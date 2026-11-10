Opéré au cerveau : Le maire de Laval Stéphane Boyer donne ENFIN de ses nouvelles

« La première semaine a été difficile... »

Stéphane Boyer et le chirurgien derrière son opération. Droite : Stéphane Boyer dans un lit d’hôpital.

Opéré au cerveau en octobre dernier, le maire de Laval Stéphane Boyer donne ENFIN de ses nouvelles.

Stéphane Boyer, maire de Laval | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a donné des nouvelles de son état de santé ce mardi 10 novembre, un peu plus d’un mois après avoir subi une importante opération pour retirer une tumeur au cerveau. Dans une publication sur Facebook, l’élu se veut rassurant envers la population lavalloise (et le reste du Québec).

À lire également : Le maire de Laval se fait opérer pour sa tumeur au cerveau et voici qui le remplace

« Vous êtes nombreux à demander comment je vais », écrit-il d’entrée de jeu dans sa publication. Le maire, qui ne cache pas que les premiers jours ont été éprouvants, précise qu’il est toujours en convalescence, mais qu’il est de retour à la maison « et en pleine forme ».

« La première semaine a été difficile : je ne pouvais ni marcher ni voir de mon œil droit », raconte-t-il. Stéphane Boyer affirme toutefois être « maintenant pleinement fonctionnel », au point d’envisager un retour au travail « sous peu ».

Le maire a aussi profité de l’occasion pour saluer le travail de son chirurgien, le Dr Pascal Lavergne. On apprend d’ailleurs que l’intervention s'est étirée sur toute la journée et une bonne partie de la soirée.

« Nous avons été en salle d'opération de 8h à 23h30, et il n'a pris que 15 minutes de pause. C'est impressionnant! », souligne-t-il.

Stéphane Boyer remercie également ses proches, qui ont pris soin de lui « dans un moment de grande vulnérabilité », ainsi que l'équipe médicale de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il rend aussi hommage au personnel de la santé et aux proches aidants, qui font selon lui « un travail incroyable dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles ».

Il termine son message par un simple « Au plaisir de se revoir sous peu! », sans préciser de date de retour à l'hôtel de ville.

En son absence, c'est le vice-président du comité exécutif, Ray Khalil, qui assure l'intérim à titre de maire suppléant.

Rappelons que Stéphane Boyer, 38 ans, a révélé le 7 septembre dernier être atteint d'un méningiome, une tumeur au cerveau découverte après des mois de maux de tête et de troubles de la vision. Une semaine plus tard, il avait partagé une image de sa résonance magnétique, sur laquelle on voyait une masse de la taille d'une balle de golf logée entre son œil et son cerveau.

Au début d'octobre, quelques instants avant de passer sous le bistouri, il s'était adressé à la population dans une vidéo tournée en jaquette d'hôpital. Il y reconnaissait que l'opération comportait des risques importants, dont la perte de la vue, tout en se disant confiant quant à ses chances de rétablissement.

Maire de la Ville de Laval depuis 2021, Stéphane Boyer en est à son deuxième mandat.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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