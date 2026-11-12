Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 14 des meilleurs deals
Les aubaines vont jusqu'à 400 $ de rabais sur un seul item! 🤑 🛒
Le Vendredi fou n'est pas encore arrivé que les aubaines commencent déjà à se multiplier! Si tu attendais cette période de l'année pour remplacer un appareil qui a fait son temps, t'équiper à meilleur prix ou simplement cocher quelques achats sur ta liste, c'est peut-être le moment de jeter un œil aux circulaires. Justement, Canadian Tire prend les devants avec son solde du pré-Vendredi fou, qui se déroule du 12 au 18 novembre 2026.
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Et avec les Fêtes qui approchent à grands pas, difficile de ne pas penser aux cadeaux à glisser sous le sapin. Mais les soldes ne servent pas qu'à gâter les autres! C'est aussi l'occasion de mettre la main sur des articles pour la maison, la cuisine ou le quotidien qu'on hésite parfois à acheter au prix régulier. Après tout, économiser sur quelque chose qu'on avait déjà prévu acheter ou qu'on rêve de se procurer, c'est toujours un gros oui!
Pour t'éviter de passer des heures à éplucher la circulaire, voici 14 trouvailles repérées chez Canadian Tire qui valent le détour, autant pour leurs prix que pour leur utilité au quotidien.
Casque d'écoute sans fil Bluehive
Le casque d'écoute Bluetooth Bluehive est en vente à 30,94 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
100,94 $
Prix en solde : 30,94 $
Rabais : 69 %
Pas besoin de dépenser plusieurs centaines de dollars pour avoir un casque d'écoute doté de la suppression active du bruit. Ce modèle sans fil Bluehive fonctionne par Bluetooth, mais peut aussi être branché à l'aide d'un câble auxiliaire. Il possède un microphone intégré, un format pliable et une autonomie annoncée pouvant atteindre 52 heures. Côté avis, il récolte une note de 3,9 étoiles sur 5 auprès des personnes qui l'ont évalué sur Canadian Tire, ce qui donne un aperçu plutôt encourageant pour un casque affiché à une trentaine de dollars.
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Mélangeur Black+Decker à dix vitesses
Le mélangeur BLACK+DECKER est en vente à 24,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
69,99 $
Prix en solde : 24,99 $
Rabais : 64 %
Pas besoin d'un mélangeur sophistiqué pour préparer un smoothie, une soupe ou une sauce maison. Ce modèle BLACK+DECKER de cinq tasses mise sur des fonctions assez simples, avec dix vitesses et un moteur de 550 W. Sa fonction à impulsion permet également de contrôler le mélange selon la texture recherchée. À 24,99 $, il fait partie des articles les moins chers de cette sélection avec un rabais de plus de 60 %.
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Lampe sur pied en coin NOMA
La lampe sur pied NOMA Merkury est en vente à 49,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
129,99 $
Prix en solde : 49,99 $
Rabais : 62 %
Un coin du salon un peu sombre, un espace de jeu ou même une chambre à coucher peut changer d'ambiance simplement avec l'éclairage. Cette lampe NOMA Merkury de 55,2 pouces se place directement dans un coin de la pièce et projette une lumière colorée sur les murs. Son éclairage DEL RVB permet de choisir différentes couleurs et de contrôler les zones lumineuses indépendamment, selon l'effet recherché. Son design noir et plutôt discret évite aussi d'encombrer visuellement l'espace lorsqu'elle est éteinte.
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Barre d'alimentation Mastercraft à huit prises
La barre d'alimentation Mastercraft est en vente à 14,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
34,99 $
Prix en solde : 14,99 $
Rabais : 57 %
Lors de la saison des fondues et des raclettes, on connaît tous le casse-tête de trouver suffisamment de prises électriques autour de la table! Cette barre d'alimentation Mastercraft peut aussi être pratique au quotidien, notamment dans un bureau où les appareils électroniques s'accumulent. Elle comprend huit prises, dont trois sont espacées pour les adaptateurs plus volumineux, ainsi qu'un cordon de six pieds et une protection contre les surtensions de 1 080 joules. De quoi avoir quelques prises supplémentaires sous la main, sans devoir débrancher un appareil chaque fois qu'on veut en utiliser un autre.
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Plaque chauffante format familial Black+Decker
La plaque chauffante BLACK+DECKER est en vente à 34,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
79,99 $
Prix en solde : 34,99 $
Rabais : 56 %
Pour les déjeuners en famille où tout le monde veut ses œufs, ses crêpes et son bacon en même temps, une grande plaque chauffante peut être bien pratique. Ce modèle BLACK+DECKER de 20 x 11 pouces offre suffisamment d'espace pour faire cuire plusieurs aliments à la fois, sans monopoliser tous les ronds de la cuisinière. Elle peut aussi servir lors d'un souper où chacun prépare ses aliments à table. Sa surface antiadhésive, son thermostat réglable et son plateau ramasse-gouttes amovible facilitent également son utilisation et son entretien.
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Friteuse à air chaud infrarouge T-fal
La friteuse à air chaud T-fal est en vente à 89,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
189,99 $
Prix en solde : 89,99 $
Rabais : 53 %
Les friteuses à air chaud ont trouvé leur place dans bien des cuisines, et les modèles continuent d'évoluer. Celle-ci se distingue par sa technologie infrarouge qui permet de commencer la cuisson sans préchauffage, ce qui est appréciable quand le souper doit être prêt rapidement. Avec sa capacité de 6 L, elle permet de préparer plusieurs portions à la fois et propose différentes fonctions, notamment pour rôtir et griller. Son plateau amovible va également au lave-vaisselle, un détail qui fait toujours plaisir après le repas.
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Mijoteuse numérique programmable Crockpot
La mijoteuse programmable Crock-Pot est annoncée en vente à 49,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 49,99 $
Rabais : 50 %
Quand les journées sont bien remplies, c'est toujours agréable de rentrer à la maison et de trouver le souper déjà prêt. Avec cette mijoteuse Crock-Pot de six pintes, tu peux laisser cuire tranquillement un chili, un ragoût ou une bonne soupe pendant que tu t'occupes d'autre chose. Elle permet de programmer le temps de cuisson et passe automatiquement en mode réchaud une fois celui-ci terminé. Son couvercle verrouillable est aussi pratique pour transporter un plat lors d'un souper potluck en famille, sans craindre d'en renverser partout.
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Perceuse-visseuse Mastercraft
La perceuse-visseuse Mastercraft de 20 V est annoncée en vente à 64,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier : 130,64 $
Prix en solde : 64,99 $
Rabais : 50 %
Que ce soit pour monter un nouveau meuble, installer des tablettes ou s'attaquer aux petits travaux qui traînent depuis des mois, avoir une perceuse à la maison finit toujours par être utile. Cet ensemble Mastercraft comprend une perceuse-visseuse sans fil de 20 V, une batterie rechargeable, un chargeur et 76 accessoires pour percer ou visser dans différents matériaux, dont le bois, le métal et le plastique. Le tout vient avec un sac de rangement, histoire de ne pas chercher les embouts partout au moment d'en avoir besoin. Un ensemble assez complet pour les petits projets de bricolage, sans nécessairement investir dans une collection d'outils.
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Sapin de Noël illuminé NOMA 7 pi
Le sapin de Noël NOMA Brunswick est en vente à 99,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
199,99 $
Prix en solde : 99,99 $
Rabais : 50 %
Pour se mettre dans l'ambiance des Fêtes, quoi de mieux que de faire son sapin de Noël un peu plus tôt? Si tu fais partie de la gang qui sort les décorations dès novembre, ce modèle NOMA Brunswick de 7 pieds pourrait bien attirer ton attention. Il est déjà muni de 250 lumières DEL blanc chaud, ce qui évite d'avoir à démêler les traditionnelles guirlandes lumineuses chaque année. Avec ses branches vertes et son éclairage chaleureux, il ne reste qu'à ajouter tes décorations préférées pour lui donner une touche personnelle.
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Haltère réglable WA Athletic de 10 à 50 lb
L'haltère réglable WA Athletic est en vente à 139,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
249,99 $
Prix en solde : 139,99 $
Rabais : 44 %
S'entraîner à la maison, c'est pratique, mais quand les haltères commencent à s'accumuler dans un coin du salon, ça devient vite encombrant! Ce modèle permet de passer de 10 à 50 lb en ajustant simplement un cadran, avec cinq poids différents réunis dans un seul haltère. Quand on sait qu'un haltère traditionnel peut coûter autour de 1 $ la livre, acheter plusieurs poids séparément peut rapidement faire grimper la facture. À 139,99 $, celui-ci peut donc être intéressant si tu veux varier tes entraînements sans transformer une pièce entière en gym.
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Machine à espresso De'Longhi Magnifica Evo
La machine à espresso De’Longhi Magnifica Evo est en vente à 599,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 599,99 $
Rabais : 40 %
Pour les personnes qui aiment varier leurs cafés, la De’Longhi Magnifica Evo permet de préparer différentes boissons, comme des espressos, des cappuccinos et des lattés, directement à la maison. Elle possède un moulin intégré avec 13 réglages pour moudre les grains de café, ainsi qu'un système automatique qui fait mousser le lait. Au total, sept boissons sont accessibles à partir de ses commandes tactiles. Avec ses 400 $ de rabais, elle représente tout de même un achat important, mais le prix est plus intéressant si tu envisageais déjà de t'équiper d'une machine automatique.
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Aspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone
L'aspirateur Dyson V8 Cyclone est en vente à 349,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
549,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 36 %
Entre les miettes qui se retrouvent sous la table, les cheveux sur le plancher et les poils d'animaux un peu partout, passer l’aspirateur n’est la corvée préférée de personne, mais c’est une tâche qui revient très souvent. Ce modèle sans fil Dyson V8 Cyclone permet de nettoyer autant les tapis que les planchers durs, sans avoir à changer de prise d'une pièce à l'autre. Il offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, selon le mode utilisé, et se transforme en aspirateur à main pour atteindre les escaliers, les meubles ou l'intérieur de la voiture. Sa brosse Motorbar est également conçue pour limiter l'accumulation des cheveux et des poils autour du rouleau.
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Pelle à neige électrique sans fil Mastercraft
La pelle à neige sans fil Mastercraft est en vente à 200,34 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
300,34 $
Prix en solde : 200,34 $
Rabais : 33 %
Cette pelle électrique sans fil Mastercraft de 11 pouces est une option à considérer si tu as une petite entrée, un balcon ou des trottoirs à déneiger, sans vouloir pelleter toute la neige à la main. Son format compact prend aussi peu de place à ranger, ce qui est pratique quand l'espace est limité dans le garage ou le cabanon. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable de 20 V de 5,0 Ah, comprise à l'achat, et permet de déplacer la neige sans avoir à la soulever à chaque pelletée.
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Gourde isotherme Ello Pop & Fill 32 oz
La gourde Ello Pop & Fill est en vente à 19,99 $ chez Canadian Tire.
Prix régulier :
29,99 $
Prix en solde : 19,99 $
Rabais : 33 %
Les gourdes Owala ont beau faire fureur, il existe des options plus abordables qui valent aussi le détour! C'est notamment le cas de cette gourde Ello Pop & Fill de 946 ml, offerte en plusieurs couleurs et motifs, dont ce joli modèle fleuri. Son couvercle à remplissage rapide permet d'ajouter de l'eau sans avoir à le dévisser complètement, et sa paille intégrée offre une autre façon de boire, selon tes préférences. En prime, sa double paroi en acier inoxydable permet de conserver les boissons froides jusqu'à 24 heures. Et à moins de 20 $ en solde, elle coûte moins cher que bien des modèles de la célèbre marque.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.