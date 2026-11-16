Sabrina d'OD Panama répond aux gens qui l'accusent d'être avec Fred pour son argent
« Moi, je n’étais pas au courant qu’il était millionnaire pendant l’aventure...Ou pas millionnaire, peu importe sa situation financière. »
L’un des sujets qui font couler beaucoup d’encre à la téléréalité Occupation Double Panama cette saison, c’est le statut de millionnaire, ou pas, de Frédérick Ducasse. Maintenant que son couple avec Sabrina Fontaine a été éliminé, le duo s’est confié à Narcity Québec, et une rumeur qui circule sur le Web affecte particulièrement l’esthéticienne de 30 ans. Certaines personnes semblent convaincues qu’elle a choisi son amoureux pour une raison qui n’a pas grand-chose à voir avec ses beaux yeux : son portefeuille.
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En effet, dès la diffusion de son portrait, Fred, un entrepreneur en immobilier de 29 ans originaire de Sept-Îles, a été présenté comme un potentiel millionnaire. « Je ne peux pas divulguer ça (rires)! C’est un secret », avait-il répondu à la question sur le sujet posée pendant le tournage, avant d’ajouter : « Je ne veux pas quelqu’un qui tombe en amour avec moi juste pour ça, donc je risque d’être lowkey à ce niveau-là. » Le Web s'est enflammé, et l'homme, qui a arrêté de travailler temporairement pour se consacrer à sa passion, le parachutisme, s’est rapidement fait coller l’étiquette « millionnaire en semi-retraite ».
Il n’en fallait pas plus pour que certaines personnes accusent Sabrina de s’intéresser davantage à son compte en banque qu’à lui, chose que la principale intéressée déplore.
Éliminés deux semaines avant la grande finale d’OD, les tourtereaux sont toujours ensemble. Lors de leur entrevue avec Narcity Québec, le nouveau couple a remis les pendules à l’heure sur cette histoire.
Fred est-il vraiment millionnaire et en semi-retraite?
Questionné sur sa supposée fortune, Fred n’a pas voulu ni confirmer ni infirmer l’information. « Honnêtement, ce n’est pas vraiment une question à laquelle je veux répondre. Mes états financiers ne concernent que moi », explique-t-il.
Il raconte néanmoins avoir commencé très jeune dans l’immobilier, un domaine auquel il a dédié énormément de temps pendant plusieurs années. « J’ai fait de bons coups autant que de mauvais coups, mais j’ai travaillé extrêmement fort pendant plusieurs années pour pouvoir mettre de l’argent de côté, et en ce moment, j’essaie vraiment de plus profiter de la vie. »
Quant à la fameuse semi-retraite, il tient à rectifier le tir : « Je ne suis pas du tout à la retraite, et je n’ai pas du tout l’intention d’être à la retraite. »
« En janvier dernier, ce qui est arrivé, c’est que j’étais tanné de faire de l’immobilier. Je sentais que j’avais fait le tour. J’avais consacré près de dix ans de ma vie à travailler 60, 70 heures par semaine juste dans l’immobilier. J’avais besoin de prendre du temps pour moi et de regarder ce que j’allais faire. À ce moment-là, j’avais découvert une passion pour le saut en parachute. Je me suis mis à voyager et à sauter en parachute. Ça a vraiment été ça. »
Bien que l'homme refuse de mettre un titre ou un chiffre sur son patrimoine, il donne quelques indices en répondant à des questions du public. Il a notamment affirmé, sur TikTok, être propriétaire d'une Porsche Macan S 2026, un véhicule dont le prix démarre à environ 81 600 $ et qui peut dépasser 110 000 $ selon les options , les frais de transport et les concessionnaires.
Sabrina affirme qu'elle ne savait rien de sa situation financière
Si le public a découvert le parcours professionnel de Fred dans son portrait, les autres célibataires n’ont pas eu cette chance. Une nuance importante pour Sabrina, qui affirme avoir reçu de nombreux commentaires remettant en question ses intentions.
« J’allais juste dire aussi, parce que j’ai reçu tellement de messages par rapport à ça… Moi, je n’étais pas au courant qu’il était millionnaire pendant l’aventure. Ou pas millionnaire, peu importe sa situation financière. Les gens me disent : “On le savait bien que tu étais là pour l’argent.” »
Elle rappelle que les candidats et candidates n’avaient pas accès aux portraits des autres pendant le tournage.
« Moi, quand j’étais dans la maison, je n’ai jamais vu le profil de Fred, je ne savais pas. Il ne m’a jamais dit ses états financiers, il ne m’a jamais rien dit », insiste-t-elle.
Fred confirme également qu’il n’abordait pas le sujet avec elle : « Elle n’avait même pas vu mon portrait, et moi, je n’en parlais pas. »
Elle pensait plutôt qu’il était instructeur de parachutisme
Le plus drôle dans toute cette histoire, c’est que Sabrina n’avait même pas compris que Fred travaillait dans l’immobilier. Pendant l’aventure, elle croyait plutôt qu’il enseignait le parachutisme, puisque c’est la passion qu’il mettait de l’avant pendant leurs échanges.
Elle raconte notamment avoir discuté de Fred avec Imane, à qui elle venait de confier qu’elle avait vraiment un intérêt pour lui. Lorsque cette dernière lui a demandé ce qu’il faisait dans la vie, Sabrina lui a expliqué qu’il avait arrêté de travailler pour se consacrer à autre chose. Imane a alors affirmé avoir compris qu'il était instructeur de parachute, et Sabrina n’a pas cherché plus loin.
Et visiblement, cette information avait fait son chemin dans les maisons.
« Tout le monde dans l’aventure pensait que j’étais prof de parachute, en fait. C’était vraiment drôle », raconte Fred en riant.
La fortune de Fred est maintenant une blague entre les candidats. @fredducasse | Instagram
Ça semble même être devenu une blague entre les candidat.e.s. Sur les réseaux sociaux de l'homme, Juliette commente « Salut Frédérick est-ce que tu es millionnaire? », à quoi Sabrina répond : « il est prof de parachute non ? »
Bien sûr, sa carrière n'était pas un secret : Billy connaissait Fred avant l'aventure. Mais a-t-il parlé de ses finances aux filles? Il semblerait que non, selon les tourtereaux. Pendant que le public connaissait son parcours d’entrepreneur, Sabrina pensait donc simplement fréquenter un gars qui passait ses journées à sauter d’un avion.
Fred ne voulait pas nécessairement mettre sa carrière d’entrepreneur de l’avant
De son côté, Fred explique que l’image d’homme d’affaires fortuné qui lui a été attribuée ne correspond pas nécessairement à ce qu’il souhaitait présenter au public.
Il affirme même avoir demandé à la production de ne pas insister sur cet aspect de sa vie dans son portrait.
« Je ne pensais même pas qu’ils allaient mettre mon côté entrepreneurial dans mon portrait, parce qu’on voit clairement que je demande aux caméras de ne pas le mettre. J’ai parlé beaucoup plus de skydiving durant l’émission, et durant mon portrait qui a réellement été tourné, que ce qu’on voit. Tout mon côté finance et entrepreneur, je n’en ai pas du tout parlé dans l’émission. En fait, c’est tout le monde qui a voulu le mettre de l’avant, sauf moi, honnêtement. Tout le monde était pas mal plus curieux que moi. Je ne voulais vraiment pas que ce soit dit. J’aurais peut-être aimé que ce soit plus respecté, parce que mon portrait n’est pas vraiment en lien avec ce que je démontre dans l’émission, dans le sens où je ne parle pas d’argent, je ne parle pas de projets. Ce n’est pas quelque chose que je voulais mettre de l’avant ici. »
Sabrina révèle d’ailleurs qu’une des premières choses que Fred lui a confiées aurait même pu lui faire perdre de l’intérêt. Lors de leur toute première conversation, il lui a annoncé qu’il prenait une année sabbatique. À leur âge, c’est une déclaration qui aurait pu soulever quelques questions chez elle.
« C’était vraiment la première convo que j’ai eue avec Fred, et il me dit : “Je prends une année sabbatique.” À 30 ans, ça aurait vraiment pu me faire dire, de quoi tu parles, une année sabbatique? Moi, l’année sabbatique, je fais ça après le cégep », raconte-t-elle en riant.
Malgré cette première impression, Sabrina explique qu’elle avait tellement aimé leur échange qu’elle avait surtout envie de continuer à apprendre à le connaître.
« J’avais tellement connecté avec sa personne, avec notre conversation, je voulais vraiment apprendre à le connaître davantage. Honnêtement, quand on m’a dit qu’il était prof de parachute, ça m’est rentré dans une oreille et sorti de l’autre, vraiment. »
Comme quoi, quand la connexion est là, le métier de l’autre peut bien attendre.
Fred et Sabrina ont déjà des projets pour la suite
Maintenant que leur aventure à OD est terminée, les tourtereaux comptent poursuivre leur relation à l’extérieur des maisons et se présentent officiellement comme un couple.
« Ça a l’air fast pour vous, mais pour nous, au final, ça fait environ deux mois qu’on se fréquente, quasiment trois », explique Fred, qui prévoit notamment s’installer à Montréal et a déjà des projets de voyage avec Sabrina en tête.
« La notion de temps est tellement différente de la vraie vie. Il n’y a jamais un moment dans la vie où tu fréquentes quelqu’un et où tu te dis “je vais passer 42 jours, 24 heures sur 24, avec lui” [NDLR, en référence au passage dans la maison des exclus] », ajoute l’esthéticienne. Elle confie que leur connexion a été testée à tous les niveaux, puisqu’ils se sont retrouvés ensemble à temps plein très rapidement.
Fred souhaite d’ailleurs continuer à se consacrer au parachutisme, une passion qu’il envisage désormais comme une véritable carrière. Il ne ferme toutefois pas complètement la porte à un retour dans le monde des affaires.
« Mes portes sont encore vraiment ouvertes dans l’entrepreneuriat, pour peut-être acheter d’autres entreprises, en démarrer d’autres, ou encore une fois faire de l’immobilier, mais ce ne sera pas mon main focus. »
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