Le tunnel L.-H.-La Fontaine 100 % fermé dans une direction ce week-end : Voici quoi savoir

Si tu dois traverser le fleuve, mieux vaut prévoir un plan B.

Vue du tunnel Louis-H.-La Fontaine

Le pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine sera 100 % d'un côté ce week-end du 23 octobre.

Réfection majeure du tunnel Louis-H.-La Fontaine | Facebook
Rédaction et édition

À peine remis des entraves de l'Action de grâce, les automobilistes qui circulent entre Montréal et la Rive-Sud devront encore s'armer de patience. Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera complètement fermé dans un sens pendant toute une fin de semaine, et partiellement de nuit dans l'autre.

À lire également : Long week-end de l'Action de grâce : Le tunnel Louis-H.-La Fontaine fermé à 100 % d'un côté

Cette fois, c'est la direction de Montréal qui écope. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé par communiqué ce lundi 19 octobre que l'autoroute 25, tunnel compris, sera fermée vers l'île durant la fin de semaine du vendredi 23 octobre.

Le chantier vise à effectuer de l'entretien et des interventions sur les systèmes électriques et de communication du tunnel. Les équipes en profiteront pour réparer des composantes abîmées lors d'incidents et d'accrochages survenus au cours de la dernière année.

Du vendredi 23 octobre à 22 h jusqu'au lundi 26 octobre à 5 h, l'autoroute 25 en direction nord sera entièrement fermée, tunnel inclus.

Le tronçon touché s'étend de la sortie no 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, États-Unis, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) jusqu'à l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke.

Les entrées de ce secteur fermeront 30 minutes avant le début de l'entrave. La bretelle d'accès qui vient de l'avenue Souligny en direction est restera toutefois accessible pendant la journée.

Des fermetures de nuit vers la Rive-Sud

Si tu dois te rendre dans le 450, la circulation sera possible le jour, mais pas la nuit. L'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud, tunnel compris, sera fermée entre la sortie no 4 (centre-ville de Montréal, pont Jacques-Cartier) et l'entrée de l'île Charron selon l'horaire suivant :

  • De vendredi 22 h à samedi 8 h
  • De samedi 22 h à dimanche 9 h
  • De dimanche 22 h à lundi 5 h

Ici aussi, les entrées du tronçon fermeront 30 minutes plus tôt. Même chose pour l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand.

Une inspection forcera également la fermeture de l'avenue Souligny en direction ouest dans la nuit de vendredi à samedi, de 22 h à 8 h.

Le secteur fermé se trouve entre la rue Honoré-Beaugrand et la sortie no 4 de l'autoroute 25 en direction sud.

Pour traverser le fleuve, les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain demeurent les options les plus évidentes, mais attends-toi à ce qu'ils soient plus achalandés qu'à l'habitude.

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