Le maire de Laval, Stéphane Boyer, partage une image de sa tumeur au cerveau
« C'est tout un choc. »
Environ une semaine après avoir révélé être atteint d'un méningiome, le maire de Laval, Stéphane Boyer, a donné des nouvelles sur son état de santé à la population lavalloise, cette fois avec une image à l'appui.
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Dans une publication partagée sur les réseaux sociaux le 14 septembre, en fin d'après-midi, le maire raconte avoir eu son premier rendez-vous avec un neurochirurgien. « J'ai pu voir ma tumeur, et elle est aussi grosse qu’une balle de golf! », a-t-il écrit. Il a d'ailleurs partagé une image de sa résonance magnétique, sur laquelle on peut voir la masse blanche logée entre son œil et son cerveau.
Boyer admet que le choc reste bien présent et que la nouvelle continue de susciter beaucoup d'émotions chez lui. Il note toutefois un effet inattendu depuis son diagnostic : les tracas du quotidien lui paraissent désormais bien moins lourds. « Le stress et les problèmes du quotidien semblent soudainement plus banals, moins graves », a-t-il écrit, ajoutant qu'il aborde maintenant ses journées avec plus de légèreté.
C'est dans cet esprit que le maire est allé se procurer ses beignes préférés à La Beignerie, à Montréal, pour les partager avec son équipe au bureau. Il invite d'ailleurs la population à faire de même : « Faites-vous plaisir et gâtez ceux qui vous entourent. La vie est trop courte! »
Rappelons que Boyer, âgé de 38 ans, avait annoncé son diagnostic le 7 septembre dernier après des mois de maux de tête et de troubles visuels. Il avait alors précisé que la majorité des méningiomes sont bénins, tout en indiquant qu'il devra réduire ses activités publiques cet automne pour prendre soin de lui.