Voici quand tu devrais poser tes pneus d'hiver en 2026 au Québec selon un expert
Prends ton rendez-vous, ça arrive plus vite que tu penses. 👀❄️
Les matins frisquets sont de retour et, avec eux, une question qui revient chaque automne chez les automobilistes du Québec : « Quand est-ce qu'il faut que je pose mes pneus d'hiver? » Si la loi te donne jusqu'au 1er décembre, attendre jusqu'à la dernière minute n'est pas une bonne idée, prévient CAA-Québec.
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En entrevue avec Narcity Québec, Jesse Caron, porte-parole de CAA-Québec, explique que le bon moment pour installer ses pneus d'hiver dépend surtout de la région et d'un seuil bien précis sur le thermomètre.
« Il n'y a pas de mauvais moment à partir du mois d'octobre », lance-t-il. Selon lui, il faut surtout surveiller la température moyenne de la journée. « Dès le moment où la moyenne baisse sous les 7 °C, c'est le moment de passer aux pneus d'hiver. »
Ce seuil n'est évidemment pas atteint au même moment partout au Québec. Dans les régions plus nordiques, comme la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi-Témiscamingue, le changement peut être pertinent dès la mi-octobre.
« La température se tient rarement au-dessus de 7 °C à ce moment-là », souligne Jesse Caron.
Plus on descend vers le sud, plus on peut attendre :
- Mi-octobre
- Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue
- Fin octobre ou début novembre
- Région de Québec
- Jusqu'à environ la mi-novembre
- Montréal, Estrie, Outaouais, Montérégie
Le porte-parole rappelle toutefois que ces repères reposent uniquement sur la température et ne tiennent pas compte des premières neiges, qui peuvent arriver plus tôt.
Un tapis blanc s'est d'ailleurs brièvement installé dans la réserve faunique des Laurentides ce mercredi 7 octobre, tout comme dans la région des Chic-Chocs, en Gaspésie.
Pourquoi ne pas attendre à la dernière minute?
La première raison est simple : les premiers flocons peuvent surprendre. Selon MétéoMédia, les premiers flocons arrivent en moyenne autour du 27 octobre à Montréal, du 24 octobre à Gatineau, du 8 octobre à Val-d'Or, du 20 octobre à Québec et du 10 octobre à Saguenay.
Même sans neige au sol, le froid change déjà la donne. Le caoutchouc des pneus quatre saisons durcit considérablement sous les 7 °C, et encore davantage à l'approche du point de congélation.
Le danger se présente surtout en situation d'urgence, explique Jesse Caron, par exemple lors d'un freinage brusque ou d'une manœuvre pour éviter une personne à pied ou à vélo.
Deuxième raison : les rendez-vous. Beaucoup de gens attendent de voir l'hiver arriver pour de bon avant de réagir.
« Évidemment, tout le monde se lance en même temps et les ateliers sont débordés », observe le porte-parole de CAA-Québec, qui conseille de réserver dès maintenant, quitte à faire installer les pneus seulement à la fin du mois.
C'est encore plus important si tu dois en acheter de nouveaux. Les VUS et les véhicules électriques ont souvent des pneus plus larges et plus coûteux. À cette période de l'année, les stocks des distributeurs sont déjà établis et le réapprovisionnement devient plus difficile.
En attendant trop longtemps, tu risques donc de te retrouver avec moins de choix, ou avec des pneus beaucoup plus chers que prévu.
Les amendes qui t'attendent au 1er décembre au Québec
Au Québec, les pneus d'hiver sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars, en vertu du Code de la sécurité routière. Si tu te fais prendre sans eux, l'amende varie de 200 $ à 300 $, à laquelle s'ajoutent les frais.
Les barrages visant spécifiquement les pneus d'hiver sont plutôt rares, même si certains corps policiers pourraient décider d'en faire, note Jesse Caron.
Le vrai risque, c'est plutôt de te faire intercepter pour une autre infraction, comme un arrêt non respecté ou un excès de vitesse, ou d'être impliqué ou impliquée dans un accident.
Les policiers pourraient alors vérifier tes pneus et ajouter l'amende à celle que tu recevais déjà.