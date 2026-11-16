On a « stalké » Imane d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir
Il y a plus à savoir que son fameux nombre d’abonnés!
Depuis son arrivée au Panama, Imane ne laisse personne indifférent. Avec sa personnalité bien affirmée, elle divise les fans d’Occupation Double, et il n’y a pas que son nombre de personnes abonnées sur Instagram qui fait jaser : une partie du public la trouve très stratégique, tandis que l’autre lui trouve un côté honnête et assumé. Peu importe dans quel camp tu te situes, on avait envie d’en savoir plus et nos trouvailles pourraient t’intéresser.
À lire également : On a « stalké » Sabrina d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir
De ses premières jobs en magasin jusqu’à son lien avec Jacob, en passant par un balado qui a fait le tour du Web, voici huit choses à savoir sur elle.
C’est une fille de Delson…?
Sur son profil Instagram, Imane El Farsi indique qu’elle vient de Delson. Pourtant, c’est à Saint-Hyacinthe qu’elle a fait ses études, d’abord au Collège Saint-Maurice, puis à la formation continue du Cégep de Saint-Hyacinthe. Sa page Facebook indique d’ailleurs qu’elle a déjà habité dans cette ville. Côté origines, la candidate est née au Maroc avant de s’installer au Québec en bas âge.
Elle a fêté ses 26 ans au début du mois de novembre
Imane a eu 26 ans le 2 novembre dernier, en pleine diffusion de la saison. Elle est donc du signe du Scorpion. Et si tu suis un peu l’astro, tu sais que c’est un signe qu’on associe souvent à l’intensité et aux fortes personnalités… Disons que ça risque d’en faire sourire plus d’une personne, quand on pense à la façon dont elle divise le public cette saison!
Elle a travaillé dans des magasins avant de se dédier à la création de contenu
Avant de vivre de ses réseaux sociaux, Imane a enchaîné les jobs étudiantes. Elle a travaillé chez IGA et chez Garage à Saint-Hyacinthe, puis chez La Source à Belœil, entre 2017 et 2020. Aujourd’hui, la création de contenu est son emploi à temps plein. Sur ses réseaux, elle partage surtout ses entraînements et ses sorties avec ses proches.
C’est la plus suivie de la gang
Si le sujet revient autant dans l’émission, c’est qu’il y a de quoi! Le 11 août, jour du dévoilement des candidat.e.s, son compte vérifié @manieoff comptait environ 28 700 abonné.e.s. En date du 13 novembre, ce chiffre grimpe à environ 56 200, soit quelque 27 500 de plus : sa communauté a presque doublé depuis le début de l’aventure! C’est d’ailleurs le compte le plus suivi chez les filles d’OD Panama, devant celui de Zhara, qui tourne autour de 48 000. Côté partenariats, elle a même des codes promo avec les marques Dfyne et Shop Santé.
Son balado a fait le tour d’Internet… à cause d’un verre d’eau
En 2023, Imane et une amie ont lancé The Monday Culture. Le balado a été de courte durée, mais un extrait a eu le temps de devenir viral : les deux animatrices y expliquaient, avec des expressions un peu dramatiques, pourquoi boire de l’eau froide en se levant serait moins bon que de l’eau tiède. Internet s’en est donné à cœur joie devant leurs réactions jugées intenses pour le sujet. Le projet a pris fin peu après.
Elle a grimpé un volcan, mais reste une fille de routine
À voir son fil Instagram, on pourrait croire qu’elle vit dans ses valises. Guadeloupe, Écosse, Mexique, Espagne… Elle a même fait l’ascension de l’Acatenango, un stratovolcan de 3 976 mètres au Guatemala! Pourtant, Imane l’avoue elle-même : partir constamment, ce n’est pas vraiment son vibe. Ce qui la rend heureuse, c’est plutôt la stabilité et la routine.
Imane est très proche de sa famille
Pas besoin de fouiller longtemps pour comprendre que ses proches occupent une place énorme dans sa vie. Ses parents et son grand frère Mehdi, qui fait lui aussi carrière dans le fitness et les réseaux sociaux, représentent à ses yeux son plus grand soutien.
Elle connaissait Jacob avant le début de l’aventure et on a les détails
Tu le sais sûrement déjà : Imane et Jacob se connaissaient avant de mettre les pieds au Panama, et ils en ont parlé dans l’émission. Mais comment ils se sont rencontrés, c’était resté un peu flou. À sa sortie de l’aventure, Jacob a tout expliqué à Narcity lors d’une entrevue.
C’est par le frère d’Imane, lui aussi créateur de contenu, qu’il l’a rencontrée cet été. Comme ils faisaient partie de la même gang d’amis, ils se sont croisés de trois à cinq fois, toujours en groupe : au resto, en sortie ou pendant des activités. Rien de plus qu’une relation amicale, assure-t-il.
Les deux savaient aussi qu’ils allaient entrer à OD, mais aucun plan de match n’aurait été prévu, selon Jacob.
« On n’avait pas de stratégie, on n’avait pas de plan. Pour vrai, je suis 100 % honnête. La seule chose qu’on s’était dite, c’est genre : “Hey, tu sais, si on se voit sur le tapis rouge, bien, tu sais, on s’aidera.” »
- On a « stalké » Juliette d'OD Panama et voici tout ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Emma d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Alexis d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Rébecca d'OD Panama et voici ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Engie d'OD Panama : Voici ce que tu veux savoir ›
- On a stalké Billy d'OD Panama : Voici tout ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Sabrina d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir ›