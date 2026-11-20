Cet aspirateur Shark noté 4,2/5 sur Amazon est à 49 % de rabais pour le Vendredi fou
Ça vaut le coup d'oeil!
Entre les cheveux qui s'accumulent dans la salle de bain, les miettes sous la table et les poils d'animaux qui se retrouvent un peu partout, passer l'aspirateur peut vite devenir une tâche quotidienne. Et quand vient le temps de sortir le gros appareil du garde-robe, de le brancher et de changer de prise d'une pièce à l'autre, disons que la motivation n'est pas toujours au rendez-vous. Ça tombe bien, parce qu'on a repéré une trouvaille qui pourrait rendre le ménage un peu moins compliqué. À l'occasion du Vendredi fou, Amazon affiche un rabais de 49 % sur l'aspirateur-balai sans fil Shark.
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Le modèle IX141AMZ passe de 349,99 $ à 179,99 $, ce qui représente une économie de 170 $ sur un appareil conçu autant pour les planchers que pour les tapis.
L'aspirateur balai sans fil pour animal de compagnie Shark IX141AMZ en rabais sur Amazon.Amazon Canada
Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il peut aussi se transformer en petit aspirateur à main. Pratique pour ramasser les miettes sur le divan, nettoyer les escaliers ou atteindre les endroits où un aspirateur traditionnel passe moins facilement. Il vient également avec un embout étroit pour se faufiler dans les petits espaces.
Côté autonomie, Shark annonce jusqu'à 40 minutes d'utilisation, mais attention : cette durée est calculée lorsque l'appareil est utilisé en mode aspirateur à main, sans accessoire. La batterie se vide donc plus rapidement pendant le nettoyage des planchers.
Et qu'en pensent les personnes qui l'ont acheté? Sur Amazon, le modèle affiche une note moyenne de 4,2 étoiles sur 5, avec plus de 570 évaluations.
Une personne raconte d'ailleurs avoir passé son ancien aspirateur sur son tapis avant d'essayer le Shark, pour finalement remplir le réservoir du nouvel appareil avec la poussière qui restait. Une autre apprécie sa puissance et son autonomie, mais lui retire une étoile parce qu'aucun support mural n'est inclus.
C'est d'ailleurs un détail à considérer avant de passer à la caisse : même si le modèle peut être rangé en position repliée, il ne vient pas avec une station de rangement murale. Une cliente mentionne aussi que l'aspirateur à main peut devenir un peu lourd après plusieurs minutes d'utilisation.
Pour les personnes qui cherchent un aspirateur sans fil à utiliser tous les jours, particulièrement dans une maison où les poils d'animaux et les petites saletés s'accumulent rapidement, cette réduction pourrait valoir le coup d'œil.
Aspirateur sans fil Shark
Prix régulier :
349,99 $
Prix en solde : 179,99 $
Rabais : 49 % de rabais (Réduction de 170 $)
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
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