Tu pourrais recevoir 150 $ avec ce versement unique du fédéral dès cette semaine

Le montant total pourrait grimper à 354,20 $ pour certaines personnes. 👀

De l’argent canadien.

Certaines personnes au Québec pourraient recevoir 150 $ avec ce versement unique du gouvernement fédéral.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Le gouvernement fédéral a confirmé que les bénéficiaires de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) recevront bel et bien un paiement supplémentaire automatique de 150 $, et la date est maintenant connue.

À lire également : Une prestation allant jusqu’à 204 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

Selon un communiqué publié le 10 septembre par Emploi et Développement social Canada, la ministre de l’Emploi et des Familles Patty Hajdu a confirmé que le versement du supplément commencera le 17 septembre prochain.

Ce nouveau paiement vise à aider les personnes admissibles à couvrir les coûts liés à l’obtention du certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), une condition obligatoire pour toucher la PCPH.

Contrairement au montant mensuel de la PCPH, qui varie selon le revenu et plafonne actuellement à 204,20 $, ce supplément de 150 $ sera identique pour toutes les personnes admissibles et versé en un seul paiement.

Une personne qui touche déjà le montant maximal de la PCPH pourrait donc recevoir jusqu’à 354,20 $ le mois où le supplément lui sera versé.

Les personnes admissibles à la PCPH ayant reçu un paiement entre juillet 2025 et juin 2026 toucheront le supplément dès le 17 septembre. Celles qui sont devenues admissibles à partir de juillet 2026, ou dont un nouveau certificat CIPH a été approuvé depuis, devront attendre l’hiver 2027.

Le paiement sera versé automatiquement, sans demande nécessaire. Il s’applique aussi aux personnes qui ne reçoivent plus la PCPH actuellement, du moment qu’elles y ont déjà eu droit.

Le supplément étant rattaché à chaque certificat CIPH approuvé, certaines personnes pourraient le recevoir plus d'une fois.

Depuis le lancement de la PCPH en juillet 2025, plus de 335 650 personnes en situation de handicap ont reçu des versements totalisant plus de 813 millions de dollars, selon Emploi et Développement social Canada.

Pour rappel, la PCPH est habituellement versée le troisième jeudi de chaque mois. D'ici la fin de l'année, les prochains dépôts sont prévus les 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Une prestation allant jusqu'à 204 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

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