8 nouveaux crédits d’impôt et déductions en vigueur en 2027 au Canada
Déménagement, produits sans gluten : ça va jusqu’à 2 000 $! 🤑
Si tu es du genre à garder moult factures pour prouver telle ou telle dépense lorsque vient le temps de faire tes impôts, ça pourrait bientôt appartenir au passé pour certaines choses. Le budget fédéral 2026 propose une série de changements pour simplifier la réclamation de plusieurs crédits d’impôt et déductions, et quelques-uns pourraient te concerner plus que tu le penses.
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Pour obtenir la plupart de ces avantages fiscaux, il faut conserver chaque reçu et calculer ses dépenses une à une. Selon Ottawa, cette paperasse en décourage plusieurs personnes, qui finissent par ne rien demander du tout, même si elles y ont droit.
La solution proposée lors de la présentation le 5 novembre dernier du budget 2026-2027 du gouvernement de Mark Carney est simple. Pour huit catégories de dépenses, tu pourrais déclarer un montant fixe prédéterminé, sans avoir à prouver chaque achat ni à garder tes factures. L’option resterait facultative, ce qui veut dire que tu pourrais toujours détailler tes vraies dépenses si elles sont plus élevées.
La majorité de ces mesures s’appliqueraient à partir de l’année d’imposition 2027. Tu pourrais donc les utiliser pour la première fois dans ta déclaration produite au printemps 2028 auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Une seule fait exception et pourrait servir dès ta déclaration du printemps prochain.
Pour tes frais médicaux
Les personnes atteintes de la maladie cœliaque sont les premières à en profiter. Elles peuvent déjà réclamer le surcoût des aliments sans gluten dans le cadre du crédit d’impôt pour frais médicaux, mais elles doivent comparer le prix de chaque produit avec celui d’un produit ordinaire.
Elles pourraient plutôt déclarer un montant fixe de 1 000 $ par année, et ce, dès l'année d'imposition 2026. Environ 35 000 personnes seraient concernées, selon Ottawa.
Le même crédit offrirait aussi un montant fixe de 500 $ par année pour les produits pour l'incontinence nécessaires à des fins médicales, comme les couches, les sous-vêtements jetables ou les cathéters.
Les personnes qui ont un chien d'assistance spécialement dressé pour les aider pourraient quant à elles déclarer 2 000 $ par année pour ses soins et son entretien.
Ce montant passerait par le crédit d'impôt pour frais médicaux ou par la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, et le coût d'achat du chien pourrait toujours être réclamé en plus. Les autres animaux d'assistance ne seraient toutefois pas couverts par cette option.
Pour ta maison et ta famille
Si tu fais des rénovations pour rendre un logement plus sécuritaire ou accessible pour une personne de 65 ans et plus ou admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, tu pourrais déclarer un montant fixe de 1 000 $ au crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire. Cette option ne pourrait être utilisée qu'une seule fois dans ta vie.
Les parents qui adoptent un enfant pourraient, de leur côté, déclarer 1 200 $ par enfant au crédit d'impôt pour frais d'adoption, l'année où l'adoption est finalisée.
Enfin, si tu déménages pour un nouvel emploi ou pour étudier à temps plein, tu pourrais déduire 1 000 $ de tes revenus sans avoir à compiler tes frais de transport, de déménagement ou d'hébergement temporaire. Environ 30 000 personnes pourraient se prévaloir de cette option.
Pour les travailleurs et travailleuses
Les gens de métier et les personnes en apprentissage dans le secteur de la construction qui doivent s'installer temporairement loin de leur maison pour un chantier pourraient déduire 1 500 $ par année au titre de la déduction pour la mobilité de la main-d'œuvre.
Quant aux membres du clergé, ils pourraient déduire 1 000 $ pour chaque mois où ils ont droit à la déduction pour la résidence, jusqu'à concurrence de 12 000 $ par année. Environ 9 000 personnes seraient touchées.
Au Québec, ces changements ne toucheraient que ta déclaration fédérale. Ta déclaration auprès de Revenu Québec resterait soumise aux règles provinciales, à moins que Québec décide d'emboiter le pas.
Rappelons enfin qu'il s'agit de propositions. Elles doivent encore être adoptées par le Parlement avant d'entrer en vigueur.
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