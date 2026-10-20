L'Alberta dit « oui » au Canada : Tout ce qu'il faut savoir sur le référendum de l'Ouest
Au tour du Québec, maintenant? 🤔
Les Albertains et Albertaines ont parlé : l'indépendance de l'Alberta a été largement rejetée et la province de l'Ouest restera au sein d'un Canada uni, selon les plus récents résultats préliminaires du référendum tenu ce lundi 19 octobre.
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Au moment d'écrire ces lignes, Elections Alberta rapporte que plus de 1,36 million de personnes ont voté en faveur du maintien de l'Alberta au sein du Canada, contre 433 360 qui souhaitent que le gouvernement provincial entame des démarches de séparation.
À 8 h 45, ce mardi 20 octobre, au lendemain du vote, 78 % des bulletins avaient été comptabilisés. Au total, dix questions étaient posées à la population. La plus déterminante portait sur l'avenir de l'Alberta, et le personnel électoral accordait la priorité à cette question lors du dépouillement.
Ainsi, l'Alberta est devenue la deuxième province canadienne à rejeter l'indépendance par voie référendaire, après le Québec.
Les neuf autres questions étaient également d'ordre constitutionnel. Cinq d'entre elles portaient notamment sur l'immigration et le partage des pouvoirs entre Ottawa et Edmonton.
Selon le site Web d'Elections Alberta, les résultats finaux officiels devraient être connus d'ici le 29 octobre.
Sur les réseaux sociaux, la première ministre albertaine Danielle Smith s'est dite « heureuse » de constater que les résultats préliminaires d'Elections Alberta « montrent un appui massif » au maintien de l'Alberta au sein du Canada.
« Les Albertains et les Albertaines ont voté en faveur d’une Alberta plus forte au sein d’un Canada uni », a-t-elle écrit, annonçant une allocution à la population ce mardi pour faire le point sur la situation.
Du côté d'Ottawa, le premier ministre Mark Carney a salué, dans une déclaration écrite, les résultats obtenus à la « question fondamentale sur la séparation » de la province, qui « nous indiquent que la population de l’Alberta et tout le Canada ira de l’avant ensemble, avec une détermination renouvelée et une grande ambition ».
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