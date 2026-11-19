Que vaut vraiment le condo de 300 000$ d’OD Panama? Un courtier décortique le grand prix flou
Gagner un condo sans en devenir propriétaire, ça vaut quoi?
À quelques jours de la grande finale d’Occupation Double Panama, une question demeure : qui, entre Billy et Émilie, Enzo et Emma ou Mathieu et Alexandrie, sera couronné couple gagnant de cette saison riche en rebondissements?
Le duo qui sortira de l’enveloppe bleue ce dimanche 22 novembre repartira avec le grand prix immobilier, comme chaque année. Il y a toutefois un hic qui fait beaucoup jaser depuis quelques semaines. Après avoir survécu aux revirements, aux éliminations, à cinq semaines de confinement et à d’innombrables verres de Bulles de nuit, le couple gagnant ne deviendra pas propriétaire, mais bien locataire.
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Le grand prix a été dévoilé pendant l'épisode du 29 octobre : un condo locatif d'une valeur de 300 000 $ à Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel. Lors des saisons précédentes, les gagnants et les gagnantes d'Occupation Double pouvaient devenir propriétaires. Le changement a suscité beaucoup de questions chez les internautes, qui se demandent ce que représente concrètement ce montant.
Pour savoir ce que ce prix vaut vraiment, Narcity a demandé à Kevin Volpato, courtier immobilier de l’équipe Pascal et Kevin de RE/MAX CRYSTAL, de décortiquer ce que le couple vainqueur gagne, et perd, en devenant locataires plutôt que propriétaires.
À quoi ressemble le condo du couple gagnant?
Le condo présenté aux Vendredis OD compte deux chambres, deux salles de bain et un walk-in.Occupation Double Panama | Crave
Dans l'épisode des Vendredis OD du 30 octobre, l'animatrice Kim Rusk a visité le complexe de Mirabel avec l'investisseur immobilier Ray Junior Courtemanche.
Le projet compte quatre bâtiments, pour un total de 336 condos. « Les gens ont accès à toutes les aires communes », a précisé Ray Junior Courtemanche pendant la visite.
Le condo présenté se trouve au rez-de-chaussée. Il compte entre autres deux chambres, deux salles de bain et une garde-robe walk-in. Selon le site d'Espace W, les unités 4 ½ du complexe sont offertes à partir de 2 400 $ par mois.
Le loyer comprend plus que l'espace lui-même. Toujours selon Espace W, sept électroménagers, le chauffage et la climatisation, l'électricité, l'eau chaude, le Wi-Fi haute vitesse, les habillages de fenêtres, un stationnement intérieur, un balcon privé et un casier de rangement sont inclus.
Les résidents et les résidentes ont aussi accès à plusieurs aires communes, dont une salle d'entraînement, une salle de yoga, un espace de coworking, une piscine intérieure avec un espace spa et deux saunas, deux piscines extérieures sur le toit, deux simulateurs de golf intérieurs, une salle de réception et un jardin urbain.
« Tout ça en location, clés en main, c'est ça qui est extraordinaire! », a lancé Kim Rusk.
Combien d'années de loyer ça représente?
Ray Junior Courtemanche avait déjà apporté une précision dans les commentaires d'une publication Facebook partagée en septembre. « La durée de location dépend du condo que les gagnants choisissent. Ils auront droit à la location d'un condo d'une valeur de 300 000 $ », avait-il écrit.
La formulation laisse place à deux interprétations. Le prix pourrait représenter 300 000 $ en loyers payés, ce qui permettrait au couple de se loger gratuitement jusqu’à ce que ce montant soit épuisé. Il pourrait aussi s’agir d’un condo dont la valeur est estimée à 300 000 $, offert en location pour une durée qui n’a jamais été précisée.
Questionnée sur les modalités du prix, l’équipe d’Investissements Ray Junior a renvoyé Narcity vers Bell Média. Du côté du diffuseur, c’est silence radio sur ce point, malgré plusieurs relances.
Ce montant semble toutefois bas pour le secteur. Juste à côté d’Espace W, au complexe SkyBlü, les condos de deux chambres et deux salles de bain à vendre sont affichés à partir d’environ 415 000 $ sur Centris. Avec 300 000 $, impossible d’y acheter même un condo d’une chambre : les moins chers sont affichés à plus de 330 000 $.
Kevin Volpato s’est basé sur la première interprétation pour faire ses calculs. Selon lui, on peut voir le prix comme 300 000 $ que le couple n’aura pas à dépenser pour se loger. Autrement dit, la valeur du prix correspond au total des loyers qu’il n’aura pas à payer.
Avec un 4 ½ au loyer de départ de 2 400 $ par mois, le montant couvrirait 125 mois, soit environ dix ans et demi sans payer de loyer. Si le couple choisit une unité plus chère, la durée serait plus courte. Et comme l'électricité, le chauffage et Internet sont compris dans le loyer, le prix permettrait aussi d'éviter ces dépenses pendant toute cette période.
« C'est quand même plaisant d'avoir l'équivalent de 300 000 $ de loyer », estime le courtier, qui juge que ça reste un très bon prix.
Ce que les gagnants perdent en ne devenant pas propriétaires
Le portrait change quand on compare avec un condo de 300 000 $ qui appartiendrait au couple. Pour Kevin Volpato, la propriété serait « beaucoup plus avantageuse ».
Les propriétaires d'un condo doivent payer les taxes municipales et scolaires ainsi que les frais de copropriété. En revanche, ils conservent la valeur de départ de leur propriété, et celle-ci gagne généralement de la valeur avec le temps.
Selon le courtier, un condo de 300 000 $ pourrait valoir environ de 400 000 $ à 450 000 $ dans 10 ans, même s'il reconnaît qu'il est difficile de faire une estimation précise.
En obtenant une location, le duo gagnant perd donc la chance de devenir propriétaires, mais aussi cette plus-value. Au bout d'une dizaine d'années de loyer gratuit, ils n'auraient aucun actif à revendre.
Ce que les couples gagnants des saisons précédentes ont reçu
Ce n'est pas la première fois que le grand prix d'OD mène à Mirabel. En 2019, Trudy Simoneau et Mathieu Robitaille, gagnants d'OD Afrique du Sud, avaient remporté un condo d'une valeur de 335 000 $ à Cité Mirabel. Pour OD Martinique, en 2022, un condo SkyBlü de Cité Mirabel faisait aussi partie du grand prix. D'autres couples ont plutôt gagné un chalet ou un loft. Inès et Stevens, d'OD dans l'Ouest, sont, par exemple, repartis avec un loft-refuge à Eastman d'une valeur de 500 000 $.
Comme ces couples étaient propriétaires, ils pouvaient décider quoi faire de leur prix. Claudia et Jimy, gagnants d'OD Martinique, se sont séparés peu de temps après la finale, et leur condo de Mirabel a ensuite été mis en vente pour 344 900 $. Noémie et Vincent, d'OD Chez nous, avaient gagné une unité du projet Aristo Condos, à Laval, d'une valeur de 300 000 $. Ils l'ont plus tard affichée au prix de 367 000 $.
Les avantages de la location
La location pourrait tout de même offrir une certaine souplesse au couple. D'après Kevin Volpato, la possibilité de sous-louer le condo, par exemple, dépendrait des règlements de l'immeuble et du contrat lié au prix. Ces conditions restent à confirmer.
Le courtier soulève aussi une question que plusieurs se posent depuis le dévoilement du prix : que se passerait-il si le couple se séparait? « On le sait, les relations OD ne durent pas souvent dans le temps », rappelle-t-il.
Malgré ces avantages, il reste convaincu que la propriété l’emporte. « Peu importe le marché, être propriétaire a beaucoup plus d’avantages que d’être locataire », affirme-t-il.
Les questions à poser avant d'accepter
S'il était à la place du couple couronné, Kevin Volpato aimerait obtenir des réponses claires sur trois points :
- Est-ce possible de sous-louer le condo?
- En cas de séparation, est-ce possible de louer deux condos plutôt qu'un seul, tant que le total ne dépasse pas 300 000 $?
- Est-ce possible de changer d'unité avec le temps, si la famille s'agrandit ou si les besoins changent?
Ces questions restent également sans réponse pour l’instant. Cet article pourrait être mis à jour si de nouvelles informations sont disponibles.
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