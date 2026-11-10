Opéré au cerveau : Le maire de Laval Stéphane Boyer donne ENFIN de ses nouvelles
« La première semaine a été difficile... »
Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a donné des nouvelles de son état de santé ce mardi 10 novembre, un peu plus d’un mois après avoir subi une importante opération pour retirer une tumeur au cerveau. Dans une publication sur Facebook, l’élu se veut rassurant envers la population lavalloise (et le reste du Québec).
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« Vous êtes nombreux à demander comment je vais », écrit-il d’entrée de jeu dans sa publication. Le maire, qui ne cache pas que les premiers jours ont été éprouvants, précise qu’il est toujours en convalescence, mais qu’il est de retour à la maison « et en pleine forme ».
« La première semaine a été difficile : je ne pouvais ni marcher ni voir de mon œil droit », raconte-t-il. Stéphane Boyer affirme toutefois être « maintenant pleinement fonctionnel », au point d’envisager un retour au travail « sous peu ».
Le maire a aussi profité de l’occasion pour saluer le travail de son chirurgien, le Dr Pascal Lavergne. On apprend d’ailleurs que l’intervention s'est étirée sur toute la journée et une bonne partie de la soirée.
« Nous avons été en salle d'opération de 8h à 23h30, et il n'a pris que 15 minutes de pause. C'est impressionnant! », souligne-t-il.
Stéphane Boyer remercie également ses proches, qui ont pris soin de lui « dans un moment de grande vulnérabilité », ainsi que l'équipe médicale de l'hôpital du Sacré-Cœur. Il rend aussi hommage au personnel de la santé et aux proches aidants, qui font selon lui « un travail incroyable dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles ».
Il termine son message par un simple « Au plaisir de se revoir sous peu! », sans préciser de date de retour à l'hôtel de ville.
En son absence, c'est le vice-président du comité exécutif, Ray Khalil, qui assure l'intérim à titre de maire suppléant.
Rappelons que Stéphane Boyer, 38 ans, a révélé le 7 septembre dernier être atteint d'un méningiome, une tumeur au cerveau découverte après des mois de maux de tête et de troubles de la vision. Une semaine plus tard, il avait partagé une image de sa résonance magnétique, sur laquelle on voyait une masse de la taille d'une balle de golf logée entre son œil et son cerveau.
Au début d'octobre, quelques instants avant de passer sous le bistouri, il s'était adressé à la population dans une vidéo tournée en jaquette d'hôpital. Il y reconnaissait que l'opération comportait des risques importants, dont la perte de la vue, tout en se disant confiant quant à ses chances de rétablissement.
Maire de la Ville de Laval depuis 2021, Stéphane Boyer en est à son deuxième mandat.
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