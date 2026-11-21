Une Française demande si son manteau passera l'hiver québécois et ça devient viral (VIDÉO)
« Est-ce qu’il est remboursable? » - MétéoMédia. 🥶😂
Une étudiante française fraîchement installée à Québec voulait simplement l'avis des Québécoises avant d'affronter son premier hiver au Québec. Elle a plutôt lancé l'un des fils de commentaires les plus savoureux de l'automne sur TikTok. Dans une vidéo devenue virale, Nina brandit un manteau court en tricot, acheté chez Zara en France, et demande s'il sera assez chaud pour la saison froide. Le verdict de la population québécoise est presque unanime, et il n'est pas tendre.
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Publiée le 11 novembre, la vidéo cumulait plus de 2,1 millions de visionnements en date du 17 novembre, soit à peine cinq jours plus tard. Elle a aussi récolté plus de 72 000 mentions « J'aime » et plus de 6 200 commentaires. On y trouve des internautes, mais aussi une impressionnante brochette de comptes d'entreprises et de personnalités publiques.
Dans l'une de ses vidéos, la créatrice de contenu aux 2 460 abonnés explique qu'elle est arrivée au Québec en août dernier pour étudier en administration et en marketing. Son amoureux est québécois, et elle habite à une dizaine de minutes de l'université et de son travail.
« Il est censé être hyper hyper chaud. [...] C’est écrit confort entre 9 degrés et -18. Je sais qu’il fait moins que -18, mais, en vrai de vrai, il est hyper chaud », assure-t-elle en essayant le manteau, avant de lancer : « Est-ce que ça le fait ou pas? »
Il n'en fallait pas plus pour qu'une rafale de commentaires souffle sur sa vidéo. MétéoMédia a donné le ton avec une question toute simple : « Est-ce qu'il est remboursable? » Accompagné d'un GIF bien choisi, le commentaire est le plus populaire de la vidéo, avec plus de 63 000 mentions « J'aime » et au-delà de 200 réponses.
MétéoMédia a signé le commentaire le plus populaire sous la vidéo de Nina.ninarochr5 | TikTok
La STM s'est voulue rassurante, à sa façon : « Tant que tu ne sors pas du métro ça devrait aller, pour le reste bonne chance bestie ».
Les épiciers et les détaillants en ont profité pour se faire un peu de publicité. Metro l'a prévenue qu'elle allait « geler juste en passant devant [ses] frigos », tandis que Walmart Québec l'a invitée à passer en magasin « avant de le regretter ». Tim Hortons lui a suggéré de venir chercher un breuvage chaud au besoin, avant d'ajouter un petit « mais sinon » accompagné d'un émoji congelé.
Metro, Walmart et Tim Hortons ont tous donné leur avis sur le manteau.ninarochr5 | TikTok
Air Transat a même emprunté une expression bien française pour lui répondre : « Bestie, ça va pas le faire 😭 ». Loto-Québec a renchéri quelques jours plus tard : « Même avec un peu de chance, ça le fera probablement pas bestie...🍀🫢 »
Air Transat, Loto-Québec et Coeur de pirate se sont joints à la conversation.ninarochr5 | TikTok
Du côté des personnalités, Béatrice Martin, alias Coeur de pirate, a proposé une solution pratique : « Peut-être avec un autre manteau en-dessous, ou deux. » La créatrice de conten Eve Martel a été plus directe : « C’est un bon manteau si tu ne vas jamais dehors. »
Les internautes ne lui ont pas fait de cadeau
Les internautes ont aussi eu leur mot à dire, et plusieurs ont transmis un conseil que toute personne qui a déjà passé un hiver au Québec connaît : « Truc de Québécoise. Plus ton manteau est laid, plus il est chaud », a écrit une internaute. Son commentaire a récolté plus de 31 000 mentions « J'aime ».
Même de l'autre côté de l'océan, on a des doutes : « même en France, t'as froid avec ça », a lancé une utilisatrice.
Walmart Québec a invité Nina à faire un tour en magasin avant d’affronter l’hiver.ninarochr5 | TikTok
Certaines personnes sont allées droit au but avec une question qui fait peur : « Mais à -40 tu vas faire quoi? » D'autres lui ont plutôt suggéré des solutions de rechange, comme le manteau Super Puff d'Aritzia, en prenant bien soin de préciser qu'elle doit choisir la version longue.
Ses bottes d’hiver font aussi réagir
Dès le lendemain, la tiktokeuse a remis ça avec une deuxième vidéo, cette fois pour montrer les bottes qu’elle compte porter cet hiver. Il s’agit d’une paire brune à lacets, elle aussi achetée chez Zara, qui monte juste au-dessus de la cheville.
« Je suis déjà venue au Canada avec celles-là, elles ont fait l’affaire. C’est vrai qu’elles ne sont pas hyper confortables à l’intérieur, mais avec de grosses chaussettes, c’est plutôt pas mal », explique-t-elle, avant d’inviter ses abonnés et ses abonnées à donner leur avis.
La réponse n’a pas tardé. Plusieurs internautes doutent que ces bottes soient prêtes pour une journée de grand froid, une bordée de neige ou une tempête de verglas. « “Zara” et “bottes d’hiver” malheureusement ça fait deux », a résumé une utilisatrice, dans un commentaire qui a récolté près de 3 800 mentions « J’aime ».
D’autres ont plutôt pensé aux trottoirs glacés. « Si tu n’as jamais été capable de faire la split dans ta vie, c’est maintenant ta chance! 😂 », a lancé une internaute. Une autre a prédit que la créatrice de contenu allait geler des pieds… et glisser souvent.
Une chose est sûre : Nina ne manquera pas de conseils pour magasiner avant les premières vraies tempêtes. Et elle sait maintenant où aller se réchauffer.