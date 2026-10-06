8 promesses du Parti québécois de PSPP qui impacteront ton quotidien
Est-ce que la minorité va lui permettre de toutes les tenir?🤔
Paul St-Pierre Plamondon, aussi surnommé PSPP, prendra les rênes d’un gouvernement minoritaire. Qu’est-ce que ça signifie concrètement et quelles promesses phares du Parti québécois (PQ) pourraient avoir un impact sur le quotidien de la population? On te décortique tout ça.
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Ce lundi 5 octobre, la formation souverainiste de PSPP a remporté l’élection avec 28,02 % des voix, l’un des plus faibles résultats enregistrés par un parti appelé à former le gouvernement dans l’histoire politique québécoise.
Au total, 59 députés et députées ont été élus sous la bannière du PQ, soit cinq sièges de moins que les 64 nécessaires pour obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.
Qu’est-ce qu’un gouvernement minoritaire?
Comme il ne détient pas la majorité des sièges, le Parti québécois devra composer avec les partis d'opposition, soit le Parti libéral de Charles Milliard, le Parti conservateur d’Éric Duhaime et Québec solidaire de Ruba Ghazal et Sol Zanetti.
Pour faire adopter certaines mesures importantes, notamment son budget, le gouvernement devra obtenir l’appui d’une partie de l’opposition ou compter sur des abstentions. Avec 59 sièges, il lui manquerait cinq votes pour atteindre une majorité absolue si l’ensemble des 127 députés et députées participaient au vote.
Un gouvernement minoritaire peut malgré tout rester au pouvoir pendant quatre ans. Pour y parvenir, celui de PSPP devra toutefois conserver la confiance de l’Assemblée nationale tout au long de son mandat.
Une défaite lors d’un vote de confiance pourrait notamment entraîner la chute du gouvernement et mener à des élections anticipées.
C’est donc dans ce contexte que le PQ tentera de mettre en œuvre les différentes promesses présentées dans sa plateforme électorale.
Voici huit promesses du PQ qui pourraient impacter ton quotidien
Un référendum d'ici 2029
Tout au long de la campagne électorale de 39 jours, le chef péquiste a répété à maintes reprises qu’il comptait tenir un référendum sur l’indépendance du Québec au cours d’un premier mandat, soit d’ici 2030. Après tout, la souveraineté de la Belle Province est au cœur même de l’existence du parti.
La présence de Donald Trump à la tête des États-Unis l’a toutefois amené à préciser son calendrier. PSPP s’est engagé à ne pas tenir de référendum tant que le président américain sera en poste, repoussant ainsi une éventuelle consultation à 2029 ou 2030.
Au total, il en coûterait quelque 130 millions de dollars aux contribuables pour demander aux Québécoises et Québécois s’ils souhaitent ou non se séparer du Canada, selon le PQ.
De cette somme, 10 M$ seraient consacrés en 2027-2028 à la réalisation d’études et à la tenue d’une commission chargée de définir les grandes lignes d’une éventuelle constitution d’un Québec souverain. Un autre 10 M$ serait prévu l’année suivante afin de poursuivre les travaux.
Baisser le prix de l’essence
Le PQ souhaite réduire de moitié la taxe de vente du Québec (TVQ) sur l’essence pendant au moins un an, tout en mettant fin à la double taxation sur ce produit. Selon la formation, cette mesure permettrait aux automobilistes d’économiser en moyenne 220 $ par année.
Une aide de 125 $ serait également accordée annuellement aux personnes dont le revenu annuel est inférieur à 40 000 $.
Éliminer la TVQ sur les biens usagés
Si tu ne le savais pas déjà, lorsque tu magasines dans les friperies, les items usagés que tu achètes sont taxés, alors qu'une taxe a déjà été payée pour ce même item lorsqu'il était neuf.
Or, le PQ souhaite éliminer pour de bon la TVQ sur les vêtements, les meubles, les véhicules, les électroménagers et autres produits de seconde main.
Il entend aller de l'avant avec cette mesure au premier jour de son mandat.
Aider davantage pour l'achat d'une première maison
Le crédit d’impôt pour une première habitation passerait de 1 400 $ à 3 000 $, tandis que la TVQ sur une propriété neuve ou une autoconstruction pourrait être remboursée jusqu’à 45 000 $.
Création d'une « Passe mobilité » à 95 $/mois
Afin d’alléger la facture des usagers et usagères du transport en commun, le gouvernement péquiste souhaite instaurer une « Passe mobilité » à 95 $ par mois.
Ce titre donnerait accès à l’ensemble des réseaux de transport collectif urbains et régionaux du Québec, notamment aux autobus, au métro et aux trains de banlieue.
Bonification du RQAP
Actuellement, les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) remplacent une partie du revenu pendant un congé parental, selon le régime choisi et la durée des prestations.
Le PQ promet de bonifier le programme en faisant passer les taux du régime de base de 70 % à 75 % et de 55 % à 60 %, ainsi que celui régime particulier de 75 % à 80 %.
La formation prévoit aussi un minimum de 300 $ par semaine, une période d’utilisation des prestations prolongée jusqu’à trois ans et un supplément pouvant atteindre 700 $ pour un troisième et un quatrième enfant.
États généraux sur l'éducation
Paul St-Pierre Plamondon a promis de lancer des états généraux sur l’avenir de l’éducation dans les 100 premiers jours suivant l’assermentation de son gouvernement.
Il dénonce notamment le système d’éducation à trois vitesses qui prévaut actuellement au Québec, entre le parcours régulier, les programmes particuliers dans les écoles publiques et le réseau privé.
Le PQ souhaite aussi imposer un minimum de 60 minutes d’activité physique par jour aux élèves, favoriser davantage l’apprentissage sans écran, renforcer les sanctions contre la violence et la cyberintimidation, puis accorder une plus grande place à la culture québécoise dans les programmes scolaires.
Les derniers états généraux sur l’éducation remontent à 1995-1996, sous le gouvernement péquiste de Jacques Parizeau.
Plafonner l'immigration
Le Parti québécois compte ramener le nombre de nouvelles personnes résidentes permanentes à un maximum d'environ 35 000 par année, comparativement à la cible de 45 000 personnes fixée par la Coalition avenir Québec (CAQ).
La formation veut également réduire d'au moins la moitié le nombre de personnes résidentes non permanentes au cours d’un mandat de quatre ans, avec une cible de 250 000 à 300 000 personnes, tout en imposant un moratoire sur l'immigration économique permanente provenant de l'extérieur du Québec, afin de sélectionner les futures personnes résidentes permanentes parmi celles déjà établies temporairement ici.
L’objectif affiché est de revoir en profondeur la gestion de l’immigration afin de la rendre, selon le parti, plus cohérente et fonctionnelle.
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