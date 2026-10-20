L'Alberta dit « oui » au Canada : Tout ce qu'il faut savoir sur le référendum de l'Ouest

Au tour du Québec, maintenant? 🤔

Danielle Smith et Mark Carney.

La population de l'Alberta a dit « oui » au Canada et a rejeté l'indépendance de la province lors d'un référendum.

Mark Carney | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Albertains et Albertaines ont parlé : l'indépendance de l'Alberta a été largement rejetée et la province de l'Ouest restera au sein d'un Canada uni, selon les plus récents résultats préliminaires du référendum tenu ce lundi 19 octobre.

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Au moment d'écrire ces lignes, Elections Alberta rapporte que plus de 1,36 million de personnes ont voté en faveur du maintien de l'Alberta au sein du Canada, contre 433 360 qui souhaitent que le gouvernement provincial entame des démarches de séparation.

À 8 h 45, ce mardi 20 octobre, au lendemain du vote, 78 % des bulletins avaient été comptabilisés. Au total, dix questions étaient posées à la population. La plus déterminante portait sur l'avenir de l'Alberta, et le personnel électoral accordait la priorité à cette question lors du dépouillement.

Ainsi, l'Alberta est devenue la deuxième province canadienne à rejeter l'indépendance par voie référendaire, après le Québec.

Les neuf autres questions étaient également d'ordre constitutionnel. Cinq d'entre elles portaient notamment sur l'immigration et le partage des pouvoirs entre Ottawa et Edmonton.

Selon le site Web d'Elections Alberta, les résultats finaux officiels devraient être connus d'ici le 29 octobre.

Sur les réseaux sociaux, la première ministre albertaine Danielle Smith s'est dite « heureuse » de constater que les résultats préliminaires d'Elections Alberta « montrent un appui massif » au maintien de l'Alberta au sein du Canada.

« Les Albertains et les Albertaines ont voté en faveur d’une Alberta plus forte au sein d’un Canada uni », a-t-elle écrit, annonçant une allocution à la population ce mardi pour faire le point sur la situation.

Du côté d'Ottawa, le premier ministre Mark Carney a salué, dans une déclaration écrite, les résultats obtenus à la « question fondamentale sur la séparation » de la province, qui « nous indiquent que la population de l’Alberta et tout le Canada ira de l’avant ensemble, avec une détermination renouvelée et une grande ambition ».

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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