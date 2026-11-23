16 trouvailles de Noël à 5 $ et moins au Dollarama à acheter avant qu'il n'en reste plus
Certaines ont même l’air de valoir deux ou trois fois leur prix! 🎄😍
La section de Noël du Dollarama semble prendre de l'ampleur chaque année, au point où l'inventaire ressemble davantage à celui d'une boutique de décoration et de cadeaux qu'à celui d'un magasin du dollar. Et avouons-le, ça tombe bien : suivre les tendances de Noël, c'est plaisant, mais la facture grimpe vite quand on se laisse tenter par toutes les nouveautés.
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Parfois, deux ou trois petits ajouts suffisent pour redonner un peu de vie aux décos qu'on ressort depuis des années. Ça laisse aussi de la place dans le budget pour la petite pensée qu'on aime apporter quand quelqu'un nous reçoit à souper.
Pour t'aider à faire des choix futés sans te ruiner, on a repéré 16 trouvailles de Noël au Dollarama pour donner un nouveau look à ton décor, dénicher de petits cadeaux à offrir et préparer une soirée des Fêtes à petit prix.
Dans le lot, il y a aussi de quoi ajouter de la magie à une soirée à la maison, surtout si, pour toi, un bon party de Noël, c'est réunir ton monde autour de la même table. Après tout, une activité qu'on fait ensemble peut devenir le moment dont tout le monde reparle le lendemain.
Mini sapin en verre
Ces mini-sapins en verre sont vendus 4,25 $ chacun au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $
Dans les groupes d'« accros du Dollo », certaines personnes trouvent à ces minisapins en verre un petit air de Swarovski. Transparent ou vert, le verre a un éclat qui rappelle le cristal. Le détail le plus mignon, c'est que tu peux décorer ton minisapin boule par boule, comme un vrai. Selon le modèle, les boules sont rouges, argentées, turquoise, vertes ou dorées.
Flocon de neige lumineux à suspendre
Le flocon de neige lumineux Danson Décor est vendu 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Certaines fenêtres illuminées attirent le regard, même quand on ne fait que passer en voiture, et elles font souvent sourire pendant une marche en famille un soir d'hiver. Ce flocon de 24 cm sur 24 cm pourrait bien faire cet effet : ses 24 petites DEL diffusent une lumière blanc chaud. Tu peux l'accrocher à l'intérieur, contre la vitre, même loin d'une prise de courant, puisqu'il fonctionne avec deux piles AA (vendues séparément).
Boucles en velours avec grelots
Ces boucles décoratives sont vendues 2 $ le paquet de cinq au Dollarama, soit 0,40 $ chacune.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour cinq
Les boucles en velours au bout des branches donnent un air chic au sapin, même si tu gardes les mêmes boules que l’an dernier. Chez Dollarama, elles se déclinent en vert forêt et en bourgogne, avec un petit grelot doré au milieu. Elles reviennent à 0,40 $ chacune. À titre de comparaison, les boucles en velours vert CANVAS sont affichées à 6,99 $ les six chez Canadian Tire, soit environ 1,17 $ chacune.
Chandelles avec couvercle boule à neige
Ces chandelles parfumées de 350 g sont vendues 5 $ chacune au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Sur ces chandelles parfumées, c'est le couvercle qui vole la vedette. Le bonhomme de neige de la version blanche et le père Noël de la version rouge ont chacun leur petite scène sous un dôme transparent. Les parfums s'appellent « Brise d'hiver » et « Cidre chaud », et l'étiquette indique une durée de combustion de 35 heures pour les deux. Même éteinte, la chandelle a sa place dans un village de Noël installé sur une tablette.
Bougie à DEL avec couronne de Noël
Les bougies à DEL avec couronne décorative sont vendues 5 $ chacune au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
On décore souvent la porte d'entrée, puis on oublie le meuble où tout le monde dépose ses clés. Entourée de verdure et d'une cocotte, cette bougie à DEL lui donne un air de sous-bois, tandis que la version aux baies givrées ajoute une touche de rouge très festive. Tu peux aussi en poser une au milieu de la table les soirs où la maison est pleine.
La DEL donne l'effet d'une bougie allumée, sans cire qui coule sur la nappe ni flamme à surveiller quand les enfants courent autour. Chaque bougie fonctionne avec deux piles AA (vendues séparément).
Toutous de Noël style Jellycat
La couronne en peluche est vendue 5 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Avec son sourire brodé, ses pattes qui pendent et sa grosse boucle rouge, cette couronne en peluche rappelle drôlement la Berry Wreath de la collection Amuseables de Jellycat. Le magasin propose aussi d'autres modèles de peluches de Noël toutes aussi cutes les unes que les autres. Tu peux laisser ton préféré dépasser d'un sac-cadeau, l'installer entre les coussins du divan ou même le placer sur ton lit en guise de décoration!
Planche de service et mini-couverts festifs
Au Dollarama, les planches sont vendues 4,50 $ et l’ensemble de quatre mini-couverts coûte 5 $.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $ pour les planches de service et 5 $ pour les couverts
Pour une planche de charcuterie qui fait son effet pendant les Fêtes, le support compte autant que ce qu'on met dessus. Celle-ci, en forme de bonhomme en pain d'épice, donne tout de suite des airs de réveillon à quelques fromages, du salami plié en deux, une poignée de craquelins et des cornichons. Pour piger dans les bouchées, les minicouverts ornés d'un renne, d'un sapin, d'un bonhomme de neige ou d'un père Noël complètent la planche.
Casse-noisettes en bois
Ces casse-noisettes à peindre sont vendus 5 $ chacun au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Sur les réseaux sociaux, on voit passer des girls nights où tout le monde se retrouve autour d’une table pour peindre des casse-noisettes en bois. L’idée se reprend bien à la maison avec quelques pots de peinture et des pinceaux à partager, de quoi grignoter et ton monde autour de la table. Puis, à la fin de la soirée, tu peux les aligner pour voir à quel point chaque personne a eu sa propre vision originale ou traditionnelle.
Tasse en verre avec couronne de Noël
Ces tasses en verre sont vendues 5 $ chacune au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Ces tasses en verre à l'anse rouge cachent une petite couronne en relief au fond. Au brunch de Noël, sers-y un jus de pomme pétillant pour voir les bulles remonter autour de la couronne. Pour en faire un cadeau d'hôtesse, glisse quelques cannes de Noël dans la tasse et noue un ruban autour de l'anse.
Linges à vaisselle brodés
Ces linges à vaisselle de 38 cm sur 63,5 cm sont vendus 3,50 $ chacun au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Un petit bonhomme en pain d'épice sur la poignée du four pendant que les vrais biscuits refroidissent, c'est quand même cute. Avec leurs rayures un peu rétro et leurs broderies, ces linges à vaisselle ajoutent juste assez de magie de Noël dans la cuisine, tout en restant à portée de main pour essuyer les dégâts. Si tu apportes des biscuits maison au souper, tu peux même en nouer un autour de la boîte, motif bien en vue.
Petites souris à suspendre dans le sapin
Les petites souris de Noël sont vendues 2,50 $ chacune au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
On voit passer beaucoup de petites souris de Noël qui rappellent Casse-Noisette sur les réseaux sociaux, et ces ornements du Dollarama ont sorti leurs plus beaux habits pour le réveillon. Celle en manteau rose duveteux a même son petit sac à main assorti, tandis que les autres portent une robe à carreaux ou un bonnet rouge et un foulard vert. Accroches-en quelques-unes à différentes hauteurs dans ton sapin : on dirait qu'elles font leur propre party de Noël entre les branches.
Sacs-cadeaux réutilisables
Les sacs-cadeaux de 37 cm par 42 cm sont vendus 4,75 $ chacun au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
On dirait des miniversions du fameux sac rouge du père Noël. Ces sacs-cadeaux sont tout doux, et leur grosse boucle rouge ou verte fait déjà une bonne partie du travail d'emballage. Après le déballage, tu peux les plier et les ranger avec tes décos jusqu'à l'an prochain. C'est une petite façon de réduire les déchets du temps des Fêtes, et d'économiser à long terme!
Mini sapin argenté
Ce sapin décoratif de 45 cm est vendu 2,75 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Même le comptoir de la salle de bain a droit à son petit moment disco. Avec ses branches métallisées, ce mini-sapin est assez funky pour voler la vedette au savon pour les mains. Il serait tout aussi tape-à-l'œil au bureau, juste à côté de ton écran. Il n’en restait que quelques-uns en tablette dans la succursale visitée.
Pantoufles aux motifs de Noël
Ces pantoufles de Noël sont vendues 5 $ la paire au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Pour une soirée de films de Noël en pyjama, le thème peut aller jusqu'au bout des pieds. Ces pantoufles à doublure moutonnée se déclinent en plusieurs motifs, du renne au nez rouge au bonhomme en pain d'épice. Avec un sachet de chocolat chaud (vendu au Dollo), une paire fait aussi une belle petite attention à offrir à quelqu'un qui prend ses soirées en mou très au sérieux.
Bombe de chocolat chaud M&M's
La bombe de chocolat chaud M&M’s Minis de 31 g est vendue 3,25 $ au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Le moment le plus le fun avec cette bombe de chocolat chaud, c'est quand la coquille fond. Tu verses du lait chaud par-dessus et tu regardes les miniguimauves remonter à la surface. Avec ses M&M's rouges et verts, elle fait une belle surprise à sortir au retour de la patinoire ou à glisser dans un bas de Noël.
Diffuseur de Noël avec fondant de cire
Ces ensembles de Noël sont vendus 5 $ chacun au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Chaque diffuseur de Noël est accompagné de six cubes de cire, et le parfum change selon le modèle. Le sapin est jumelé à « Forêt de pins », qui rappelle l'odeur d'un vrai sapin. Le manchot a droit à « Brume de Noël », le père Noël, à « Pôle Nord » et le bonhomme de neige, à « Noël blanc ». Une fois les cubes épuisés, tu peux continuer à te servir du diffuseur avec d'autres fondants.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.