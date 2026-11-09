Métro de Montréal: La ligne bleue sera fermée des heures ce week-end et voici pourquoi
Tu vas devoir te prévoir un plan B... 🫠
Mauvaise nouvelle pour les personnes qui comptent sur le métro de Montréal pour se déplacer ce week-end. Toute la ligne bleue restera fermée pendant plusieurs heures ce samedi 14 novembre, et la Société de transport de Montréal (STM) invite sa clientèle à planifier ses trajets en conséquence.
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Les rames de métro ne rouleront pas dès 5 h 30 comme d’habitude sur la ligne 5. Le service devrait plutôt reprendre vers 9 h 30, ou un peu plus tôt si tout se passe bien, a confirmé la STM par communiqué, ce lundi 9 novembre.
Ce sont des travaux d’entretien préventifs d’Hydro-Québec sur la ligne électrique qui alimente la ligne bleue, entre les stations Saint-Michel et Snowdon, qui sont en cause.
Selon la STM, l’intervention d’Hydro-Québec est nécessaire pour garantir la qualité de l’alimentation électrique et, du même coup, la fiabilité du métro sur la ligne bleue.
La société d’État et la STM ont choisi la date ensemble afin de limiter les inconvénients, notamment en évitant les journées marquées par de grands événements qui attirent beaucoup de monde.
Les travaux se feront donc de nuit et la fin de semaine. Leur durée ne permet toutefois pas de remettre les voies sous tension à temps pour l'ouverture habituelle du métro, ce qui explique le retard au démarrage samedi matin.
Des solutions de rechange sont toutefois proposées par le transporteur public, qui mettra en place des navettes qui suivront le même trajet que la ligne bleue et qui s’arrêteront à chacune des stations. Elles circuleront dès 5 h 30, jusqu’à la reprise du service de métro.
Le réseau d’autobus peut aussi te dépanner. La ligne 93 peut être utile pour des déplacements entre les stations Saint-Michel et Parc, alors que la ligne 51 fait le lien entre les stations Snowdon et Édouard-Montpetit.
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