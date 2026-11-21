Imane se confie sur son aventure à OD Panama et ce qu'elle veut régler à l’Heure de vérité
« On est à l’Heure de vérité pour se dire la vérité, once and for all. Et moi, j’en ai une couple à dire. » 👀
S’il y a une candidate qui n’a laissé personne indifférent cette saison à Occupation Double Panama, c’est bien Imane El Farsi. Dans la maison des filles, la créatrice de contenu de 26 ans n’a jamais fait l’unanimité, pour des raisons que le public cherche encore à comprendre. Chez les gars, elle est devenue la top 1 de trois candidats en quelques semaines à peine. Entre les deux, elle s’est forgé une image de femme franche et assumée, qui nomme ses émotions et qui suit son cœur.
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C'est finalement avec Olivier qu'elle a terminé l'aventure, et il faut croire que third time is a charm, parce que ce troisième top 1 est celui qu'elle appelle son amoureux, après plus d'un mois ensemble dans la maison des exclu.e.s. De retour à la réalité, la créatrice de contenu s'est confiée sur son aventure qui n'a pas été de tout repos, de ses montagnes russes avec Emma, Rébecca et Zhara jusqu'aux stratégies de ses colocataires.
Voici tout ce qu’elle avait à dire.
Qu’est-ce qui t’a surprise en écoutant les épisodes?
« Ouf, beaucoup de choses. Ce qui m’a vraiment surprise, mais surtout déçue, c’est le narrative qu’on a eue sur moi, comme quoi j’étais une fille qui prenait trop de place. On le voit dès les premiers épisodes, si ce n’est pas dès la grande première. [...] C’est vraiment Emma, surtout, et un peu Rébecca, qui ont fait un narrative sur moi et qui ont essayé de retourner tout le monde contre moi dès le début. Ça m’a vraiment beaucoup nui dans l’aventure, ça m’a empêchée de bâtir des liens forts avec les filles. Je pense que les filles ont été beaucoup influencées par les paroles d’Emma, parce que c’était vraiment répétitif, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, ça m’a déçue, parce que je réalise que c’est une des raisons pour lesquelles je me sentais autant incomprise et seule dans la maison des filles.
« Mais ce qui m’a vraiment surprise aussi, pour vrai, c’est la relation entre Mathieu et Sab. Nous, on a vraiment eu juste les débriefs du côté des filles : qu’Alexandrie était vraiment down sur Math, que tout allait bien. Mais les débriefs du côté de Math, tout ce qu’il dit aux gars, tous les moments où il revient des activités avec Sab, il est vraiment, vraiment in love avec elle, et ça, on ne l’a jamais vu dans l’aventure. De voir ça, on comprend encore plus Sab, même si moi, je l’ai vraiment comprise dans l’aventure, parce que je la croyais. »
Le public n'a pas compris pourquoi les filles étaient si dures avec toi et Sabrina, qu'est-ce qu'on n'a pas vu?
« Oh, mais vraiment rien... En fait, à Occupation Double, s’il y a un clip à avoir, il va y en avoir un. On l’a vu beaucoup cette année. Du moment où quelqu’un se contredit, le montage va t’en donner, des clips. Donc, pour le nombre de fois où les filles ont dit ça sur moi, qu’il n’y ait eu aucun moment dans les émissions où on voit ce genre de comportement-là, et que ce soit tout le temps les deux mêmes personnes qui essaient de revirer tout le monde contre moi… Honnêtement, je pense que c’est de l’insécurité pure et dure. Je suis quelqu’un de très assumé, qui a beaucoup confiance en moi. J’articule bien les choses quand je parle. Pour moi, la communication, c’est super important. Je pense que ça a peut-être un peu déstabilisé certaines filles.
« C’est quand même spécial, parce qu’Emma et moi, on a eu une conversation dans l’avion. C’est la première fois que j’en parle. Elle me disait que ça faisait des années qu’elle me suivait sur les réseaux sociaux, qu’elle savait qui étaient ma mère et mon frère, parce que je publie vraiment ma famille sur les réseaux sociaux, et qu’elle aimait full mon contenu. Je trouvais ça vraiment bizarre, parce qu’à partir du moment où on est arrivées dans les maisons, ça a complètement changé. Il y a vraiment eu un switch total. Donc je me demande vraiment d’où ça vient, tout ça. Je me le demande encore à ce jour, et j’ai vraiment hâte de mentionner ça à l’Heure de vérité. J’ai bien hâte de demander à Emma ce qu’elle avait contre moi. Reb est passée dans un podcast, il y a plein de monde qui sont passés dans des podcasts et qui se sont fait poser la fameuse question : “Hey, qu’est-ce qu’Imane faisait dans les maisons qui vous dérangeait autant?” Et il n’y a pas une personne qui a été capable de mettre le doigt dessus.
« Je pense que c’est une insécurité, de la projection. On est dans un contexte où on arrive et toutes les filles sont belles, toutes les filles ont de la personnalité. Mettons que tu es dans ton groupe de filles : ça se peut que tu sois la fille la plus loud, que tu parles le plus, que tu sois la plus belle ou quoi que ce soit. Mais tu arrives à OD et toutes les filles sont de même. Ça peut être challengeant pour certaines filles. Moi, en tout cas, mon intuition, et je pense que j’en ai une assez bonne, me dit vraiment que c’est un peu ça : de l’insécurité. »
Selon certaines filles, la « crise » de la première éviction de Sabrina aurait été plus grande dans la vraie vie qu'à l'écran, où il n'y en a pas eu. Ce qui expliquerait pourquoi les filles voulaient que Sabrina s'excuse. C'est quoi ta version?
« Ah, non, non, je t’assure qu’on a vraiment vu les moments les plus forts de cette conversation-là. Quand les filles disent qu’elle a crié… On a vraiment vu toute sa crise, entre guillemets. Si ça, pour elles, c’est crier, pour moi, ce n’est pas crier. Pour moi, c’est être émotive. Et c’est très légitime d’exprimer ses émotions. Tu te fais mettre dans l’enveloppe alors que ce n’était pas ton temps de partir. Les filles l’ont vraiment pris comme si elle avait crié, mais moi, en tout cas, je n’appelle vraiment pas ça crier. »
Emma a beaucoup invalidé tes sentiments ce soir-là, te réduisant au silence en disant que « ce n'était pas ton élimination ». As-tu eu la chance de revenir là-dessus?
« Oh non, on ne me laissait vraiment pas la chance de parler de ça. Ce n’était pas correct si j’en parlais. C’était : je ne peux pas parler de mon amie qui a été éliminée, je ne peux pas parler du fait que vous m’avez enlevé mon top 1. C’est arrivé hier, donc on n’en parle plus. Mais quand elles ont besoin d’aborder des choses, on peut en parler pendant des semaines, et c’est bien correct. Il y a eu un moment où j’ai essayé d’en parler à table, et Emma, super condescendante, pour vrai, je me suis vraiment sentie ciblée par la façon dont elle me parlait. Je me suis dit : hey, tu sais quoi, j’essaie de préserver mon énergie ici. Je tiens littéralement sur un bout de fil, je viens de perdre ma meilleure amie et mon top 1, ça ne va pas bien, donc je vais juste me fermer la gueule et arrêter de parler. »
Engie et Mathilde nous ont dit qu’à leur arrivée, on leur avait présenté Sabrina et toi comme « le problème » de la maison. D’où vient cette réputation, selon toi?
« Ce qu’il faut savoir, c’est que quand les nouvelles filles sont entrées, je pense que c’était le lendemain de l’élimination de Sab. J’étais une fille contre huit, avec un tout autre narrative. J’étais la seule fille qui disait : “Ce n’était pas le temps de Sab de partir, elle n’a pas crié, elle a été émotive”, ci, ça. Toutes les autres filles avaient une version complètement différente. Elles disaient que Sab était méchante dans les maisons, qu’elle criait, qu’elle manquait de respect. À un moment donné, quand tu es une personne contre huit filles… C’est sûr que j’essayais de défendre Sabrina sur le moment, mais en même temps, je me disais : ce sont des nouvelles, elles ne connaissent personne, c’est sûr qu’elles vont suivre les huit filles dans leur narrative. J’ai vraiment essayé, et je sentais que les filles étaient full réceptives. Les nouvelles, je n’ai pas senti qu’elles avaient nécessairement pris parti par rapport à ça. Elles ont juste écouté tout le monde. Mais elles ne connaissaient pas Sab non plus. Sab n’était plus là. »
As-tu reparlé de tout ça avec les exclues, une fois qu’elles ont vu les épisodes?
« Ah, oui, 100 %. Dans le fond, j’ai parlé avec Engie, Mathilde et Juliette dans la maison des exclus, et chaque fois qu’on en parlait, on se disait : ben voyons donc. Mais surtout, les filles nous le disaient à Sab et à moi : “Hey, c’est fou comment on s’est fait mentir sur la personne au complet.” Hey, c’était rendu que Juliette prenait la parole au souper de délibération avec Alicia sur quelque chose auquel elle n’avait même pas assisté. Quand tu es rendue à prendre la parole sur quelque chose auquel tu n’as même pas assisté, c’est que tu t’es vraiment fait convaincre. Mais dans le fond, elles se sont vite rendu compte en voyant les épisodes que ce n’était pas vrai pantoute. »
Comme tu connaissais déjà Jacob de l'extérieur, pourquoi ça a été si long avant de le « friendzoner »?
« Oui, je connais Jacob de l’extérieur, mais on n’a jamais eu de stratégie ensemble. Je sais que ça peut être un peu louche de voir deux personnes qui se connaissent, qui se sont vues une couple de fois cet été. C’est l’ami de mon frère. Je savais qu’il faisait OD aussi, mais ce n’était vraiment pas voulu, en fait. Il y a eu une conversation avec un ancien candidat d’Occupation Double, j’étais dans la pièce et je l’ai entendue. J’avais juste dit : “Ben voyons, tu fais Occupation Double?” On se connaissait à peine à ce moment-là. Donc on savait tous les deux qu’on allait à OD, mais on n’avait aucune stratégie.
« Au début, je me laissais vraiment les portes ouvertes. Et il y a un moment où la production matchait des couples ensemble pour la roulette. Le moment où Fred était un peu le wingman, c’est le moment où Sab avait été matchée avec Mathieu, et moi avec Jacob. Ça faisait vraiment une couple de fois que Jacob était tout le temps dans mon chemin à Occupation Double. Je me suis dit : hey, tu sais quoi, je vais vraiment découvrir c’est quoi, cette connexion-là. Et quand je l’ai fait, on me l’a enlevé de l’aventure, puis le lendemain, Olivier est arrivé, et en tout cas, the rest is history. Mais non, pour vrai, ça a pris du temps parce que je n’avais pas de plan de match. Je me laissais vraiment les portes ouvertes. Quand j’avais un intérêt pour Jacob, c’était vraiment sincère, mais finalement, je me suis rendu compte que c’était plus de l’amitié. »
Comment as-tu vécu la période où Olivier se rapprochait d’Engie en écoutant les épisodes? Savais-tu que c’était aussi intense?
« Il me l’avait dit. Il a toujours été transparent avec moi, que ce soit par rapport à son intérêt envers Engie ou au rapprochement qu’il y a eu dans les maisons. Il m’a dit clairement qu’il y avait eu plus qu’un bisou, qu’ils s’étaient rapprochés et qu’il avait vraiment exploré sa connexion. Mais autant je ne lui en veux pas, parce qu’il a été honnête avec moi, autant oui, c’est difficile de voir quelqu’un que tu fréquentes en train d’embrasser une autre fille, avec des fleurs, des feux d’artifice, et tout ça à la télé.
« Mais ce que j’ai surtout trouvé difficile, c’est qu’on ne voyait pas vraiment l’histoire entre Olivier et moi avant OD Tentations au soleil. Olivier et moi, on avait vraiment quelque chose de fort avant OD Tentations au soleil, et on dirait que ça n’a pas été montré, alors que tous les moments mignons entre lui et Engie ont vraiment été mis de l’avant. Ça, ça m’a un peu déçue. »
Qu’est-ce qui t’a convaincue, finalement, que c’était vraiment Olivier?
« En fait, c’est quand même compliqué, ce thought process. Ce n’était pas aussi rapide que ça en a l’air à la télé. Quand je suis partie en voyage avec Jacob, je me disais que c’est sûr qu’Olivier allait prendre le temps d’explorer sa connexion avec Engie. Engie, on le voit avant que je parte en voyage, c’est une fille formidable. C’est une fille full mature, elle dégage beaucoup, elle est super belle. Donc je me suis dit : en prenant la décision de friendzoner Jacob en voyage, je ne m’attends vraiment pas à ce qu’Oli soit disponible à mon retour.
« Après ça, quand je suis revenue au party, Olivier n’était pas là. Il n’avait pas "acheté" sa place, Engie non plus. Et tout le monde me disait qu’Olivier et Engie étaient donc bien mignons, donc bien cute dans la maison de Tentations. Je me suis dit : bon, ben moi, je suis prête à partir. C’est pour ça que tout le monde dit que je voulais partir : je voulais vraiment partir. Je n’avais pas envie de me ramasser dans un triangle amoureux.
« Et boom, le soir même, je me fais envoyer en activité avec la personne de mon choix. Je me suis dit : bon, ben je vais y aller avec Olivier, je vais clarifier les choses, je vais voir comment il se sent par rapport à tout ça. »
Lors de l’élimination où Olivier a dû choisir entre Engie et toi, t’attendais-tu à ce qu’il te choisisse?
« J’avais quand même mes doutes, parce que c’est quand même stressant comme situation. On ne sait pas comment lui se sent, on ne se voit tellement pas souvent. Mais ce que je sais, c’est que notre activité s’était super bien passée. Le courant était tellement là, c’était tellement fort. Je me suis dit : ben, j’ai quand même confiance qu’il va me choisir. Je pense que le feeling que j’ai eu à l’activité est vraiment réciproque, mais on ne sait jamais. Je n’étais pas trop stressée. Je ne pensais pas nécessairement que ça allait se terminer là. »
Que penses-tu du fait qu’OD soit plus axé sur la stratégie que sur les connexions cette année pour les éliminations?
« L’affaire, c’est que je suis un peu confuse quant à comment jouer à Occupation Double, même si je l’ai fait. Non, pour vrai, je me pose vraiment la question. Je pense qu’il y a juste deux façons de jouer. Soit tu y vas pour trouver l’amour, tu ne gagnes pas de prix, mais tu gagnes l’amour. Soit tu y vas pour jouer, tu gagnes un condo, mais ton couple n’est pas réel. C’est vraiment rare, les couples forts qui sont capables de se défendre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j’ai vraiment l’impression que les alliances et la popularité ont été mises de l’avant. On le voit souvent à la fin des émissions, dans les deux dernières semaines : tous les jeux avant le voyage final, ce sont des jeux d’alliance, des jeux de popularité. Il y a le jeu des clés, et aussi le jeu pour gagner le voyage, où tu pouvais te mettre derrière quelqu’un pour le soutenir. Alanna a eu les trois quarts des candidats derrière elle : plus de cerveaux, plus de chances de gagner.
« C’est plus ça. J’ai l’impression que ce ne sont vraiment pas les couples qui ont été mis de l’avant cette année. J’aimerais que ce soit plus ça, mais en même temps, je pense qu’il y a des gens qui sont vraiment affamés du prix, qui sont prêts à jouer et à faker des connexions, des relations, pour se rendre là. Honnêtement, je ne sais toujours pas comment jouer à Occupation Double à ce jour. »
Selon toi, qui sont les personnes les plus stratégiques cette année?
« Billy, Alexandrie, Emma, 100 %. Ils sont super bons… En fait, je ne vais pas dire qu’ils sont super bons. Ils sont bons jusqu’à un certain degré, dans le sens où ils n’ont pas tenu leur parole et qu’ils ont été capables de parler dans le dos des autres. Si je m’étais permis de faire ça, je me serais rendue loin aussi. Parce que moi, quand quelqu’un me dit : “Je te donne ma parole”, je le crois. Mais pas à Occupation Double. À Occupation Double, tu peux donner ta parole comme tu veux, tu peux la donner à douze personnes, ça ne change rien. Tu peux jouer de la façon que tu veux, il n’y a pas de règles à Occupation Double. Il y a des personnes qui ont joué comme ça, et il y a des personnes qui ont joué en étant plus transparentes et honnêtes, dont moi, Sab et Alexis aussi. On donnait toutes nos cartes, on était super transparents. Je le dis tout le temps : la transparence est récompensée dans la vraie vie, mais vraiment pas à Occupation Double. Ça nous a vraiment, vraiment désavantagés. C’était leur façon de jouer, mais ils ont beaucoup joué. »
Après avoir vu les épisodes, que penses-tu de la stratégie d’Alexandrie et Mathieu?
« C’est une stratégie parmi beaucoup d’autres. Est-ce que c’est la bonne? Selon moi, pas vraiment. En fait, tu peux jouer à Occupation Double, mais tu peux jouer équitablement aussi. On va prendre l’exemple d’Arnaud l’année passée. Même si je ne suis pas d’accord avec tout ce qu’il a fait, s’il y a une chose que je ne peux pas lui reprocher, c’est son honnêteté, sa transparence. Il a été un excellent joueur, mais il a tout le temps été transparent par rapport à son thinking. Pas nécessairement sur la direction qu’il prenait, parce qu’il ne voulait pas le dire à tout le monde, mais il a tout le temps été super honnête. Pour moi, c’est une bonne façon de jouer à Occupation Double. Quand tu as un couple à défendre, c’est correct de jouer. Mais il y a une façon de jouer qui consiste à juste mentir, ne pas tenir parole, parler dans le dos des gens et être méchant. Oui, c’est une façon de jouer, et la preuve, c’est qu’ils se sont rendus en finale. Mais pour moi, ça ne reflète pas la personne. »
Emma et Enzo sont prédits comme grands gagnants. Qu'en penses-tu?
« D’après ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça a l’air d’être ça. Mais est-ce que je suis d’accord? Je ne sais pas. Mais pour vrai, si je mets mes émotions de côté et que je suis juste rationnelle, j’avoue que ça a du sens que ce soient Emma et Enzo qui gagnent. Mais pas parce qu’ils ont la relation la plus formidable du monde. C’est juste par élimination, je pense. »
Ton vote à toi, il va aller à qui?
« Moi, pour vrai, je ne vais pas voter. Je n’ai pas envie de prendre parti là-dedans.
« En fait, en tant que couples, je ne sais pas si j’y crois. Je ne sais pas encore. Je pense que l’extérieur, c’est un gros test. Mais en tant que personnes, je voterais pour Billy et Émilie, pour les personnes qu’ils sont. Est-ce que leur couple est assez fort? Ça, je ne le sais pas. Mais si j’avais à voter pour un couple, ce serait Billy et Émilie. Mais, pour vrai, je n’ai pas envie de voter juste pour voter. »
Où en es-tu dans ta relation avec Olivier?
« Ça se passe super bien. On est partis du chalet dimanche, et on est inséparables. Dans le fond, il a squatté chez nous, on a du fun. On fait nos petites commissions ensemble. On est un couple. Il y a eu un “je t’aime” le 15 octobre, donc ça remonte quand même à longtemps. Mais non, ça va super bien, pour vrai. Je suis super contente. »
Qu’est-ce qui t’a le plus surprise en revenant au Québec?
« Je pense que c’est juste d’affronter la réalité ensemble. Ce qui m’a étonnée, c’est positif : de toutes les personnes que je connais, il n’y a personne qui va me comprendre comme Oli. Même Sab, Fred, Alexis et Juliette, on a passé cinq semaines avec eux, mais Olivier et moi, on a passé une semaine de plus, juste nous deux. On a vécu des choses dans l’aventure qui… On était vraiment une équipe. Il me comprend vraiment beaucoup. Juste hier, on est allés magasiner, et après environ deux heures, on était épuisés. On s’est dit tous les deux : “Hey, on s’en va.” Je sais que si je sortais avec une de mes chums de filles, ce serait : “Ben voyons, ça fait deux heures qu’on est ici, qu’est-ce qu’il y a?” Je pense qu’on se comprend vraiment à travers tout ça. On surfe la wave ensemble et on essaie d’affronter ça ensemble. »
Est-ce qu'il y a des choses que tu voudras régler à l'Heure de vérité?
« Oui, oui, absolument. Ben oui. Dans le fond, à l’Heure de vérité, je m’en viens rouvrir des dossiers et les fermer le soir même. Je ne veux vraiment pas que ça traîne après. Je n’ai pas envie que le monde se lance des pointes dans des lives et dans des podcasts. On est à l’Heure de vérité pour se dire la vérité, once and for all. Et moi, j’en ai une couple à dire. J’ai un dossier Emma, un dossier Rébecca, un dossier Zhara, un dossier Alexandrie. Si elles veulent être réceptives à ce que je vais dire, tant mieux. Sinon, tant pis. Je vais continuer ma vie avec les gens que j’aime. À partir du lendemain du tournage, je passe à autre chose. C’est fini.
« Je vais définitivement aborder les choses avec Emma par rapport à la narrative, toute la narrative et le personnage qu’elle m’a créé à Occupation Double. Pour vrai, je trouve qu’Emma manque beaucoup d’empathie. Je l’ai dit dans le podcast 5 à 7 : j’ai hâte de voir Emma hors jeu. J’espère vraiment que c’est un personnage, même si je ne l’aime pas, ce personnage-là, et que ses émotions ont peut-être fait en sorte qu’elle était plus condescendante ou plus rabaissante. J’ai hâte de voir comment elle va être quand le jeu sera terminé. Est-ce qu’elle reste comme ça? Si elle me montre que c’est vraiment sa personnalité, au moins, je vais bien dormir la nuit, je vais me dire que je lui ai dit la vérité, et je vais penser à autre chose.
« Zhara, je veux lui parler du fameux live qu’elle a fait sur TikTok. Ça n’a pas été montré dans les émissions, mais le surlendemain de la situation entre Zhara et moi, j’étais allée la voir pour m’excuser de la façon dont je lui avais parlé, tout en restant très sincère dans ce que je disais, dans le sens où je le pensais. C’est juste la façon dont je l’ai dit : j’aurais pu mieux le dire. On s’est réconciliées dans la maison des exclus, on s’est fait un gros câlin, on s’est dit : “Hey, on a hâte de se voir à l’extérieur.” Et finalement, la première chose que je vois sur TikTok, c’est un live où elle dit qu’elle ne nous aime pas, Sab et moi. J’ai bien hâte de savoir c’était quoi, ça, à l’Heure de vérité. Même chose pour Reb. Elle a des comportements, elle s’en excuse, elle recommence, elle recommence, elle recommence. Je vais lui en parler, c’est sûr.
« Alexandrie, le dossier est un peu plus petit. C’est plus une question de stratégie. Sab et moi, on n’avait jamais vraiment fait partie de l’alliance. Je pense que la conversation qu’elle a eue avec Alanna, sur le fait qu’on l’aurait peut-être exclue de l’alliance, même si ça n’a jamais été le cas, faisait vraiment son affaire. On voit vraiment qu’elle ne nous voulait pas avec elle à la fin. C’est un petit aperçu de ce qui va se passer. Mais oui, je m’en viens préparée avec mon bloc-notes, et je m’en viens dire mes quatre vérités. »
C'est quoi la suite? Toi qui as eu un podcast par le passé, serais-tu tentée par un autre projet du genre, ou même un projet télé?
« Je suis vraiment ouverte à plein de choses. Je veux vraiment pousser ma création de contenu. Il y a beaucoup d’autres choses que je veux faire à part le fitness. J’ai vraiment été connue pour le fitness, mais je veux aller un peu plus vers le fashion, la beauté, le lifestyle. Je veux aussi relancer ma chaîne YouTube pour connecter encore plus avec ma communauté. Le monde de la télé, honnêtement, j’ai étonnamment vraiment aimé ça. Si j’ai des opportunités de télé, je serais full ouverte. Sinon, je vais prendre les opportunités quand elles arrivent, et on va voir ce que ça donne. Je suis ouverte à tout. »
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