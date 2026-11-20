Léa Stréliski croise ENCORE Gilbert Rozon et lui refait un doigt d’honneur
« Bro est en classe affaires au lieu d’être en prison et il veut m’enseigner l’élégance. »
1L’humoriste et autrice Léa Stréliski a eu toute une impression de déjà-vu. Près de deux ans après avoir fait un doigt d’honneur à Gilbert Rozon à l’aéroport Montréal-Trudeau, elle raconte être retombée sur le fondateur de Juste pour rire, cette fois à bord d’un avion.
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Le 20 novembre 2026, elle a publié sur Instagram une série d’images où on la voit refaire le même geste en direction de l’ex-magnat de l’humour, assis à son siège. « Comment c’est possible que je vive ça une 2e fois? », a-t-elle écrit.
Selon son récit, elle revenait d’un voyage à Paris avec sa fille. Gilbert Rozon l’aurait d’abord saluée d’un simple « Bonjour ». Elle lui aurait répondu par un doigt d’honneur, et il lui aurait alors lancé : « Ah, vous recommencez? Vous êtes d’une élégance! »
Cette remarque fait référence à leur première rencontre. Le 26 février 2025, alors qu’elle partait en famille pour la relâche, l’humoriste avait reconnu Gilbert Rozon à l’aéroport Montréal-Trudeau. Elle l’avait interpellé, puis lui avait fait un doigt d’honneur dans une vidéo devenue virale. Elle avait raconté plus tard en entrevue à Rythme qu’il lui avait servi un commentaire sarcastique une fois la vidéo terminée : « C’est gentil… »
Cette fois, Léa Stréliski n’a pas laissé passer le commentaire. « Bro est en classe affaires au lieu d’être en prison et il veut m’enseigner l’élégance », a-t-elle écrit dans sa publication.
L’humoriste en a profité pour faire ce qu’elle appelle son « rappel annuel ». « Merci de ne pas oublier que les agressions sexuelles brisent des vies », a-t-elle écrit, avant d’ajouter : « Ne laissez jamais quelqu’un que vous dénoncez vous faire croire que c’est vous le problème. »
Léa Stréliski, qui se décrit comme survivante, dit être émue que sa fille, témoin de toute la scène, sache « qu’on peut se défendre ». « Force aux agressé(e)s », conclut-elle.
Sous la publication, de nombreux internautes ont salué le geste de l’humoriste, dont plusieurs personnalités publiques. Varda Étienne lui a notamment écrit : « MERCI LÉA. » L’animatrice Sophie Fouron, elle, a répondu : « Hâte à la prochaine fois. Power to you! »
Où en est Gilbert Rozon devant la justice?
Le 31 mars 2026, la Cour supérieure du Québec a conclu que Gilbert Rozon avait agressé sexuellement huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil, un groupe connu sous le nom des « Courageuses ». Il a été condamné à leur verser plus de 880 000 $. Il a ensuite conclu une entente avec elles et a renoncé à faire appel.
Tout au long du procès, Gilbert Rozon avait nié toutes les allégations. Il s’agit d’un jugement civil, qui ne mène donc pas à une peine de prison. Au criminel, il avait été acquitté en décembre 2020 d’accusations de viol et d’attentat à la pudeur.