Voici les 6 (oui, 6!) agriculteurs et agricultrices de L’amour est dans le pré 15
Une partie du groupe va sauter le speed dating. 👀
Une belle petite surprise attend les fans de L’amour est dans le pré. Pour souligner ses 15 ans, l'émission accueille une personne de plus que d’habitude, ce qui promet encore plus de récits à suivre au cours de la saison. Eh oui, Noovo vient de dévoiler les six célibataires de la nouvelle édition, qui participeront tous et toutes à l’aventure dès le début, une première dans l’histoire de cette téléréalité québécoise.
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La saison sera diffusée dès le 7 janvier 2027 à 20 h sur Noovo et sur Crave, avec Marie Soleil Dion à l’animation pour une quatrième année. Autre différence : une partie du groupe sautera l’étape du speed dating pour rencontrer ses prétendants et prétendantes directement à la ferme, où les premières impressions risquent de se faire en bottes de travail. Ça s'annonce intéressant tout ça!
Voici donc les six célibataires que tu pourras suivre à l'écran cet hiver :
Alain, 65 ans
Doyen de la saison, Alain cultive des céréales et élève du bétail à Saint-François-Xavier-de-Brompton, en Estrie. Cet entrepreneur cultivé cherche avant tout une complice avec qui jaser de tout et rire de bon cœur. Pour le style, il n’a pas vraiment de préférence : qu’elle arrive en talons hauts ou en bottes de travail, ça lui convient, tant qu'elle puisse alterner.
Charles, 27 ans
Producteur bovin à La Malbaie, dans la Capitale-Nationale, Charles est blagueur et très attaché à sa famille. Il espère rencontrer une femme sincère qui apportera un peu de lumière à son quotidien, idéalement avec assez de répartie pour répondre à ses taquineries.
Ève, 28 ans
À Saint-Lazare, en Montérégie, Ève dirige une ferme équestre et mène toujours plusieurs projets en même temps. Cette cowgirl qui ne tient pas en place aimerait rencontrer un homme confiant et ambitieux, prêt à fonder une famille et capable de suivre son rythme.
François, 34 ans
Revenu à ses sources, François élève des porcs à Saint-Frédéric, en Chaudière-Appalaches. Fonceur et débrouillard, il souhaite maintenant vivre une relation sincère avec un homme qui a, lui aussi, envie de fonder une famille.
Juli-Yan, 22 ans
La plus jeune de la saison, Juli-Yan cultive des légumes biologiques à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière. Sensible et très proche de la nature, elle sait déjà ce qu’elle cherche : un homme authentique et ouvert d’esprit avec qui grandir et construire la suite.
Ulric, 26 ans
On termine en Outaouais avec Ulric, un producteur bovin de Shawville qui se décrit comme jovial. Il aimerait rencontrer une femme forte et affirmée qui aura envie de s’investir dans son projet agricole, et les amatrices de desserts partent avec une longueur d’avance.
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