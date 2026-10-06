8 promesses du Parti québécois de PSPP qui impacteront ton quotidien

Est-ce que la minorité va lui permettre de toutes les tenir?🤔

Paul St-Pierre Plamondon

On t'a listé les grandes promesses du Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon qui impacteront ton quotidien.

Parti Québécois | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Paul St-Pierre Plamondon, aussi surnommé PSPP, prendra les rênes d’un gouvernement minoritaire. Qu’est-ce que ça signifie concrètement et quelles promesses phares du Parti québécois (PQ) pourraient avoir un impact sur le quotidien de la population? On te décortique tout ça.

À lire également : 8 choses à savoir sur Paul St-Pierre Plamondon, premier ministre élu du Québec

Ce lundi 5 octobre, la formation souverainiste de PSPP a remporté l’élection avec 28,02 % des voix, l’un des plus faibles résultats enregistrés par un parti appelé à former le gouvernement dans l’histoire politique québécoise.

Au total, 59 députés et députées ont été élus sous la bannière du PQ, soit cinq sièges de moins que les 64 nécessaires pour obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.

Qu’est-ce qu’un gouvernement minoritaire?

Comme il ne détient pas la majorité des sièges, le Parti québécois devra composer avec les partis d'opposition, soit le Parti libéral de Charles Milliard, le Parti conservateur d’Éric Duhaime et Québec solidaire de Ruba Ghazal et Sol Zanetti.

Pour faire adopter certaines mesures importantes, notamment son budget, le gouvernement devra obtenir l’appui d’une partie de l’opposition ou compter sur des abstentions. Avec 59 sièges, il lui manquerait cinq votes pour atteindre une majorité absolue si l’ensemble des 127 députés et députées participaient au vote.

Un gouvernement minoritaire peut malgré tout rester au pouvoir pendant quatre ans. Pour y parvenir, celui de PSPP devra toutefois conserver la confiance de l’Assemblée nationale tout au long de son mandat.

Une défaite lors d’un vote de confiance pourrait notamment entraîner la chute du gouvernement et mener à des élections anticipées.

C’est donc dans ce contexte que le PQ tentera de mettre en œuvre les différentes promesses présentées dans sa plateforme électorale.

Voici huit promesses du PQ qui pourraient impacter ton quotidien

Un référendum d'ici 2029

Tout au long de la campagne électorale de 39 jours, le chef péquiste a répété à maintes reprises qu’il comptait tenir un référendum sur l’indépendance du Québec au cours d’un premier mandat, soit d’ici 2030. Après tout, la souveraineté de la Belle Province est au cœur même de l’existence du parti.

La présence de Donald Trump à la tête des États-Unis l’a toutefois amené à préciser son calendrier. PSPP s’est engagé à ne pas tenir de référendum tant que le président américain sera en poste, repoussant ainsi une éventuelle consultation à 2029 ou 2030.

Au total, il en coûterait quelque 130 millions de dollars aux contribuables pour demander aux Québécoises et Québécois s’ils souhaitent ou non se séparer du Canada, selon le PQ.

De cette somme, 10 M$ seraient consacrés en 2027-2028 à la réalisation d’études et à la tenue d’une commission chargée de définir les grandes lignes d’une éventuelle constitution d’un Québec souverain. Un autre 10 M$ serait prévu l’année suivante afin de poursuivre les travaux.

Baisser le prix de l’essence

Le PQ souhaite réduire de moitié la taxe de vente du Québec (TVQ) sur l’essence pendant au moins un an, tout en mettant fin à la double taxation sur ce produit. Selon la formation, cette mesure permettrait aux automobilistes d’économiser en moyenne 220 $ par année.

Une aide de 125 $ serait également accordée annuellement aux personnes dont le revenu annuel est inférieur à 40 000 $.

Éliminer la TVQ sur les biens usagés

Si tu ne le savais pas déjà, lorsque tu magasines dans les friperies, les items usagés que tu achètes sont taxés, alors qu'une taxe a déjà été payée pour ce même item lorsqu'il était neuf.

Or, le PQ souhaite éliminer pour de bon la TVQ sur les vêtements, les meubles, les véhicules, les électroménagers et autres produits de seconde main.

Il entend aller de l'avant avec cette mesure au premier jour de son mandat.

Aider davantage pour l'achat d'une première maison

Le crédit d’impôt pour une première habitation passerait de 1 400 $ à 3 000 $, tandis que la TVQ sur une propriété neuve ou une autoconstruction pourrait être remboursée jusqu’à 45 000 $.

Création d'une « Passe mobilité » à 95 $/mois

Afin d’alléger la facture des usagers et usagères du transport en commun, le gouvernement péquiste souhaite instaurer une « Passe mobilité » à 95 $ par mois.

Ce titre donnerait accès à l’ensemble des réseaux de transport collectif urbains et régionaux du Québec, notamment aux autobus, au métro et aux trains de banlieue.

Bonification du RQAP

Actuellement, les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) remplacent une partie du revenu pendant un congé parental, selon le régime choisi et la durée des prestations.

Le PQ promet de bonifier le programme en faisant passer les taux du régime de base de 70 % à 75 % et de 55 % à 60 %, ainsi que celui régime particulier de 75 % à 80 %.

La formation prévoit aussi un minimum de 300 $ par semaine, une période d’utilisation des prestations prolongée jusqu’à trois ans et un supplément pouvant atteindre 700 $ pour un troisième et un quatrième enfant.

États généraux sur l'éducation

Paul St-Pierre Plamondon a promis de lancer des états généraux sur l’avenir de l’éducation dans les 100 premiers jours suivant l’assermentation de son gouvernement.

Il dénonce notamment le système d’éducation à trois vitesses qui prévaut actuellement au Québec, entre le parcours régulier, les programmes particuliers dans les écoles publiques et le réseau privé.

Le PQ souhaite aussi imposer un minimum de 60 minutes d’activité physique par jour aux élèves, favoriser davantage l’apprentissage sans écran, renforcer les sanctions contre la violence et la cyberintimidation, puis accorder une plus grande place à la culture québécoise dans les programmes scolaires.

Les derniers états généraux sur l’éducation remontent à 1995-1996, sous le gouvernement péquiste de Jacques Parizeau.

Plafonner l'immigration

Le Parti québécois compte ramener le nombre de nouvelles personnes résidentes permanentes à un maximum d'environ 35 000 par année, comparativement à la cible de 45 000 personnes fixée par la Coalition avenir Québec (CAQ).

La formation veut également réduire d'au moins la moitié le nombre de personnes résidentes non permanentes au cours d’un mandat de quatre ans, avec une cible de 250 000 à 300 000 personnes, tout en imposant un moratoire sur l'immigration économique permanente provenant de l'extérieur du Québec, afin de sélectionner les futures personnes résidentes permanentes parmi celles déjà établies temporairement ici.

L’objectif affiché est de revoir en profondeur la gestion de l’immigration afin de la rendre, selon le parti, plus cohérente et fonctionnelle.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
politique québécoise parti québécois paul st-pierre plamondon assemblée nationale régime québécois d’assurance parentale itinérance transport en commun
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le Parti québécois de Paul St-Pierre Plamondon remporte les élections provinciales 2026

Les Québécois ont fait leur choix!

Claudie Mercier d'OD a retrouvé l'amour et elle présente son nouveau chum en vidéo

Elle confirme enfin les rumeurs. 👀🩷

Voici toutes les émissions annulées lundi à cause de la soirée des élections au Québec

Ce n'est pas parce que tu ne suis pas les élections que tu pourras écouter tes séries... 👀

Les premiers flocons arrivent dans certaines régions du Québec et jusqu'à 10 cm sont prévus

Ton signe de prendre rendez-vous pour tes pneus d'hiver. 🥶

Paul St-Pierre Plamondon sera premier ministre du Québec pendant 4 ans et voici sa réaction

« Je serai le premier ministre de tous les Québécoises et les Québécois, sans exception. »

Allocation pour l'épicerie : Voici pourquoi tu n'as PAS reçu ton versement d'octobre

Ton dépôt n'est toujours pas là? Voici ce qui a pu se passer. 🧐

8 choses à savoir sur Paul St-Pierre Plamondon, premier ministre élu du Québec

Tu n’as pas fini d'en entendre parler.

Tu peux être payé 200 $ pour jouer à des jeux vidéo à Montréal ce mois-ci

Même pas besoin d’être un ou une pro de la manette pour t’inscrire!

Élections 2026 : voici les résultats des chefs des 5 principaux partis dans leur comté

La soirée ne s'est pas terminée de la même façon pour tout le monde. 😲

On a « stalké » Emma d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir

Que ce soit ta candidate préf ou pas, ça vaut le coup d'oeil! 🔥