre de karité. À toi, les pieds bien hydratés pendant la saison froide!
Encre à lèvres
L'encre à lèvres Peel & Stay d'Estate vendue à 2,50 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Ce que j’apprécie avec les encres à lèvres, c’est de pouvoir manger ou boire sans devoir constamment réappliquer mon rouge à lèvres. Quand j’en mets le matin avant le travail, il m’en reste encore une teinte subtile en fin de journée. L’encre à lèvres Estate demande un peu de pratique, puisque sa texture est assez épaisse, mais on finit par prendre le tour. Plusieurs couleurs sont offertes en succursale.
Ensemble de huit chouchous pour cheveux
Un ensemble de huit chouchous pour cheveux en tissu texturé à 4,25 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Si tu aimes que ta couette soit bien serrée, ces chouchous ne seront peut-être pas tes préférés. Moi, c’est justement leur tenue plus souple que j’apprécie : ils ne tirent pas mes cheveux et m’évitent les maux de tête que j’ai parfois en fin de journée. Je les utilise aussi pour mes chignons. Et comme mes élastiques disparaissent mystérieusement, un paquet de huit n’est jamais de trop! Ils sont offerts dans différents assortiments de couleurs.
Sirop sans sucre au goût d'érable
Le sirop sans sucre au goût d'érable Steeves de 250 ml, vendu à 2,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Ce sirop est un incontournable dans ma cuisine, particulièrement pour ajouter une saveur d'érable au café ou au yogourt. Contrairement au vrai sirop d'érable, sa texture est beaucoup plus liquide, mais son goût fait bien l'affaire pour ces petites utilisations du quotidien. Il est édulcoré au sucralose et ne contient pas de sucre, ce qui en fait une option différente du sirop traditionnel.
Tasse en verre avec motif de boucles
Une tasse en verre transparent à motifs de boucles colorées vendue à 4 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
J'ai un petit faible pour les jolies tasses, au point où je repars souvent du Dollarama avec un nouveau modèle à ajouter à ma collection. Cette fois, ce sont les petites boucles colorées sur le verre transparent qui ont attiré mon attention. Et la poignée remplie de pierres brillantes? C'est le détail qui m'a fait craquer.
Duo de bougies
Un ensemble de deux chandelles décoratives non parfumées vendu à 2 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
J’avoue que je n’allume pratiquement jamais ces longues chandelles : je préfère les utiliser comme décoration. Placées dans de jolis bougeoirs, elles habillent facilement une table ou un meuble et donnent une ambiance chaleureuse à la pièce. Plusieurs couleurs et finis sont offerts au Dollarama, dont des modèles torsadés et d’autres côtelés, ce qui permet de varier les styles selon ta déco.
Moule à muffins en silicone
Un moule à six muffins en silicone à motifs de confettis colorés vendu à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Mes anciens moules à muffins en métal ont tous pris leur retraite depuis que j’ai découvert ces moules en silicone. Les cavités sont assez grandes pour faire de généreux muffins, rien ne colle et le démoulage se fait sans difficulté. Ils se nettoient facilement et vont même au lave-vaisselle, ce qui m’évite de passer du temps à frotter les moules après la cuisson. Et j’avoue que leur motif de petits confettis colorés ajoute une touche festive à mes séances de pâtisserie!
Ongles à pression Sally Hansen
Une boîte de 24 faux ongles à pression Sally Hansen vendue à 4 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Depuis plusieurs mois, je ne porte pratiquement plus que des faux ongles à pression. Ils m’évitent de retourner régulièrement au salon, tout en me laissant changer de manucure au gré de mes envies. Je préfère utiliser une colle à ongles plutôt que les bandes adhésives incluses, ce qui me permet de les garder plusieurs jours. Différentes formes, couleurs et longueurs sont offertes chez Sally Hansen, et à 4 $ au Dollarama, c’est encore plus intéressant quand on sait que la même gamme se vend 11,97 $ chez Walmart.
Trousse d'extensions de cils
Une trousse d'extensions de cils vendue à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Pour mes sorties, j'adore ajouter des extensions de cils à mon maquillage. Celles de Lori sont devenues une option que j'adore puisque je trouve leur qualité comparable à celle de modèles vendus beaucoup plus cher en pharmacie. Je n'ai toutefois jamais essayé la colle incluse dans la trousse, car j'en avais déjà une que j'aimais et que je continue d'utiliser. Les cils s'appliquent en petites sections sous les cils naturels, ce qui permet d'ajuster le résultat selon l'effet recherché.
Bombes de douche parfumées
Un sachet de six bombes de douche parfumées vendu à 4 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Les bombes de bain, on connaît ça depuis longtemps, mais encore faut-il avoir le temps ou l’envie de prendre un bain! Ces petites bombes de douche sont une belle option : il suffit d’en déposer une sur le plancher de la douche, à l’écart du jet d’eau direct, pour que l’eau et la vapeur libèrent leur parfum. Une petite ambiance de spa à la maison, même quand on n’a que quelques minutes devant soi. Plusieurs fragrances sont offertes, dont la lavande, les agrumes et la menthe poivrée. Ma préférée? Celle à la menthe et à l’eucalyptus.
Lampe frontale rechargeable
Une lampe frontale vendue à 5,06 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ + écofrais de 0,06 $
Bon, ici on dépasse le budget de 6 sous à cause de l'écofrais. Mea Culpa, mais ça vaut la peine! J'en ai plusieurs à la maison et je les utilise autant pour mes marches en soirée que pour chercher quelque chose dans la remise. L'éclairage est étonnamment puissant pour une aussi petite lampe, et j'apprécie surtout de pouvoir garder les mains libres. Je la trouve tellement utile que j'ai fini par la recommander à toute ma famille.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.