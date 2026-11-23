Emma et Enzo remportent OD Panama et leur victoire ne surprend personne
Ils mettent la main sur une foule de prix, dont le fameux condo locatif.
Un an après la finale controversée d'Occupation Double Chypre, OD Panama a couronné le couple gagnant, et ce sont Emma et Enzo qui repartent avec le fameux « grand prix », même si celui-ci a perdu un peu de son lustre. Le duo a remporté les honneurs ce dimanche 22 novembre, lors d'une grande finale présentée en direct, devant public, au Casino de Montréal, avec Alicia Moffet et Frédérick Robichaud à l'animation.
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La production renouait ainsi avec la tradition du direct, après une finale d'OD Chypre qui avait fait pas mal de personnes mécontentes. Les finalistes n'avaient même pas assisté au « vrai » dévoilement, puisque le tout avait été filmé d'avance, et plusieurs fans avaient alors parlé de la « pire finale de l'histoire d'OD ». Disons que la barre n'était pas particulièrement haute.
Si la victoire d'Emma et Enzo n'a rien de bien surprenant, elle n'était pas nécessairement celle que plusieurs espéraient au départ. Parce qu'avant d'en arriver à ce résultat, les couples qui faisaient vraiment vibrer le public sont tombés l'un après l'autre.
Et le choix final n'a pas fait l'unanimité, loin de là.
Juliette et Alexis, les chouchous éliminés trop tôt
Pendant des semaines, Juliette et Alexis semblaient avoir tout ce qu'il fallait pour remporter OD Panama. Une connexion authentique et simple qui plaisait au public, une belle complicité et, surtout, une bonne dose d'amour sur les réseaux sociaux.
Bref, plusieurs les voyaient déjà repartir avec la couronne. Mais leur aventure a pris fin à quelques jours seulement du voyage final, à la suite d'une décision de Sabrina et Frédérick. Et ce serait un euphémisme de dire que leur élimination a fait réagir.
Les commentaires ont déferlé sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs fans ne comprenaient pas pourquoi l'un des couples les plus appréciés devait quitter l'aventure si près de la fin.
Même la productrice Julie Snyder n'a pas caché sa déception lorsqu'elle les a recroisés à leur retour au Québec.
Disons qu'avec leur départ, la finale venait de perdre son intérêt pour plusieurs fans de la téléréalité.
Trois couples finalistes qui n'ont pas fait l'unanimité
C'est donc entre Emma et Enzo, Billy et Émilie, ainsi que Mathieu et Alexandrie que le public devait trancher.
Et contrairement à certaines saisons où les fans se déchirent pour défendre leur couple préféré, cette fois, plusieurs semblaient surtout déçu.e.s des options offertes.
Sous les publications officielles d'OD, des internautes ont même affirmé qu'ils et elles ne voteraient pas cette année. D'autres ont déploré que les alliances et les mêmes groupes de candidat.e.s aient encore une fois eu autant d'influence sur la composition de la finale. Pas exactement l'enthousiasme qu'on espère à quelques jours de couronner le couple gagnant!
Reste qu'à OD, ce n'est pas toujours le couple le plus solide qui remporte le vote du public. Parfois, une seule personnalité particulièrement attachante suffit à faire pencher la balance. Et cette année, Enzo avait certainement quelques cartes dans son jeu.
Emma et Enzo, un duo qui a fait jaser et que le public a appris à aimer
On ne peut pas dire qu'Emma ait traversé l'aventure sans faire de vagues
La candidate a été au cœur de plusieurs controverses et s'est notamment fait attribuer l'étiquette de mean girl sur les réseaux sociaux. Les critiques ont pris une telle ampleur que son amie Mia, gagnante d'OD Andalousie, a même pris publiquement sa défense pour dénoncer les messages haineux dirigés contre Emma et sa famille.
Malgré tout, son franc-parler et son authenticité ont aussi trouvé écho auprès d'une partie du public qui l'a finalement adoptée.
Du côté d'Enzo, c'est une tout autre histoire. Le serveur de Québec, originaire de Corse, a plutôt cultivé une image de good guy au fil des semaines. Une personnalité sympathique, un côté attachant et une façon d'être authentique qui semblent avoir plu à plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices.
Billy et Émilie, un couple qui soulève des questions
Billy, de son côté, n'a pas toujours aidé sa cause. Dès les premières semaines de l'aventure, le candidat s'est retrouvé dans plusieurs situations où ses paroles ne semblaient pas nécessairement concorder d'une personne à l'autre. On peut-tu parler du fameux « si j'ai un voyage, j'aimerais y aller avec toi »? Oupsi! À force de vouloir rassurer tout le monde, il a fini par perdre la confiance de plusieurs.
Engie, qui a été exclue de la saison, avait d'ailleurs soulevé ce problème en entrevue, expliquant que Billy ne tenait pas toujours le même discours avec elle qu'avec les autres.
Et sa relation avec Émilie n'a pas échappé aux questionnements. Dans les maisons, certaines filles se demandaient déjà si ses rapprochements avec Émilie étaient entièrement sincères ou s'ils pouvaient aussi servir sa stratégie pour avancer dans l'aventure.
Puis, la dernière semaine d'épisodes n'a pas aidé le duo, alors qu'on le voit vivre des moments plus difficiles. C'est d'ailleurs cette dernière semaine qui aurait potentiellement coûté la victoire à Frédérick Robichaud (l'actuel animateur) et Audrey Dickey, à OD Dans l'Ouest. Le public n'a pas l'habitude de voter pour un couple qui ne s'entend pas, avant même son retour à la réalité. On veut y croire, au moins un peu.
D'ailleurs, des rumeurs selon lesquelles le couple serait déjà séparé ont circulé sur les réseaux sociaux. Impossible de confirmer, évidemment.
Émilie a aussi essuyé des critiques après le départ d'Alanna et Tristan à Tenerife. Certains fans lui ont reproché de ne pas avoir davantage défendu Alanna, pourtant sa meilleure amie dans l'aventure.
De quoi laisser quelques personnes perplexes devant leur place parmi les finalistes.
Mathieu et Alexandrie, le couple stratégique qui divise
Puis, chaque saison, il y a ce couple : celui qui n'a visiblement aucune chance de remporter le prix. Dans les maisons, entre candidat.e.s, ce n'est pas une évidence. Mais du côté du public, il n'y a pas de doute. Cette saison, c'est le duo formé par Mathieu et Alexandrie.
Le couple a particulièrement fait réagir pour ses décisions stratégiques cette saison. Les deux ont su naviguer entre les alliances et les éliminations pour se rendre jusqu'au bout, quitte à prendre des décisions qui ne faisaient pas nécessairement plaisir au public. On a également reproché à Alexandrie d'avoir manipulé des conversations pour arriver à ses fins et à Mathieu d'avoir manqué de transparence quant à la situation avec Sabrina.
Bien sûr, OD reste un jeu, et personne ne se rend en finale uniquement grâce à ses beaux yeux. Mais quand la stratégie semble prendre autant de place que les histoires d'amour, le public ne suit pas toujours.
Et dans leur cas, plusieurs internautes n'ont visiblement pas digéré certaines décisions prises au cours de la saison.
Toutefois, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Mathieu et Alexandrie : leur chimie, elle, est indéniable.
Un grand prix qui perd de la valeur
Emma et Enzo peuvent maintenant célébrer leur victoire, mais le grand prix d'OD Panama a lui aussi fait couler beaucoup d'encre.
Présenté comme un ensemble valant près d'un demi-million de dollars, il comprend notamment un condo d'une valeur annoncée de 300 000 $. Sauf qu'il y a un détail plutôt important qui s'ajoute. Contrairement aux saisons précédentes, où les couples vainqueurs pouvaient devenir propriétaires d'une maison, d'un chalet ou d'un condo, le logement remporté cette année est en fait une location.
Oui, une location, et non un condo dont Emma et Enzo détiendront les clés pour toujours (ou jusqu'à la vente). Reste à voir si Enzo voudra quitter Québec et Emma la Rive-Sud de Montréal pour aller vivre dans celui-ci. Selon les informations partagées publiquement, la durée de la location du condo dépendrait du logement choisi. Peuvent-ils sous-louer? Impossible à savoir. Une chose est certaine : contrairement à la majorité des couples gagnants des dernières saisons, les tourtereaux ne pourront pas le vendre.
Le duo repart également avec les prix suivants :
- Deux Ford Bronco Sport 2026 en location pour deux ans, offerts par les détaillants Ford du Québec;
- Deux abonnements Premium à vie chez ProGym, d'une valeur totale de 29 000 $;
- Des meubles et accessoires de Must Société, d'une valeur de 25 000 $;
- Une garde-robe pour femme de Girl Crush, d'une valeur de 10 000 $;
- Une garde-robe pour homme de RW&CO, d'une valeur de 10 000 $;
- Un forfait Bell comprenant Internet Pure Fibre, Télé Fibre et Crave pendant deux ans.
Bref, les prix restent intéressants, mais entre repartir propriétaire et profiter d'un logement pour une période déterminée, il y a quand même une différence assez importante.
Occupation Double Panama : Ce n'est pas totalement terminé
Même si le couple d'Emma et Enzo a été couronné, il reste encore quelques occasions de retrouver les célibataires de cette édition.
Un dernier épisode des Vendredis OD sera présenté le vendredi 27 novembre et reviendra sur les moments marquants et l'après-finale, avant le traditionnel épisode de L'heure de vérité, le dimanche 29 novembre. Après environ un mois et demi passé dans les maisons d'exclu.e.s, est-ce que les candidats et candidates de cette saison auront encore des comptes à régler?
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