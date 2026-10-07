Tous les secteurs à éviter en voiture ce week-end à cause du Marathon Beneva de Montréal

Tu voudras peut-être éviter la métropole si tu ne veux pas t'arracher les cheveux.

Du trafic à Montréal.

On te liste tous les secteurs à éviter en voiture ce week-end à cause du Marathon Beneva de Montréal.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Rédaction et édition

Tu comptes prendre la voiture à Montréal pendant la longue fin de semaine de l’Action de grâce? Mieux vaut savoir où ne pas aller. La 34e édition du Marathon Beneva de Montréal, qui se tient du 9 au 11 octobre, entraînera des fermetures de rues et des interdictions de stationnement dans plusieurs quartiers, en plus de perturber des dizaines de lignes d’autobus.

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Les plus importantes entraves auront lieu samedi et dimanche, alors que des milliers de coureurs et coureuses s’élanceront sur les différents parcours. Voici les secteurs à éviter en voiture, jour par jour.

Samedi 10 octobre, le secteur du Parc olympique

Samedi matin, ce sont les épreuves de 1 km, 5 km et 10 km qui auront lieu. Le départ sera donné sur la rue Sherbrooke, près du Parc olympique, et l’arrivée se fera au parc Maisonneuve.

Les parcours passeront notamment par la rue Sherbrooke Est, le boulevard Rosemont, le boulevard Viau ainsi que plusieurs rues des secteurs du parc de la Louisiane et du parc Joseph-Paré, comme les 31e 35e, 41e, 43e et 44e Avenues et les rues Beaubien, de Bellechasse et Saint-Zotique.

Selon les tronçons, les rues seront fermées à partir de 6 h 45, 7 h 30, 7 h 45 ou 8 h 45, et rouvriront graduellement entre 11 h et 12 h 35.

Dimanche 11 octobre

C’est dimanche que les entraves seront les plus importantes, avec la tenue du marathon et du demi-marathon. Les coureurs et coureuses partiront de l’Espace 67, sur l’île Sainte-Hélène, pour terminer leur course au parc Maisonneuve.

Entre les deux, le parcours traversera de nombreux quartiers, du Vieux-Montréal jusqu’au nord de l’île, en passant par Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont La Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville. Il emprunte notamment les rues Notre-Dame, de la Commune, Berri, Rachel Est, Saint-Denis, Saint-Laurent, Saint-Hubert et Beaubien Est, ainsi que le secteur du boulevard Gouin et le boulevard Saint-Joseph Est.

Les premières fermetures commenceront dès 6 h 30, et certains tronçons ne rouvriront qu’en milieu d’après-midi, jusqu’à 15 h 25 dans le cas des derniers segments du parcours.

Les résidents et résidentes d’un secteur d'Ahuntsic, entre les rues Saint-Hubert et l'avenue du Parc-Stanley, près du boulevard Gouin, doivent porter une attention particulière. Il sera impossible d'y entrer ou d'en sortir en voiture pendant la fermeture du parcours. L'organisation suggère donc de stationner ton véhicule à l'extérieur de ce secteur si tu dois te déplacer dimanche.

Le métro, ta meilleure option

Si tu veux éviter les bouchons, le métro reste la solution la plus simple. Pour te rendre au départ et à l'arrivée des courses de samedi, la Société de transport de Montréal (STM) recommande la station Pie-IX. Dimanche, la station Jean-Drapeau sera la plus pratique pour le départ, et la station Pie-IX pour l'arrivée.

Attends-toi toutefois à un achalandage plus important qu'à l'habitude aux stations Jean-Drapeau, Pie-IX et Viau.

Les lignes d'autobus de la STM touchées samedi

Du côté des autobus de la Société de transport de Montréal (STM), plusieurs lignes seront détournées pendant les courses de samedi :

  • 18 Beaubien
    • Détour prévu de 8 h 15 à 12 h 45
  • 136 Viau
    • Détour prévu de 6 h 45 à 13 h
  • 185 Sherbrooke
    • Détour possible de 3 h 30 à 13 h si la rue Sherbrooke est fermée, mais le service devrait être maintenu
  • 197 Rosemont
    • Détour prévu de 5 h 30 à 13 h
  • 364 Sherbrooke / Joseph-Renaud
    • Détour possible de 3 h 30 à 6 h 30 si la rue Sherbrooke est fermée, mais le service devrait être maintenu

Les lignes d'autobus de la STM touchées dimanche

Dimanche, c'est une cinquantaine de lignes qui seront détournées ou carrément annulées pendant une partie de la journée.

  • 10 De Lorimier
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h
  • 11 Parc-du Mont-Royal
    • Détour prévu de 6 h 30 à 12 h
  • 13 Christophe-Colomb
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 14 Atateken
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h
  • 18 Beaubien
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 20 Crémazie / Marché Central
    • Service annulé de 6 h 30 à 13 h 30
  • 24 Sherbrooke
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h 30
  • 27 Saint-Joseph
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h 30
  • 29 Rachel
    • Détour prévu de 6 h 30 à 12 h
  • 31 Saint-Denis
    • Détour prévu de 6 h 30 à 14 h
  • 35 Griffintown
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h
  • 36 Monk
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h, en direction est seulement
  • 45 Papineau
    • Détour prévu de 6 h 30 à 14 h
  • 47 Masson
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h 30
  • 50 Vieux-Montréal / Vieux-Port
    • Détour prévu de 6 h 15 à 12 h, en direction est seulement
  • 51 Édouard-Montpetit
    • Détour prévu de 6 h 30 à 14 h
  • 55 Saint-Laurent
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h
  • 56 Saint-Hubert
    • Détour prévu de 7 h à 14 h 30
  • 67 Saint-Michel
    • Détour prévu de 6 h 30 à 14 h
  • 69 Henri-Bourassa
    • Détour prévu de 7 h à 13 h
  • 74 Bridge
    • Détour prévu de 6 h 30 à 10 h 30, en direction est seulement
  • 79 Gouin
    • Détour prévu de 7 h à 13 h
  • 92 Jean-Talon Ouest
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 93 Jean-Talon
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 94 D'Iberville
    • Service annulé de 6 h 30 à 14 h
  • 97 Avenue-du-Mont-Royal
    • Détour prévu de 6 h 30 à 12 h
  • 100 Crémazie
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h
  • 107 Verdun
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h
  • 119 Rockland
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 121 Sauvé / Côte-Vertu
    • Détour prévu de 7 h à 13 h
  • 125 Ontario
    • Détour prévu de 6 h à 11 h 30
  • 129 Côte-Sainte-Catherine
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h 30, en direction nord seulement
  • 136 Viau
    • Détour prévu de 6 h 30 à 15 h
  • 139 Pie-IX
    • Détour prévu de 6 h 30 à 15 h
  • 140 Fleury
    • Détour prévu de 7 h à 13 h
  • 150 René-Lévesque
    • Détour prévu de 6 h 30 à 11 h 30
  • 160 Barclay
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 164 Dudemaine
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 168 Cité-du-Havre
    • Détour prévu de 6 h 30 à 10 h 30, en direction nord seulement
  • 171 Henri-Bourassa
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 180 De Salaberry
    • Détour prévu de 7 h à 13 h
  • 185 Sherbrooke
    • Détour possible de 6 h 15 à 16 h si la rue Sherbrooke est fermée, mais le service devrait être maintenu
  • 193 Jarry
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 197 Rosemont
    • Détour prévu de 6 h 15 à 13 h 30, à deux endroits sur la ligne
  • 439 Express Pie-IX
    • Détour prévu de 6 h 30 à 15 h
  • 711 Parc-du-Mont-Royal / Oratoire
    • Détour prévu de 6 h 30 à 13 h 30
  • 777 Jean-Drapeau / Casino / Bonaventure
    • Service annulé de 6 h 30 à 11 h 30

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