Ces plaques d’auto ont été refusées au Québec en 2026 et certaines sont osées en «cowliss»
Il y en a qui ont BEAUCOUP d'imagination! 😅
Avec seulement quelques lettres et chiffres, c'est difficile de faire passer un message sur une plaque d'immatriculation personnalisée. Ça n'empêche pas les automobilistes du Québec d'essayer, et parfois d'aller pas mal trop loin.
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Depuis le début du mois d'août, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a encore dû refuser plusieurs demandes. Certaines étaient faciles à décoder : des jurons, des allusions sexuelles et des clins d'œil à la vitesse. Pour d'autres, il faut chercher un peu plus.
Selon une liste obtenue par Narcity Québec, la SAAQ a rejeté 47 combinaisons entre le 1er août et le 18 novembre 2026. C’est un peu moins que plus tôt dans l’année. De janvier à juillet, la SAAQ avait dit non à plus de 110 demandes, soit environ 16 par mois, contre environ 13 depuis le 1er août.
Avoir une plaque à son image n'est pas donné. Selon la grille tarifaire de la SAAQ, l'acquisition d'une plaque personnalisée coûte 294,34 $ en 2026. Il faut aussi payer 40,82 $ de frais de gestion chaque année.
Si la SAAQ refuse ta combinaison, tu reçois un courriel et les frais d'acquisition te sont remboursés. Pour essayer un autre numéro, il faut ensuite passer une nouvelle commande.
La SAAQ peut refuser une combinaison, ou même la retirer après coup, si elle :
- donne l'impression que la personne propriétaire du véhicule fait partie de la police, du contrôle routier, d’un service d’urgence ou d’un organisme public;
- fait la promotion d'une conduite dangereuse, comme la vitesse, les courses, l'alcool ou la drogue au volant;
- transmet un message violent, obscène, scandaleux ou sexuel;
- contient des mots insultants, offensants ou vulgaires;
- encourage un acte criminel;
- nuit à l'image ou à la réputation de la SAAQ;
- peut facilement être confondue avec une autre plaque;
- reprend une marque de commerce ou contient un contenu interdit par la loi
Ces critères s'appliquent aussi quand on lit la combinaison à l'envers.
La SAAQ n’explique pas publiquement pourquoi elle refuse chaque plaque, mais certains thèmes reviennent souvent dans la liste.
Des K et des X qui intriguent
Quatre combinaisons sont composées uniquement des lettres K et X : KXKXXKX, XXKXXKX, XXKXXXK et XKXXKXK. Ce motif pourrait rappeler le sigle du Ku Klux Klan, ce qui expliquerait le refus. NSDAP fait aussi partie de la liste. C'est le sigle allemand du parti nazi.
Les allusions sexuelles
Comme d'habitude, cette catégorie est bien remplie. On y trouve notamment 0RGSM, SQZASS, H0ETIME et G0LDICK. Certaines demandes étaient un peu plus subtiles. CEKC se prononce à peu près comme « sexe », et 0LIFAN fait référence à OnlyFans, la plateforme connue pour son contenu pour adultes. La palme de l'originalité revient peut-être à V0LVULV, qui mêle une marque d'auto à une partie de l'anatomie. CL0AQUE est aussi passé à la trappe.
Jurons et insultes, en plusieurs langues
Les mots anglais en F dominent : F0CKIT, FCKTRCK et FKNY1. Les sacres québécois ne sont pas en reste. CIBWERE et C0WLISS reprennent, écrits au son, deux jurons bien de chez nous. PINCHEP pourrait venir de l'espagnol pinche, une insulte courante au Mexique.
La police dans la mire
Au moins deux personnes avaient un message pour les forces de l'ordre : EVILC0P et FKP0LIS.
Vitesse, mécanique et pistes de course
TRAKDAY, SPEEDY2 et RAPIDSH semblent faire référence à la conduite rapide, un thème que les règles de la SAAQ interdisent clairement. HEMIXXX et VN0MXXX évoquent plutôt des noms de moteurs ou de modèles. Le problème pourrait donc venir des règles sur les marques de commerce.
Drogues et substances
N0XY pourrait faire penser au protoxyde d'azote (le NOS des adeptes de voitures modifiées) ou à l'oxycodone. ANADR0L reprend le nom d'un stéroïde anabolisant, et VIBHIGH parle de lui-même.
Celles qui restent un mystère
Pour quelques demandes, la raison est loin d’être claire : CHAW0NY, JPAMCS, DUUUMA, BLUEZY ou même 1776. HARSAH a aussi été refusée, même s’il s’agit d’un sigle neutre utilisé en santé publique pour désigner les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.
Dans le cas de 0I0I0I, la règle sur les combinaisons difficiles à lire pourrait s’appliquer, puisque le I ressemble au chiffre 1.