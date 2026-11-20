Noël blanc ou vert au Québec? Voici ce que disent les prévisions météo de décembre
La météo des Fêtes s’annonce aussi mouvementée que ton party de famille. 🎄🥶
Les lumières de Noël commencent à scintiller sur les balcons, mais dehors, on se croirait plus en octobre qu'à cinq semaines du réveillon. Ce répit sera de courte durée, selon les dernières prévisions météo : le froid devrait revenir dès la semaine prochaine, et les météorologues surveillent un phénomène qui pourrait bousculer la météo des Fêtes.
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Dans une analyse publiée le 17 novembre, MétéoMédia confirme que c'est encore le « super El Niño », dans le Pacifique, qui mène le bal cet hiver. Il y a toutefois un nouveau joueur : un changement inhabituel s'est produit au-dessus du pôle Nord au début du mois, et ça pourrait jouer sur la météo au Québec dès décembre.
Voici ce qui se dessine pour le temps des Fêtes, selon les prévisions consultées le 19 novembre à 8 h 45.
Un décembre plus doux que d'habitude
Dans son aperçu préliminaire publié en octobre, MétéoMédia prévoyait que décembre serait le mois le plus doux de l'hiver par rapport aux normales, et pas juste au Québec : la tendance irait jusqu'au Manitoba. « Le scénario d'un des hivers les plus doux jamais enregistrés est sur la table », a affirmé André Monette, chef de service de la météorologie. Il a toutefois ajouté que rien n'était garanti.
Concrètement, la plupart des systèmes passeraient au sud de la frontière. Moins de précipitations, donc. Et quand il en tomberait, ce serait plus souvent de la pluie ou un mélange que de belles bordées, surtout au début de l'hiver. La neige aurait aussi plus de mal à rester au sol, en particulier au sud du fleuve.
Plus doux, ça ne veut pas dire printanier pour autant : au cœur de l'hiver, les normales à Montréal tournent autour de -6 °C le jour et de -15 °C la nuit.
Même son de cloche du côté d'Environnement et Changement climatique Canada, qui voit aussi un hiver plus doux que la normale au Québec de décembre à février, selon une analyse publiée en août. Avec El Niño, on reçoit d'habitude moins de neige et plus de pluie, ce qui augmente le risque de verglas. D'ailleurs, l'agence rappelle que la tempête de verglas de 1998 était en partie liée à un El Niño.
Le froid pourrait quand même s'inviter
C'est ici qu'entre en scène le vortex polaire, ce grand tourbillon d'air glacial au-dessus du pôle Nord. Au début novembre, il a été sérieusement bousculé. D'après la chaîne météo, ce genre de perturbation se fait habituellement sentir au sol deux à quatre semaines plus tard, avec des descentes d'air arctique.
« Au cours de décembre déjà, on pourrait avoir des effets », explique le météorologue Kevin Cloutier. Reste à voir où ce froid va aller : il pourrait tout aussi bien viser l'Ouest canadien, l'Europe ou la Sibérie.
On aura quand même un avant-goût de l’hiver dès la semaine prochaine. Selon Environnement Canada, le beau temps se maintiendrait à Montréal jusqu'à dimanche, avec des maximums de 13 à 14 °C, alors que la normale est de 4 °C à ce temps-ci de l'année. Après la pluie de lundi, le mercure chuterait toutefois sous zéro : on annonce un maximum de -3 °C mardi et un minimum de -11 °C dans la nuit de mardi à mercredi.
Ce que disent les almanachs
Les almanachs basent leurs prévisions sur des cycles solaires et climatiques plutôt que sur les données météo du moment. Ils ne te diront pas quel temps il fera un jour précis, mais ils donnent une idée des grandes tendances.
L’Old Farmer’s Almanac est d’accord avec les météorologues : décembre serait plus doux que d’habitude dans le sud du Québec. Il prévoit une moyenne d’environ -2 °C, soit 3 °C au-dessus de la normale, et environ 70 mm de précipitations, 10 mm de moins que d’habitude. La deuxième moitié du mois serait quand même l’une des périodes les plus enneigées de l’hiver. Voici son découpage :
- 1er au 5 : averses de pluie et de neige, temps doux
- 6 au 14 : périodes de neige dans l’est, averses de neige dans l’ouest, et ça se refroidit
- 15 au 26 : périodes de neige, temps doux
- 27 au 31 : pluie et neige, puis retour du froid
Le Farmers’ Almanac, une publication distincte qui regroupe le Québec et les Maritimes, prévoit un mois qui joue au yoyo :
- 1er au 3 : quelques flocons dans le centre du Québec
- 4 au 7 : neige dans le nord de la province
- 8 au 11 : la neige et le vent gagnent du terrain dans le centre et le nord
- 12 au 15 : temps plus froid, avec des vents glacials en Gaspésie
- 16 au 19 : froid et sec presque partout
- 20 au 23 : courte remontée du mercure et retour de la pluie dans le sud
- 24 au 27 : possible tempête, avec de la neige abondante au Québec
- 28 au 31 : froid et instable, avec un risque de mélange verglaçant dans le sud
Et à Noël?
Sur ce point, les deux almanachs vont dans le même sens. L’Old Farmer’s Almanac prévoit des périodes de neige jusqu’au 26 décembre, et le Farmers’ Almanac évoque même une tempête autour de Noël. Avant de rêver à un Noël blanc, il faudra quand même voir si la pluie annoncée quelques jours plus tôt dans le sud laisse de la neige au sol. Pour Environnement Canada, il faut au moins 2 cm de neige au sol le matin du 25 décembre pour parler de Noël blanc.
Le jour de l’An pourrait demander un peu plus de prudence sur la route : les deux almanachs voient revenir le froid à la fin du mois, et le Farmers’ Almanac évoque un risque de verglas dans le sud de la province.
Du côté des météorologues, il est encore trop tôt pour une prévision précise. MétéoMédia doit dévoiler son aperçu complet de l’hiver le mercredi 25 novembre, ce qui devrait donner une meilleure idée de ce qui attend le Québec pendant les Fêtes.
Rappel : peu importe la météo, les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec du 1er décembre au 15 mars. Et comme les prévisions peuvent encore changer, vérifie celles de ta région avant de prendre la route.
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