Certains Québécois peuvent se faire rembourser leur déneigement : Voici qui et comment
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L’hiver approche à grands pas et, pour plusieurs propriétaires, c’est déjà le temps de penser au contrat de déneigement. Mais savais-tu que certaines personnes peuvent récupérer jusqu’à 40 % de leur facture grâce à un crédit d’impôt de Revenu Québec? On t’explique qui peut en profiter en 2026 et comment en faire la demande.
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Si tu ne connais pas le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés, te voilà enfin présenté à cette mesure du fisc provincial destinée aux personnes de 70 ans et plus qui souhaitent continuer à vivre chez elles, même en pleine autonomie.
Selon la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, cette aide financière s’adresse à plus de 500 000 personnes au Québec, selon des données de 2022.
Qui peut obtenir un remboursement pour son déneigement?
Pour être admissible, tu dois avoir 70 ans ou plus et résider au Québec à la fin de l’année. Pas besoin d’être en perte d’autonomie pour en profiter. Les personnes aînées autonomes y ont droit aussi, qu’elles soient propriétaires ou locataires.
Revenu Québec confirme que les services de déneigement et d'entretien du terrain sont admissibles, tout comme certains travaux extérieurs, notamment la pose et le retrait d'un abri saisonnier.
Les propriétaires de copropriétés peuvent également bénéficier du crédit pour les frais de déneigement inclus dans leurs charges communes.
Le crédit est remboursable, ce qui signifie que tu peux en profiter même si tu n'as aucun impôt à payer.
Combien peux-tu économiser?
En 2026, le crédit d'impôt représente 40 % des dépenses admissibles. Par exemple, pour un contrat de déneigement admissible de 500 $, tu pourrais récupérer 200 $. Une facture de 750 $ pourrait, quant à elle, donner droit à un crédit de 300 $.
Toutefois, le montant réellement accordé dépend notamment de ton revenu familial et des autres dépenses admissibles au programme.
Selon la CFFP, le crédit commence à diminuer lorsque le revenu familial dépasse 72 465 $ en 2026. Les règles de réduction varient toutefois selon le niveau d'autonomie.
En tout et partout, les dépenses annuelles admissibles sont également plafonnées à 19 500 $ pour une personne seule autonome et à 25 500 $ pour une personne seule non autonome. Cela représente des crédits d'impôt maximaux respectifs de 7 800 $ et de 10 200 $ en 2026, avant toute réduction liée au revenu.
Ces plafonds concernent l'ensemble des services admissibles au maintien à domicile, et non uniquement le déneigement.
Comment réclamer le crédit d'impôt?
Deux possibilités s'offrent à toi : réclamer le crédit dans ta déclaration de revenus du Québec, en remplissant l'annexe J, ou demander des versements anticipés auprès de Revenu Québec.
Pour les propriétaires de maisons qui souhaitent recevoir leur crédit à l'avance, il faut remplir le formulaire TPZ-1029.MD.9 ou utiliser les services en ligne de Revenu Québec.
Tu as jusqu'au 1er décembre 2026 pour demander des versements anticipés pour cette année. Ceux-ci sont versés directement dans ton compte bancaire. Assure-toi de conserver tes factures et tes pièces justificatives.
Quelles sont les autres dépenses admissibles?
Il faut savoir d'emblée que ce ne sont pas tous les frais qui sont admissibles, aux yeux de Revenu Québec. Ceux qui le sont, outre le déneigement et l'entretien paysager, varient selon l’endroit où vit la personne. Voici quelques exemples :
En maison ou en copropriété
- Entretien ménager ;
- Livraison d’épicerie et de repas ;
- Aide à l’hygiène et à l’habillage ;
- Services infirmiers et soins personnels ;
- Travaux mineurs d’entretien et de réparation.
En logement locatif
- Un montant correspondant à 5 % du loyer mensuel est automatiquement considéré comme une dépense admissible ;
- Le loyer pris en compte est d’au moins 600 $ et d’au plus 1 200 $ par mois ;
- Les services non inclus dans le loyer, comme le ménage, le déneigement, la livraison d’épicerie ou les soins à domicile, peuvent être ajoutés séparément.
En résidence privée pour personnes aînées
- Une portion importante du loyer ;
- Les services de repas ;
- L’entretien ménager;
- Les soins infirmiers et l’aide personnelle.
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