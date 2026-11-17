Costco fait un solde de pré-Vendredi fou en ligne et voici 8 rabais allant jusqu'à 400 $
Plusieurs marques populaires viennent peut-être de rentrer dans ton budget!
Le Vendredi fou tombe le 27 novembre cette année, mais sur le site de Costco, les rabais ont déjà commencé. Pas de file d’attente à l’ouverture ni de chariot géant à pousser entre les palettes : ces offres pré-Vendredi fou se magasinent en ligne. Certaines prennent fin dès le 22 novembre, alors que d’autres restent en vigueur jusqu’au 3 décembre 2026.
À lire également : Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 14 des meilleurs deals
L’aspirateur qui laisse plus de poils de chat sur le tapis qu’il n’en ramasse, le portable qui prend dix minutes à démarrer, la télé du salon qui commence à faire son âge… Ce sont des achats qu’on repousse depuis des mois, mais peut-être qu'avec ces aubaines, tu pourras enfin te les payer. Et si tu as déjà la tête aux cadeaux des Fêtes, il y a aussi de quoi cocher quelques noms sur ta liste.
Aspirateur-balai sans fil 3 en 1 Triflex HX2 Cat et Dog - Miele
Aspirateur-balai sans fil Miele Triflex HX2 Cat et Dog à 27 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
1 299,99 $
Prix en solde : 949,99 $
Rabais : 27 % (Réduction de 350 $)
Fin de l’offre : 3 décembre 2026
Le nom « Cat et Dog » n’est pas là pour rien : cet aspirateur est fait pour les maisons où les poils de chat et de chien se ramassent partout. En plus de la brosse pour le plancher, il vient avec une petite brosse motorisée pour enlever les poils sur le divan, les fauteuils et dans l’escalier. Son filtre retient la poussière très fine et les allergènes, et la marque assure qu’il n’a pas à être changé. Pour le vider, il suffit de tourner le réservoir au-dessus de la poubelle. La batterie dure jusqu’à 70 minutes.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Aspirateur sans fil V8 Cyclone avec trousse de nettoyage pour voiture - DysonAspirateur sans fil Dyson V8 Cyclone à 36 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
549,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 36 % (Réduction de 200 $)
Fin de l’offre : 3 décembre 2026
Le Miele plus haut dépasse ton budget? Ce Dyson coûte moins de la moitié du prix, et il vient avec un petit bonus pratique en hiver : une trousse pour nettoyer l’auto. En version à main, avec le tuyau de rallonge et les petites brosses fournies, il se faufile entre les sièges et en dessous sans que tu aies à te contorsionner. Dans la maison, sa brosse est conçue pour que les cheveux ne s’enroulent pas autour du rouleau. La batterie tient jusqu’à 60 minutes, mais au mode le plus doux et en version à main.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Machine à café et espresso Vertuo Up - Nespresso par BrevilleMachine à café Nespresso Vertuo Up à 33 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
299,99 $
Prix en solde : 199,99 $
Rabais : 33 % (Réduction de 100 $)
Fin de l’offre : 3 décembre 2026
Avec 434 évaluations et une note de 4,3 sur 5 sur le site de Costco, cette Vertuo Up a visiblement trouvé sa place dans pas mal de cuisines. Elle chauffe en environ trois secondes, pratique quand tu cours partout le matin, et elle s’éteint toute seule après deux minutes, au cas où tu partirais en oubliant de la fermer. Elle prépare aussi bien un petit ristretto qu’une carafe pour la visite, et un bouton est prévu pour les cafés glacés ou au lait. Quelques capsules sont incluses pour commencer, et en enregistrant la machine auprès de Nespresso, tu obtiens un crédit de 25 $ pour les prochaines.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Téléviseur 4K Mini LED de 65 po série M8L Pro - TCL
Téléviseur 4K Mini LED TCL de 65 po série M8L Pro à 25 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
1 016,09 $
Prix en solde : 766,09 $
Rabais : 25 % (Réduction de 250 $)
Fin de l’offre : 22 novembre 2026
Regarder un film plein de scènes de nuit sur une vieille télé, c’est souvent plisser les yeux pour deviner ce qui se passe. Ce téléviseur de 65 pouces peut assombrir certaines parties de l’image tout en gardant les autres bien éclairées, ce qui donne des noirs plus profonds et une image plus contrastée. Il est aussi compatible avec un format d’image haut de gamme qu’on retrouve sur plusieurs films et séries de Netflix et compagnie. Si tu as un iPhone, tu peux y afficher tes photos et tes vidéos sans fil. Note que la livraison jusque dans ton salon est comprise.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ordinateur portable de 14 po 14-hu0003ca - HP
Ordinateur portable HP de 14 po à 37 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
800,59 $
Prix en solde : 500,59 $
Rabais : 37 % (Réduction de 300 $)
Fin de l’offre : 29 novembre 2026
Pour écrire des courriels, faire des travaux ou regarder tes séries, un portable simple fait souvent très bien l’affaire. Celui-ci a un écran de 14 pouces, assez petit pour se glisser dans un sac, et il pèse environ 1,4 kilogramme. Il a assez de mémoire pour les tâches de tous les jours, mais il pourrait ralentir si tu gardes plein d’onglets et de programmes ouverts en même temps. Son espace de stockage convient aux documents et aux photos, mais un peu moins si tu télécharges beaucoup de gros fichiers. Pour tes appels vidéo, sa caméra a un petit cache que tu peux fermer quand tu ne l’utilises pas.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ordinateur portable de 15,6 po Vivobook 15 X1504MA-CS51-CB - ASUS
Ordinateur portable ASUS Vivobook 15 à 32 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
1 250,59 $
Prix en solde : 850,59 $
Rabais : 32 % (Réduction de 400 $)
Fin de l’offre : 29 novembre 2026
Avec 400 $ de moins sur la facture, c’est l’économie la plus importante de la liste. Ce portable a aussi deux fois plus de mémoire et d’espace de stockage que celui d’en haut. En clair, tu peux garder plusieurs programmes ouverts sans qu’il ralentisse, et tu as de la place pour tes photos, tes vidéos et tes documents sans avoir à faire le ménage chaque mois. Son écran plus grand, de 15,6 pouces, te laisse travailler avec deux fenêtres côte à côte. Il pèse environ 1,7 kilogramme et se branche facilement à une télé ou à un autre écran. Sa caméra est plus basique, mais elle a aussi un petit cache pour plus d’intimité.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ensemble de 2 moniteurs QHD de 27 po MGB270U P2BIIPX - Acer
Ensemble de 2 moniteurs Acer QHD de 27 po à 20 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
305,49 $
Prix en solde : 245,49 $ (environ 122,75 $ par moniteur)
Rabais : 20 % (Réduction de 60 $)
Fin de l’offre : 29 novembre 2026
Quand tu as goûté au double écran en télétravail, difficile de revenir en arrière : un écran pour la réunion, l’autre pour tes notes ou toute autre fenêtre sur laquelle tu veux garder un œil. Cet ensemble comprend deux écrans de 27 pouces avec une image plus nette que celle de la plupart des moniteurs de base, pratique pour lire du texte toute la journée. Leur image est aussi très fluide, alors ils peuvent servir pour jouer à des jeux vidéo le soir. Les câbles pour les brancher sont inclus. À noter : selon Costco, le pied s’incline, mais il ne semble pas se régler en hauteur, et les écrans n’ont pas de haut-parleurs.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Lit à plateforme très grand Glendale Heights - Northridge Home
Lit à plateforme Glendale Heights à 23 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou de Costco.
Prix régulier :
1 099,99 $
Prix en solde : 849,99 $
Rabais : 23 % (Réduction de 250 $)
Fin de l’offre : 22 novembre 2026
Partager un lit avec quelqu’un qui bouge toute la nuit (ou avec le chien qui prend toute la place), ça finit par donner envie de plus d’espace. Ce très grand format en bois massif, avec une grande tête de lit en panneaux qui donne un petit côté rustique à la chambre, pourrait donc t'intéresser si tu souhaites un upgrade. Le matelas repose directement sur des planches, donc pas besoin d’acheter un sommier en plus. Avec plus de 100 kilogrammes de bois, il a peu de chances de grincer ou de branler, mais ce n’est pas le genre de meuble qu’on rapporte dans le coffre de l’auto. Heureusement, la livraison au garage ou devant ta porte est comprise. Il reste à le monter toi-même, et le matelas n’est pas inclus.
C’est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.