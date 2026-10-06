13 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 63 %
380 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!
Les Jours d'offres Prime d'Amazon Canada sont officiellement lancés! Les 6 et 7 octobre 2026, les membres Prime peuvent profiter de milliers de rabais, dont plusieurs sur des produits particulièrement populaires. Que tu veuilles te gâter, remplacer un essentiel de la maison ou commencer tranquillement tes achats de Noël, plusieurs aubaines valent le détour. On a notamment repéré des réductions sur des produits de beauté, pour la maison, la cuisine et l'électronique.
À lire également : 14 produits populaires qui coûtent pas mal moins cher sur Amazon que chez Canadian Tire
Narcity Québec a donc fait le tri pour dénicher les offres qui ont retenu notre attention, dont un aspirateur Shark à 380 $ de rabais, une machine Nespresso à moins de 80 $ et des draps cumulant plus de 439 000 avis.
Humidificateur intelligent de 3 L avec diffuseur - GoveeLife
Humidificateur intelligent GoveeLife de 3 L en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
89,99 $
Prix en solde : 37,04 $
Rabais : 59 % (Réduction de 52,95 $)
Avec le chauffage qui recommence à fonctionner à l'automne, l'air de la maison peut rapidement devenir plus sec. Cet humidificateur GoveeLife possède un réservoir de 3 L et peut fonctionner jusqu'à 25 heures avant de devoir être rempli à nouveau. La quantité de brume se règle sur huit niveaux et peut aussi être contrôlée à distance avec une application. Tu peux également ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans l'espace prévu à cet effet pour l'utiliser comme diffuseur, tandis qu'une petite lumière intégrée peut servir de veilleuse.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Sonnette vidéo à batterie 2K - Ring
Sonnette vidéo à batterie Ring 2K en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
139,99 $
Prix en solde : 69,99 $
Rabais : 50 % (Réduction de 70 $)
Savoir qui sonne à la porte sans avoir à se lever du divan, ou quand tu n'es pas chez toi, ça peut être plutôt pratique. Ce nouveau modèle de Ring filme en résolution 2K avec un grand angle et offre un zoom jusqu'à 6x pour regarder certains détails de plus près. À partir de ton téléphone, tu peux voir et entendre les personnes devant chez toi, leur parler grâce à l'audio bidirectionnel et recevoir une notification lorsqu'un mouvement est détecté. La batterie intégrée se recharge par USB-C et, petit plus, trois couleurs sont offertes au même prix : gris, moka et blanc moucheté.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Lumières extérieures permanentes intelligentes E1 Plus de 15,2 m - Lepro
Lumières extérieures permanentes Lepro E1 Plus en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
239,99 $
Prix en solde : 129,59 $
Rabais : 46 % (Réduction de 110,40 $)
Si installer et retirer tes lumières de Noël chaque année est une corvée dont tu te passerais volontiers, cette option permanente pourrait te simplifier la vie. L'ensemble de 15,2 m comprend 30 lumières DEL dont tu peux personnaliser les couleurs et les effets à partir d'une application, que ce soit pour Noël, l'Halloween ou simplement pour éclairer la maison au quotidien. Elles proposent aussi différentes teintes de blanc, du chaud au froid, et sont conçues pour rester dehors toute l'année, même lorsque la température descend jusqu'à -20 °C. Elles fonctionnent également avec Alexa et Google Assistant.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Casque d'écouteurs sans fil - Sony
Il y a actuellement un rabais de 51,99 $ sur le casque sans fil Sony WH-CH520, offert en plusieurs couleurs.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 48,00 $
Rabais : 52 % (Réduction de 51,99 $)
Pour écouter ta musique pendant des heures sans avoir constamment à penser à la batterie, ce casque Sony offre jusqu'à 50 heures d'autonomie et possède aussi une fonction de recharge rapide. Léger, il est conçu pour rester confortable lors d'une utilisation prolongée et son microphone intégré permet de prendre des appels sans sortir ton téléphone. Tu peux également personnaliser le son selon tes préférences à partir de l'application Sony. À moins de 50 $ en rabais, c'est un bon compromis qualité-prix si tu veux un casque d'une marque reconnue sans dépenser des centaines de dollars pour un modèle plus haut de gamme.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Nettoyeur portable pour tapis et tissus Little Green ProHeat - Bissell
Il y a actuellement un rabais de 45,01 $ sur le nettoyant portable Bissell Little Green ProHeat.
Prix régulier :
139,99 $
Prix en solde : 94,98 $
Rabais : 32 % (Réduction de 45,01 $)
Ce petit nettoyeur semble avoir convaincu pas mal de monde : il est actuellement le meilleur vendeur de sa catégorie sur Amazon Canada et plus de 4 000 exemplaires ont été achetés au cours du dernier mois, selon la fiche du produit. Il sert à nettoyer les dégâts et les taches sur différentes surfaces en tissu, comme les tapis, les divans ou les sièges de voiture. Son format compact permet surtout de s'attaquer à une zone précise sans sortir une grosse machine, et un accessoire est inclus pour rincer le tuyau après utilisation. À moins de 95 $ pendant les Jours d'offres Prime, tu peux donc mettre la main sur un appareil particulièrement populaire tout en économisant 45,01 $.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Masques hydrogel Bio-Collagen – Biodance
Masques hydrogel Biodance Bio-Collagen en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier : 24,16 $
Prix en solde : 19,50 $
Rabais : 19 % (Réduction de 4,66 $)
Si tu suis un peu les tendances beauté et K-beauty sur les réseaux sociaux, tu as peut-être déjà vu passer ces fameux masques Biodance. L'ensemble comprend quatre masques hydrogel, ce qui revient à environ 4,88 $ chacun avec le rabais. La version Bio-Collagen mise notamment sur du collagène et promet aussi d'aider à réduire l'apparence des pores et à améliorer l'élasticité de la peau. Plusieurs autres variantes sont offertes au même prix, dont celles au varech et à la niacinamide, si tu veux choisir selon les besoins de ta peau.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Hachoir à légumes et mandoline 6-en-1 Pro Core - Fullstar
Hachoir à légumes et mandoline Fullstar Pro Core en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
44,99 $
Prix en solde : 29,99 $
Rabais : 33 % (Réduction de 15 $)
Couper un gros oignon en petits dés sans y passer plusieurs minutes, et sans finir les yeux pleins d'eau, est déjà une bonne raison de considérer ce gadget de cuisine. Le Fullstar vient avec six lames interchangeables qui permettent notamment de couper les légumes en dés ou en julienne, de faire des tranches et de râper du fromage. Les aliments tombent directement dans son récipient de 1,2 L, ce qui peut aussi éviter d'en mettre partout sur le comptoir. Et le gadget semble avoir ses adeptes : il affiche plus de 16 000 évaluations sur Amazon Canada et une note de 4,4 étoiles sur 5.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Système de coiffure FlexStyle avec 6 accessoires - Shark
Système de coiffure Shark FlexStyle en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
429,99 $
Prix en solde : 259,99 $
Rabais : 40 % (Réduction de 170 $)
Le populaire FlexStyle de Shark combine un sèche-cheveux et plusieurs outils de coiffure dans un même appareil. Ses six accessoires comprennent notamment deux bigoudis pour créer des boucles, deux brosses pour lisser ou donner du volume ainsi qu'un diffuseur pour les cheveux bouclés. Tu peux donc passer du séchage à la coiffure sans nécessairement changer d'appareil. Le modèle contrôle également sa température pendant l'utilisation afin de limiter l'exposition des cheveux à une chaleur trop élevée.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Machine à café Vertuo Pop+ Deluxe - Nespresso
Machine à café Nespresso Vertuo Pop+ Deluxe en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
166,28 $
Prix en solde : 79 $
Rabais : 52 % (Réduction de 87,28 $)
À 79 $, cette machine Nespresso devient pas mal plus accessible qu'à son prix habituel. La Vertuo Pop+ Deluxe fonctionne avec les capsules de la gamme Vertuo et permet de préparer six formats, allant du ristretto jusqu'aux grands cafés, en plus d'offrir une option pour le café froid. Tout se fait avec un seul bouton, ce qui peut être intéressant si tu veux surtout quelque chose de simple pour ton café du matin. Un ensemble de dégustation de capsules est aussi inclus pour essayer quelques variétés. Petit détail à savoir : d'autres couleurs sont offertes au même prix, dont un modèle rose affiché avec un rabais de 53 %.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Ensemble de draps 4 pièces pour grand lit - CGK Unlimited
Ensemble de draps CGK Unlimited en rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
29,99 $
Prix en solde : 20,99 $
Rabais : 30 % (Réduction de 9 $)
Changer ses draps pour une vingtaine de dollars, c'est plutôt rare, surtout pour un ensemble complet. Celui-ci comprend un drap plat, un drap-housse et deux taies d'oreiller en microfibre brossée, et le drap-housse convient aux matelas allant jusqu'à environ 40,6 cm d'épaisseur. Le choix de couleurs est particulièrement vaste, avec des teintes neutres, pastel ou plus foncées, même si le rabais varie selon celle sélectionnée. La version blanche pour grand lit est actuellement à 20,99 $, et le produit cumule plus de 439 000 avis pour une note de 4,4 étoiles sur 5.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Aspirateur-balai sans fil Vertex Pro - Shark
Aspirateur-balai sans fil Shark Vertex Pro à 63 % de rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
599,99 $
Prix en solde : 219,99 $
Rabais : 63 % (Réduction de 380 $)
C'est l'un des rabais les plus importants de cette liste : le prix de cet aspirateur Shark chute de 380 $. Sans fil, il offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie et son manche peut se plier pour passer plus facilement sous les meubles. Sa brosse est également conçue pour limiter l'accumulation de cheveux et ramasser les poils d'animaux, tandis que l'appareil peut se transformer en aspirateur à main pour les petits dégâts.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Haut-parleur Bluetooth portable Go 4 - JBL
Haut-parleur Bluetooth JBL Go 4 à 43 % de rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
69,98 $
Prix en solde : 39,98 $
Rabais : 43 % (Réduction de 30 $)
Assez petit pour se glisser facilement dans un sac, le JBL Go 4 peut te suivre autant dans un pique-nique qu'en voyage ou autour de la piscine. Il est résistant à l'eau et à la poussière et offre jusqu'à sept heures d'écoute sur une charge, avec la possibilité de prolonger l'autonomie de deux heures grâce à un mode prévu à cet effet. Tu peux aussi jumeler deux Go 4 pour obtenir un son stéréo. Le modèle affiche une note de 4,7 sur 5 avec plus de 19 000 évaluations sur Amazon Canada, il a donc fait ses preuves auprès du public.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Boîtes à collation à deux compartiments, ensemble de 20 - Pure Future
Boîtes à collation Pure Future à 53 % de rabais durant les Jours d'offres Prime d'Amazon.
Prix régulier :
29,99 $
Prix en solde : 13,98 $
Rabais : 53 % (Réduction de 16,01 $)
Prix par boîte : Environ 0,70 $
Pour préparer des collations à l'avance, ces petits contenants permettent de séparer deux aliments sans avoir à utiliser plusieurs plats. L'ensemble en comprend 20, ce qui revient à seulement 0,70 $ la boîte avec le rabais actuel. Ils peuvent aller au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle, en plus d'être empilables pour prendre moins de place dans le frigo ou les armoires. Ça peut notamment servir pour apporter des fruits et des noix, des légumes et du houmous ou encore différentes collations au travail ou à l'école. Plus de 900 ensembles ont d'ailleurs été achetés sur Amazon Canada au cours du dernier mois.
C'est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.