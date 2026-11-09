Métro de Montréal: La ligne bleue sera fermée des heures ce week-end et voici pourquoi

Tu vas devoir te prévoir un plan B... 🫠

L'enseigne du Métro de Montréal.

La Société de transport de Montréal a confirmé la fermeture de la ligne bleue du métro ce week-end.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui comptent sur le métro de Montréal pour se déplacer ce week-end. Toute la ligne bleue restera fermée pendant plusieurs heures ce samedi 14 novembre, et la Société de transport de Montréal (STM) invite sa clientèle à planifier ses trajets en conséquence.

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Les rames de métro ne rouleront pas dès 5 h 30 comme d’habitude sur la ligne 5. Le service devrait plutôt reprendre vers 9 h 30, ou un peu plus tôt si tout se passe bien, a confirmé la STM par communiqué, ce lundi 9 novembre.

Ce sont des travaux d’entretien préventifs d’Hydro-Québec sur la ligne électrique qui alimente la ligne bleue, entre les stations Saint-Michel et Snowdon, qui sont en cause.

Selon la STM, l’intervention d’Hydro-Québec est nécessaire pour garantir la qualité de l’alimentation électrique et, du même coup, la fiabilité du métro sur la ligne bleue.

La société d’État et la STM ont choisi la date ensemble afin de limiter les inconvénients, notamment en évitant les journées marquées par de grands événements qui attirent beaucoup de monde.

Les travaux se feront donc de nuit et la fin de semaine. Leur durée ne permet toutefois pas de remettre les voies sous tension à temps pour l'ouverture habituelle du métro, ce qui explique le retard au démarrage samedi matin.

Des solutions de rechange sont toutefois proposées par le transporteur public, qui mettra en place des navettes qui suivront le même trajet que la ligne bleue et qui s’arrêteront à chacune des stations. Elles circuleront dès 5 h 30, jusqu’à la reprise du service de métro.

Le réseau d’autobus peut aussi te dépanner. La ligne 93 peut être utile pour des déplacements entre les stations Saint-Michel et Parc, alors que la ligne 51 fait le lien entre les stations Snowdon et Édouard-Montpetit.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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