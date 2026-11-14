« Je suis accro » : La femme de Noah Dobson révèle ses restos préférés à Montréal
Un resto grec du centre-ville a la cote chez les Dobson. 👀
Les joueurs des Canadiens de Montréal ont leurs adresses fétiches en ville, et celles de Noah Dobson et de son épouse, Alexa, ne sont plus un secret. L’Américaine a partagé les restaurants de Montréal qu’elle fréquente le plus, dont un où le couple se rend à pied plusieurs fois par semaine.
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Invitée au balado Never Offside with Julie & Cat, animé pour l’occasion par Cat Toffoli et Sydney Martin, elle s’est aussi confiée sans filtre sur sa vie dans la métropole et sur l’ambiance au Centre Bell, qui clanche complètement celle du TD Garden à Boston!
Dans cet épisode, mis en ligne ce mercredi 11 novembre, Alexa Dobson revient sur une période chargée. Noah Dobson a été échangé au Tricolore par les Islanders de New York à l’été 2025, quelques jours seulement avant le mariage du couple. Depuis, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de leur premier enfant, Veronika, née cet été. Ce qui ressort de l’entretien : sa deuxième saison à Montréal n’a rien à voir avec la première.
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Un resto grec au centre-ville, plusieurs fois par semaine
L’adresse qui revient le plus souvent dans la routine du couple est le Zante, un restaurant grec qu’Alexa Dobson juge sous-estimé. Comme Noah et elle habitent au centre-ville, ils s’y rendent à pied quelques fois par semaine.
Pour le défenseur, c’est une option santé qui cadre bien avec son alimentation d’athlète. Pour elle, c’est surtout une question de gourmandise : « Je suis accro à leurs croustilles de zucchini frites avec le tzatziki », a-t-elle avoué.
Ses autres adresses de prédilection
Le Zante est loin d’être son seul repère dans une ville qu’elle qualifie de foodie. Elle nomme aussi Stellina, un autre resto où le couple se rend à pied, ainsi que des classiques montréalais comme Da Emma et Liverpool House.
Quand l’envie d’italien sans prétention se fait sentir, c’est plutôt du côté de Donato, à Westmount, que le couple se dirige. Noah et elle vont aussi souvent chez Marcus.
Une ambiance qui bat celle de Boston
Avant de débarquer au Québec, la native de Boston croyait savoir ce qu’était une foule de hockey passionnée. Elle a grandi en suivant les Bruins, une équipe qui affiche complet soir après soir.
« Mais en arrivant à Montréal, c’était un tout autre niveau », a-t-elle confié, en racontant que le Centre Bell s’était même rempli pour un simple party de visionnement pendant les séries.
Elle n’a d’ailleurs pas eu à attendre le printemps pour le constater. Dès son arrivée, en septembre 2025, elle a assisté à un match préparatoire avec sa soeur, et les deux n’en revenaient pas : pas un siège vide, et une foule incroyablement bruyante au moment où Noah a été présenté sur la glace pour la première fois. « C’est fou, c’est complètement fou », raconte-t-elle.
Le retour de Noah en séries, un moment marquant
Si le Centre Bell l’a impressionnée dès son premier match, c’est en séries qu’elle a vraiment compris ce que ça représente de jouer à Montréal. Blessé au pouce gauche en fin de saison, Noah Dobson a dû se faire opérer.
Après avoir raté presque toute la première ronde contre le Lightning de Tampa Bay, il a repris le jeu avec un plâtre complet sous son gant, et l’accueil des fans à son premier match au Centre Bell est resté gravé dans la mémoire d’Alexa. « Les fans ont été tellement gentils, tellement encourageants », a-t-elle raconté, encore émue.
Une chose est sûre : un an plus tard, la Bostonnaise a trouvé sa place à Montréal, autant dans les gradins qu’à table.
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