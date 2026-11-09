Charlotte Cardin a fêté ses 32 ans dans ce tout petit resto de Montréal (PHOTOS)

Ce n'est vraiment pas la première fois qu'elle partage son amour pour cette adresse qu'elle ADORE! 🍝

Charlotte Cardin au Pasta Pooks avec un cocktail à la main.

Charlotte Cardin est de retour à Montréal et en profite pour fêter son anniversaire au Pasta Pooks.

@charlottecardin | Instagram
Rédactrice en chef

La chanteuse québécoise Charlotte Cardin a célébré ses 32 ans dans un restaurant de Montréal qui occupe visiblement une place bien spéciale dans son cœur. Dans un carrousel de photos et de vidéos partagé sur Instagram pour souligner son anniversaire, l'artiste, qui vit maintenant à Paris, a dévoilé quelques moments de sa soirée dans un établissement réputé de la Petite Italie.

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Il s'agit du Pasta Pooks, une petite adresse de pâtes fraîches qui figurait d'ailleurs au palmarès des 10 meilleurs nouveaux restos d'Air Canada en 2025. Et disons que l'ambiance était au rendez-vous! Dans l'une des vidéos, on peut même apercevoir Charlotte Cardin à travers la vitrine du resto, en train de faire le party avec ses proches.

Une adresse coup de cœur que Charlotte Cardin ne cesse de vanter

En mai dernier, Charlotte Cardin avait partagé ses bonnes adresses et ses coups de cœur dans la Sunday List de Service95, la plateforme fondée par Dua Lipa où différentes personnalités dévoilent leurs recommandations culturelles.

Et parmi les endroits qu'elle avait choisi de mettre de l'avant, on retrouvait justement le Pasta Pooks.

« Des amis à moi ont ouvert ce petit resto de pâtes chaleureux l'an dernier, et c'est rapidement devenu mon endroit préféré quand je suis à la maison. Des pâtes fraîches faites à la main, du bon vin, une ambiance chaleureuse. Bref, le paradis », avait-elle écrit (traduction libre).

La chanteuse avait aussi mentionné l'établissement lors d'une entrevue avec Elle Québec, alors qu'on lui demandait à quoi ressemblerait sa journée d'été idéale à Montréal.

« En après-midi, je partirais marcher un peu et retrouverais des amis. J'aimerais souper au Violon ou chez Pasta Pooks », avait-elle confié.

Fait intéressant : Le Violon a lui aussi fait bonne figure au palmarès des meilleurs nouveaux restos d'Air Canada en 2025, décrochant même la deuxième place, tandis que le Pasta Pooks s'est classé au neuvième rang.

Visiblement, Charlotte Cardin a du goût en matière de bonnes tables!


Le Pasta Pooks

Situé au 6704, rue Clark, dans l'ancien local de la Dinette Triple Crown, le Pasta Pooks a ouvert ses portes en 2025 avec l'idée de proposer un petit comptoir de pâtes fraîches, préparées à la main chaque jour. Mais l'adresse a rapidement été victime de son succès! L'équipe a donc ajouté des places assises et bonifié l'expérience avec une impressionnante sélection de vins nature et des bonnes vibes.

Côté cuisine, le menu est volontairement court et évolue au fil des saisons et des inspirations de l'équipe. Les pâtes farcies y occupent une place de choix, tout comme le sandwich Philly cheesesteak, une autre spécialité de la maison.


Un retour remarqué de la chanteuse au Québec

L’anniversaire de Charlotte Cardin, le 9 novembre, tombe en plein cœur d’un passage très attendu au Québec. La veille, dimanche soir, la chanteuse est montée sur la scène du 48ᵉ Gala de l’ADISQ, où sa présence avait été confirmée seulement quelques jours plus tôt. Sur le tapis rouge, elle a fait tourner les têtes dans un ensemble deux-pièces en dentelle noire signé Saint Laurent.

Finaliste dans les catégories Artiste de l’année – Rayonnement international et Chanson de l’année pour son succès Tant pis pour elle, elle a interprété ce titre lors d’un numéro « surprise », en plus de son nouveau simple, Memories (Souvenirs). Les deux Félix ont finalement été remportés par le duo Angine de Poitrine, grand gagnant de la soirée avec cinq trophées.

Un retour sur scène qui fait du bien à voir après un été difficile : l’artiste avait dû annuler plusieurs concerts en Europe en raison d’une blessure aux cordes vocales.

Et ses fans n’ont pas fini d’entendre parler d’elle! Son troisième album, Midnight, mon amour, sortira le 29 janvier 2027, et elle montera sur la scène du Centre Bell à quatre reprises en octobre 2027.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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