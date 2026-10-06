Éric Duhaime entrera à l'Assemblée nationale : Voici les 19 députés du Parti conservateur
« Nous venons d’écrire une page d’histoire! »
Ça y est : après moult tentatives pour se faire élire à l’Assemblée nationale depuis son arrivée à la tête du Parti conservateur du Québec (PCQ) en 2021, Éric Duhaime fera finalement son entrée au Salon bleu par la grande porte, après une soirée électorale historique pour ses troupes.
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Le Québec a bel et bien vécu une vague bleue ce lundi 5 octobre, au terme de 39 jours de campagne électorale. Or, ce n’est pas seulement la teinte du Parti québécois (PQ) qui a redessiné la carte de la Belle Province, mais aussi celle des conservateurs.
« Ce soir, l’espoir renaît au Québec », a lancé le chef conservateur lors d’un discours devant une salle comble et euphorique au Centre des congrès de Lévis, lundi soir.
« Nous venons d’écrire une page d’histoire : pour la première fois en 100 ans, les Québécois ont décidé d’envoyer un gros caucus de députés conservateurs, a-t-il dit. Les Québécois ont choisi d’envoyer à l’Assemblée nationale la seule voie autonomiste entre l’obsession référendaire des péquistes et l’aplaventrisme des libéraux. »
Si l’auteur et ancien animateur de radio rêvait d’une députation de 12 personnes à l’Assemblée nationale, force est de constater que ses souhaits ont été plus qu’exaucés.
Avec ses 19 députés et députées, le Parti conservateur sera non seulement reconnu comme groupe parlementaire, mais deviendra également le deuxième groupe d’opposition, derrière le Parti libéral de Charles Milliard.
À la dissolution du Parlement, en août dernier, le PCQ ne comptait qu’une seule députée, la transfuge et ex-caquiste Maïté Blanchette Vézina.
Après le dépouillement des votes, alors que le taux de participation a atteint quelque 66,89 %, le PCQ a récolté 20,67 % des voix. Voici les 19 députés conservateurs et députées conservatrices :
- Tarek Henoud
- Arthabaska-L’Érable
- Patricia Drouin
- Beauce-Nord
- Jonathan Poulin
- Beauce-Sud
- Éric Duhaime
- Bellechasse
- Adriana Szalontai
- Champlain
- Éloïse Coulombe
- Charlesbourg
- Caroline Simard
- Charlevoix–Côte-de-Beaupré
- Karim Elayoubi
- Chauveau
- Dominique Dumas
- Chutes-de-la-Chaudière
- Frédéric Poulin
- Côte-du-Sud
- Maïté Blanchette Vézina
- La Peltrie
- Karine Laflamme
- Lévis
- Renaud Labrecque
- Lotbinière-Frontenac
- Marcos Archambault
- Louis-Hébert
- Jimmy Gagnon
- Mégantic
- Marie-Josée Hélie
- Montmorency
- Guillaume Langlois
- Nicolet–Bécancour
- Marcel Bouchard
- Portneuf
- Patrick Paquet
- Vanier-Les Rivières
Mis à part la tenue d'un troisième référendum, « si Paul St-Pierre Plamondon veut couper dans la bureaucratie, remettre de l’argent dans les poches des familles et réformer le vieux modèle québécois, les conservateurs vont l’appuyer », a-t-il souligné.
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