Fini, l’enfer et le trafic? 4 voies du tunnel L.-H.-La Fontaine seront BIENTÔT rouvertes

Ce n’est pas le tunnel au complet, MAIS... 😏

Le tunnel Louis-Hyppolite -La Fontaine

Bientôt, quatre voies sur six du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront rouvertes à la circulation.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce qui semble être une éternité pour plusieurs automobilistes tire bientôt à sa fin : quatre des six voies du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront prochainement rouvertes à la circulation. Est-ce la fin de l'enfer aux heures de pointe?

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C'est ce qu'a confirmé dans les derniers jours, sur ses réseaux sociaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), annonçant la « dernière ligne droite » avant l'ouverture du deuxième tube.

« Les travaux progressent à bon rythme et, surtout, l’échéancier est toujours respecté », peut-on lire dans une courte publication Facebook qui a récolté des milliers de mentions « j'aime » en quelques jours.

Ainsi, le deuxième tube, soit celui en direction de Montréal, devrait rouvrir d'ici la fin de l'automne avec deux voies accessibles. En direction de la Rive-Sud, deux voies seront également ouvertes.

Il reste toutefois quelques travaux à réaliser, dont le bétonnage des parois du terre-plein central, prévu entre le printemps et l'été 2027. C'est pourquoi la troisième voie demeurera inaccessible aux automobilistes dans les deux directions jusqu'à la réouverture complète du tunnel.

Rappelons que les automobilistes circulent dans un seul des deux tubes depuis le 31 octobre 2022. Au total, la facture de ces travaux de réfection, entrepris en 2020, est actuellement estimée à quelque 2,8 milliards de dollars.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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